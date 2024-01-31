Не доверяем незнакомцам — финансовый гороскоп на 1 февраля

Сегодня нам не стоит верить малознакомым людям — нас могут обмануть.

Читатели могут получить из гороскопа ценную информацию о том, как энергия планет может отразиться на их повседневной жизни, помогая им лучше понимать и гармонизировать свои отношения, карьеру, здоровье и личное развитие.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют умерить амбиции в карьере. Старайтесь без крайней необходимости не попадаться на глаза своему начальству. В противном случае вы рискуете «попасть под горячую руку» и получить несправедливое замечание. В целом рекомендуется придерживаться принципа — не делать того, о чем вас никто не просит. Возможно, придется считаться с тем, что внешние обстоятельства складываются неблагоприятно.

Телец

Сегодня для Тельцов , имеющих отношение к внешнеэкономической деятельности, весьма напряженно может сложиться этот день. Если нет крайней необходимости, отложите на другое время отправку грузов по экспортно-импортным операциям. Не рекомендуется заниматься урегулированием юридических проблем. Берегите финансы от растрат. Также будьте готовы к проверкам представителей фискальных властей.

Близнецы

Сегодня у Близнецов этот день может быть связан с нарушением их деловых планов. Форс-мажорные обстоятельства могут привести к необходимости в оперативном порядке корректировать свои планы. Особенно это касается тех, кто занимается финансовой деятельностью, привлекает инвестиции в проекты. Старайтесь не делать того, что могло бы повысить риск нестабильности и финансового ущерба.

Рак

Сегодня Ракам , возможно, будет нелегко находить взаимопонимание со своим основным деловым партнером. Его поведение может показаться вам совершенно непоследовательным. Бизнес-партнер может допускать нарушения в договорных отношениях. Сложности также могут почувствовать те, кто работает над заказами и общается с клиентами. Не исключен конфликт с заказчиком.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют набраться терпения, поскольку некоторые дела могут пойти с осложнениями. Прежде всего, обратите внимание на стиль общения с коллегами по трудовому коллективу. При возникновении технических сложностей не ищите виноватых, и не делайте критических замечаний коллегам. В противном случае вам, вероятно, придется выслушать ответную критику в свой адрес.

Дева

Сегодня Девам , имеющим свой бизнес, может потребоваться сдерживать себя от опрометчивых поступков. Дело в том, что вами может овладеть авантюристическое настроение. Возможно, вам будет казаться, что путем финансовых операций вы сможете без труда заработать крупные суммы денег. Однако звезды предостерегают вас от подобных действий ввиду высоких рисков убытков.

Весы

Сегодня Весов , основным видом деятельности которых является предоставление услуг населению, может ожидать непростой день. Количество посетителей в ваших магазинах и офисах может резко снизиться. Объемы предоставленных услуг могут снизиться. Также вы можете столкнуться со сложностями при завершении какой-нибудь важной работы или проекта. Не торопитесь выполнять подготовку отчетной документации.

Скорпион

Сегодня Скорпионам будет сложно справиться со своими обязанностями и не допустить при этом ошибок. Проблема в том, что вам будет поступать слишком много информации, а времени для её анализа остается мало. Будьте осмотрительнее в контактах. Не позволяйте отвлекать себя от работы посторонними вопросами.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут быть решительно настроены на интенсивный темп работы. Однако количество энергии, которую вы готовы потратить на это, может не соответствовать итоговому результату. Может сложиться впечатление что, несмотря на доходы, деньги куда-то утекают в неизвестном направлении. Старайтесь проявлять сдержанность в финансовых расходах.

Козерог

Сегодня у Козерогов сомнения в своих способностях решать серьезные вопросы, могут привести к снижению результативности. Возможно, вы в своих инициативах столкнетесь с препятствиями. Если вы работаете удаленно на дому, то беспокойная обстановка в доме, в отношениях с членами семьи, может негативно отразиться на работе. Отсутствие трезвого расчета и излишняя эмоциональность не пойдут на пользу делу.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют чрезвычайно осмотрительно работать с поступающей информацией. Принимать решения следует только после проверки значимой информации на предмет ее достоверности. Не следует доверяться людям, которые сами ищут с вами контакта. Велика вероятность того, что вы можете столкнуться с попытками мошенничества и обмана.

Рыбы