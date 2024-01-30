Ищем гармонию во всем — гороскоп на 31 января

Гороскоп на сегодня говорит, что согласию может мешать склонность к критике, шуткам, коварным маневрам, двойным посланиям и обесцениваниям. Возможны супружеские скандалы, тяжбы, претензии, вспышки деловой конкуренции. Но есть и шанс на компромисс. Его важное условие — наличие общей цели. При дипломатичности и сноровке можно решать нестандартные задачи, разбирать неоднозначные юридические казусы, оттачивать мастерство спора, управленческие и посреднические навыки.
Овен
Сегодня Овнов может ждать тест на умение вести диалог или правильно конкурировать. Он возможен в профессиональной сфере, в бизнес-партнерстве, при обмене услугами. Также не исключены споры в браке или в любовной паре. Портить отношения особенно чревато, если вы не готовы или не можете уйти в «свободное плавание». Это неподходящий момент для поиска посредников и для начала нового сотрудничества.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют стремиться к согласию в своих повседневных контактах и не раздувать ссоры из-за мелочей на пустом месте, но не уходить от выяснения деталей, если для этого есть реальная причина. Не стоит бояться поражения: сейчас велики ваши шансы отстоять свои взгляды или подтвердить свои права. Могут пригодиться знания и связи в сфере юриспруденции, включая международное право.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды оставляют шансы на успех, но намекают, что он вряд ли достанется им даром. Многим Близнецам придется приложить усилия, чтобы удержать равновесие в своих деловых отношениях, сохранить гармонию в любви, воплотить в жизнь творческую идею, получить деньги или добиться нужного эстетического результата. Возможно, придется с кем-то поспорить или совершить какой-то ловкий маневр.
Рак
Сегодня Ракам не стоит ждать спокойствия, если они активно включены в отношения с другими людьми. Спектр напряженных ситуаций может быть широким, простираясь от остроумной конструктивной дискуссии до скандала и даже разрыва. Оппонент будет стремиться оставить за собой последнее слово. Есть риск столкнуться с резкой критикой, нечестным маневром, грубым нарушением этикета, обострением конкуренции.
Лев
Сегодня Львов звезды предупреждают о вероятности приключений в коротких поездках, а также о спорах и других затруднительных моментах в ходе общения. Возрастает риск поломок и дорожных происшествий в пути, разногласий с попутчиками и собеседниками. Не обойдется без проблем взаимодействие с коллегами, подчиненными, нужными службами. Не все ситуации будут драматичными, не исключены смешные моменты.
Дева
Сегодня Девам не стоит терять уверенность в своих талантах, но желательно приготовиться к помехам. Возрастает вероятность двойственных ситуаций, неоднозначных моментов в личном и деловом общении. Есть риск срыва сделки, неверного выбора, неудачной покупки, невыгодного обмена. Возможно, придется выполнить рискованный маневр и «пройти по краю пропасти», чтобы ловко решить нестандартную задачу.
Весы
Сегодня Весам стоит учитывать потенциально конфликтную обстановку этих суток, она может затронуть и их интересы. Возрастает вероятность обострения разногласий в семье, браке, деловом союзе, профессиональной среде. Также повышается риск мелких травм и осложнений при проведении любых работ, включая ремонтные. Есть шанс удержать равновесие, включив дипломатичность, но сделать это не всегда будет легко.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов возрастает вероятность проблем в поездках, в общении, в совместной работе, при обмене услугами, а также при попытке срочно уладить какое-то дело. Возможны неприятные известия и сомнительные двойственные ситуации. Может быть трудно добиться однозначности и согласовать усилия. Стоит быть аккуратнее, оказывая помощь, подыскивая партнера, ассистента, юриста или посредника.
Стрелец
Сегодня Стрельцам день может показать не только приятные, но и проблемные стороны общения с интересующими людьми. Возможно, они не смогут положиться на друзей, не будут уверены в своих финансовых возможностях. Ситуации этого дня учат поддерживать баланс в моменты, когда часть планов срывается или реализуется «с точностью до наоборот». Возможно, придется сделать остроумный ход или найти альтернативу.
Козерог
Сегодня Козерогов может ждать проверка на дипломатичность и понимание этикета. В общении с людьми возможны коварные моменты, когда легко допустить промах. Помните, что ваши полезные деловые качества и приемы в этот день могут выглядеть как грубость и агрессия. Вам может не помочь обаяние. Не стоит позволять себе двусмысленные шутки и резкую критику. Рискованно начинать диалог и сотрудничество.
Водолей
Сегодня у Водолеев в ситуациях дня есть ряд преимуществ, но это не делает их неуязвимыми. Им стоит быть осторожнее, обсуждая свои текущие дела и распутывая узлы прошлых событий. Возможны двойственные моменты в беседах, спорные выводы и тупиковые пути. Для правильного решения задачи может требоваться альтернативный канал сведений, например, дополнительная юридическая или финансовая консультация.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют избегать повышенной неуправляемой тревожности, но все же оставаться начеку. Стоит реагировать на сигналы опасности и на любые признаки дисбаланса, принимать к сведению критику, рассматривать партнерские претензии, думать о подстраховке. Получая альтернативные предложения, не стоит сразу соглашаться: возможно, это принесет юридические, материальные или иные трудности.