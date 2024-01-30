Ищем гармонию во всем — гороскоп на 31 января

30 января 2024 Гороскопы Марианна Басс

20-21 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах заставляет острее реагировать на попирание этикета и нарушение договора, советует даже в плохие минуты поддерживать подобие баланса и гармонии.

Фото: rambler