Все пойдет не по плану — финансовый гороскоп на 31 января

Читатели гороскопа могут использовать информацию для более осознанного планирования своих действий и принятия решений в течение дня.
Овен
Сегодня Овнам, ориентированным на продвижение в карьере, в рекомендуется умерить свои амбиции. Несмотря на усиление бойцовских качеств и мощную пробивную силу, звезды не советуют вам настаивать на непременном исполнении своих намерений. Нежелание подчиняться авторитету может привести вас к конфликту с вышестоящим руководством, которое может воспрепятствовать вашей активности.
Телец
Сегодня Тельцы могут попасть в сложную и запутанную ситуацию, когда может оказаться весьма непросто отделить правду от дезинформации. Отсутствие ясного понимания ситуации может породить чувство скованности и стесненности в действиях. В таких условиях вы легко можете стать жертвой обмана и мошенничества. Будьте бдительны. Лучше ничего не сделать, чем сделать и допустить ошибку.
Близнецы
Сегодня у Близнецов день может сложиться крайне напряженно. Вы можете ощущать, насколько стремительно меняются обстоятельства в вашем бизнесе и как сложно в этих нестабильных условиях что-то планировать. Особенно это касается тех, кто проводит финансовые операции с зарубежными банками. Работа над составлением бизнес-плана может оказаться преждевременной и малоэффективной.
Рак
Сегодня Ракам звезды не советуют вести переговоры и подписывать важные документы. В противном случае вы рискуете заключить договор, который может нанести вам финансовый ущерб. Старайтесь не обострять отношения с заказчиками, иначе на вас могут пожаловаться начальству. В целом в любом деле вы можете часто сталкиваться с противодействием.
Лев
Сегодня над Львами, работающими вдали от родного дама, могут нависнуть штрафные санкции вплоть до угрозы увольнения. Это особенно относится к вахтовикам, у которых есть нарушения дисциплины труда. Звезды не советуют вам отлучаться надолго от рабочего места и строго исполнять служебные инструкции.
Дева
Сегодня Девам, имеющим свой бизнес, возможно, предстоит сильно постараться, чтобы удержать его от финансовых потерь. Особенно это касается тех, кто занимается торговыми или валютными спекуляциями. При покупках старайтесь не использовать безналичный расчет. Дух авантюризма, который может значительно усилиться в вас, сейчас может сработать вам в ущерб.
Весы
Сегодня Весам, возможно, предстоит много времени и сил отдать на урегулирование партнерских отношений. Источником напряжения может стать любая публичная деятельность. Переговоры с деловыми партнерами, особенно по вопросам недвижимой собственности, могут привести к разногласиям. Не лучшее время для оформления договора аренды.
Скорпион
Сегодня Скорпионов может ожидать весьма беспокойный день. В первую очередь это касается тех, кто по роду деятельности вынужден совершать частые поездки и выполнять посреднические услуги. Поступающая информация может привести к нарастанию противоречий с людьми, с которыми вы сотрудничаете. Не увлекайтесь разговорами на посторонние темы на работе.
Стрелец
Сегодня Стрельцы по сути своей любят смелые поступки и азарт. Эти ваши качества могут усилиться многократно, что может негативно отразиться на вашем бизнесе. Склонность к финансовым авантюрам может сыграть с вами злую шутку. Воздержитесь от оптовых закупок товара, если нет предварительной договоренности с перекупщиком. Не торопитесь инвестировать деньги в рискованные проекты.
Козерог
Сегодня Козерогам, ведущим строительные работы или планирующим их начать в скором времени, звезды советуют отложить эти дела на другое время. Покупка строительных материалов окажется крайне невыгодным вложением по соотношению цена-качество. Может снизиться доходность бизнеса, связанного с ремонтом и отделкой помещений.
Водолей
Сегодня Водолеи могут запутаться в огромном потоке поступающей информации. Возможно, вам будет трудно отделить истину ото лжи, поскольку вы склонны излишне эмоционально реагировать на любую информацию. Кроме того, такая аналитическая работа может потребовать больших затрат времени. Не давайте никому обещаний и не доверяйте людям на слово. Следует осмотрительнее вступать в новые деловые контакты.
Рыбы
Сегодня Рыбам, возможно, придется столкнуться с трудностями в стремлении повысить уровень дохода. Дело в том, что ваши планы в течение дня будут претерпевать вынужденные изменения из-за новых обстоятельств. Каждая такая незапланированная перемена может потребовать от вас не только времени, но и материальных ресурсов.