Разжигаем огонь романтики — любовный гороскоп на 29 января

В нашем гороскопе анализируются планетарные аспекты и их воздействие на различные сферы жизни: любовь, карьеру, здоровье и личное благополучие.
Овен
Сегодня Овны смотрят на жизнь практично и этот подход переносят на личные отношения. Для многих Овнов на первом месте останется бизнес, служба или карьера, романтика отойдет на второй план. Но для части Овнов именно любовь будет мотивацией к работе, они будут готовы всячески услужить своей пассии.
Телец
Сегодня для Тельцов события развиваются предсказуемо и удачно. Все, что им нужно — не упускать хорошие шансы, особенно, если любимый человек находится от них далеко. Романтическое общение в эти сутки может перемежаться деловым и дружеским, что нисколько не мешает гармонии отношений.
Близнецы
Сегодня Близнецы нуждаются в тесном контакте с любимым человеком, но не всегда готовы поддерживать в общении с ним чисто романтический флер. Многие представители знака предпочтут обсуждать житейские или производственные темы. Также они не будут склонны игнорировать свои чувственные потребности.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют оставаться на связи с любимым человеком, а также быть в курсе событий в целом: не исключено, что именно информированность поможет им вовремя сориентироваться в обстановке и принять верное решение, назначить встречу с любимым человеком или наладить с ним диалог.
Лев
Сегодня Львам день может оставить скромные возможности для личной жизни. Исключение — Львы, которые общаются с любимым человеком каждый день, например, на работе. Возможен обмен мелкими знаками внимания. Не планируйте на эти сутки свидание, от которого ждете необычных и ярких романтических эмоций.
Дева
Сегодня Девы могут спокойно продолжать общение с любимым человеком, не боясь, что совершат ошибку и будут поняты неверно. Это хороший день для свидания, долгого разговора, подведения черты под прошлой любовной историей. Вновь завязанный роман будет развиваться быстро и внушать большие надежды.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют строить романтические планы, исходя из ситуации: она не всегда будет содействовать приятному общению в романтическом стиле и создавать условия для выполнения экзотических желаний. Не исключено, что окажется слишком много житейских забот или подведет самочувствие.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут рассчитывать на сохранение благоприятных для себя внешних условий, например, на поддержку нужных им каналов общения с объектом симпатий. Все остальное зависит от них самих. Любимый человек будет польщен их вниманием, но может предпочесть дружеский тон общения.
Стрелец
Сегодня Стрельцы преисполнены самых лучших намерений, но под влиянием обстоятельств могут демонстрировать партнеру не самые выгодные черты своей натуры или оказываться не в самых удачных для развития отношений условиях. Романтические эмоции могут быть заглушены у них голосом разума.
Козерог
Сегодня Козерогам не стоит останавливаться на достигнутом. Самое время дополнить чем-то свой успех по горячим следам, продолжить приятное общение и закрепить хорошее впечатление о себе у объекта симпатий. Не исключено, что по мере развития событий романтический тон сменится дружеским.
Водолей
Сегодня Водолеев день может склонить к излишней дотошности и критичности в романтических отношениях, а также усилить их зависимость от сюжетов любовного прошлого и связанных с ними цепких привычек. Он подходит для укрепления давних симпатий, но не слишком удачен для развития романа в новом стиле.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит следить за тем, чтобы в их общении с любимым человеком не угасали романтические нотки. Обстоятельства этого дня могут склонять к взаимодействию в чисто профессиональном стиле или к нейтральным дружескому тону, что полезно для дела, но может свести к нулю личную составляющую.