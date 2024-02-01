Что можно, а что нельзя делать в этот февраль

Судя по конфигурациям планет, февраль, как месяц мощного влияния планеты Уран (управляющей 11 знаком Водолея), вынудит многих поменять или скорректировать свои планы и предпочтения.

Множество причин и инфоповодов для бурных перемен, различных социальных выступлений и протестов будет и со стороны общеполитического пространства. Возможны значительные события в недрах масс-медия и телевидения, глобальных сетях коммуникаций и информации. Тем не менее февраль способен принести немало креативных идей и зарождение новых трендов в самых разных жизненных сферах.

Довольно заметной в течении месяца будет и значимость высшей планеты Плутон, недавно вновь вошедшего в знак Урана Водолей. Концентрация энергии при поочерёдном прохождении Меркурия, Венеры и Марса по Плутону с его природной силой трансформаций может создать ситуации непримиримости, взрывоопасных ситуаций, начала конфликтов и резких столкновений интересов. В феврале обязательно нужно будет учитывать высокий уровень готовности к разрывам отношений в партнёрских контактах. Особенно напряжёнными локальными участками на небе выглядит 8-10, 13-17 и 27-29 февраля. Эти же периоды менее защищены от происшествий в воздухе и авиации, особенно 8-10 февраля.

Более спокойной выглядит первая календарная неделя февраля, которая избавлена от громких аспектов, за исключением 5 февраля, когда Меркурий с переходом в знак Водолея соединится с Плутоном. Стоит помнить, что в такой день полезно следить за речью и сказанными словами, которые в этот день имеют огромную силу, а для кого-то могут стать роковыми.

Затем ряд аспектов, среди которых главный – «квадратура» Солнца к Урану (8.02) придутся на ауру новолуния 8-10 февраля. Эти дни – одна из «воронок» месяца, в которую могут попасть окончания длинных циклов, процессов и противоречий. Ну а новолуние (02:00 по мск) 10 февраля начнёт отсчёт не только нового лунного месяца, но и Китайского Нового Года – загадывайте желания!

Неделя с 12 по 18 февраля пройдёт под аккомпанемент, с одной стороны, воинственных связок планет, с другой стороны, содержит силу неуправляемых и неожиданных событий вполне революционного плана. 13 и 16 февраля соответственно знак Водолея усилят Марс и Венера, при этом обе планеты сразу пройдут соединения с Плутоном – как говорится, страсти хватит на всех, а 14 и 17 февраля наиболее реакционные, сложные дни.

Завершающая декада февраля – период прежде всего явно неустойчивый. Уже с утра 19-го Солнце перейдёт в двойственных Рыб, а 23-го и Меркурий – станет больше сомнений и закулисных игр, интриг. На этот же отрезок выпадает полнолуние (24.02) и редкая комбинация аспектов между Венерой, Марсом и Юпитером (с 21 по 28). При этом качество аспектов имеет отрицательную динамику – в партнёрских отношениях или, например, в дипломатических контактах, общении с иностранцами можно легко наломать дров, лишится доверия. И наконец концовка февраля (27-29) заготовила ещё один системный негативный блок – соединение Солнца и Меркурия с Сатурном. Сгладить вред от Сатурна, как планеты ограничений, всегда нелегко и период так или иначе сложный и для здоровья, и для большинства дел, связанных с деловой сферой. Но в этот раз Солнце и Меркурий параллельно бросают дружественные аспекты на Юпитер, что как раз может минимизировать проблемы от Сатурна.

Наиболее напряжённые дни месяца – 8-10, 13-14, 17, 23-24, 28-29 февраля.

Более благоприятные даты – 7, 11-12,19-20, 25 февраля.