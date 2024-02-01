Тратим килограммы энергии на работу — финансовый гороскоп на 2 февраля

Наш гороскоп даст советы относительно карьеры, любви, здоровья и общего благополучия.
Овен
Сегодня для Овнов, занимающих руководящие должности или ориентированных на карьерный рост, успешно может сложиться этот день. Для вас может быть характерно чувство настойчивости и целеустремленности в стремлении добиться желаемого результата. Хорошо вступать в контакт с влиятельными людьми. Старайтесь правильно расставлять приоритеты, методично решая вопросы.
Телец
Сегодня Тельцам, имеющим свой бизнес, звезды советуют искать удачи в делах связи с заграницей. Отношения с иностранными партнерами могут успешно развиваться. Лучше всего отправиться в ознакомительную поездку или посетить выставку. Удачно проходят встречи с деловыми партнерами, общественные мероприятия, экзамены, презентации, рекламные акции, юридические консультации.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут повысить производительность труда и улучшить условия своей работы. Отношения с начальством и с коллегами по трудовому коллективу могут сложиться вполне гармоничные. Бизнесменам рекомендуется обновлять производство и проводить кадровые перестановки. Изобретатели и инженеры смогут найти интересные технические решения.
Рак
Сегодня Раков, кто причастен к публичной деятельности или связан с творческими профессиями, хороший день. Художники и музыканты могут не только активно заниматься творчеством, но и устраивать выставки, презентации, концерты. Успешно пойдет работа по предоставлению индивидуальных услуг клиентам в сфере отдыха, моды, развлечений и спорта.
Лев
Сегодня для Львов, выполняющих текущие дела, день складывается вполне благополучно. Вы сможете улучшить условия своего труда на рабочем месте. Это может быть сделано за счет ремонта помещения и приобретения офисной мебели и техники. Офисные служащие преуспеют в подготовке отчетов. Строители и коммунальщики имеют шанс досрочно завершить работу над объектами.
Дева
Сегодня Девам рекомендуется проявить максимум активности при работе с информацией и при поиске новых деловых партнеров. Особенно это касается торгово-закупочной деятельности, транспорта, консультаций, индустрии развлечений и моды. Бизнесменам рекомендуется делать оптовые закупки партий ликвидного товара, предназначенного для перепродажи.
Весы
Сегодня у Весов наиболее успешной сферой деятельности может стать все, что так или иначе имеет отношение к недвижимой собственности. Много выгодной работы и заказов ожидает работников агентств по сделкам с недвижимостью, коммунальщиков, строителей и дизайнеров по интерьеру. Те, кто работает удаленно, на дому, могут получить выгодный заказ.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов может получиться весьма насыщенный в информационном плане день. Вы сможете успешно проявить себя во многих сферах деятельности. Прежде всего, следует помнить, что сейчас ваше главное оружие — оптимизм и общительность. Особенно хорошо пойдут дела у консультантов сетевого маркетинга, секретарей, торговцев, таксистов. Случайная информация может содержать нужную вам подсказку.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют нацелить свои усилия на увеличение доходов. Сейчас вы можете обладать особым чутьем на деньги и сможете попадать в ситуации, которые приводят к максимально возможному для вас доходу. Наибольших результатов могут добиться индивидуальные предприниматели и все те, кто работает без давления вышестоящего начальства и трудового коллектива.
Козерог
Сегодня Козероги могут почувствовать необычайный прилив энергии и воодушевления. Удачное время для тех, кто привык брать на себя ответственность. В сотрудничестве старайтесь отдавать наибольшее предпочтение в контактах верным и проверенным друзьям. Благодаря усилению дара предвидения вы сумеете составить вполне реалистичные планы на ближайшую перспективу.
Водолей
Сегодня у Водолеев день может сложиться успешно, если удастся держаться в тени и не открывать никому своих намерений. Могут установиться хорошие отношения с начальством на основе взаимного уважения и доверия. Деловая хватка, практичность, нацеленность на конкретный результат — вот что характеризует этот день. Руководящие работники смогут получить доступ к важной информации.
Рыбы
Сегодня Рыбы смогут приумножить свои финансовые ресурсы, опираясь на коллективное взаимодействие с другими партнерами. Вы почувствуете дружеское расположение при общении с единомышленниками. Сейчас вы склонны заглядывать немного дальше текущего дня и ориентируетесь на перспективу. Используйте этот день для обмена мнениями с единомышленниками и приобретения профессиональных знаний.