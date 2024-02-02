В плену фантазий — любовный гороскоп на 3 февраля

Гороскоп направлен на помощь читателям в понимании потенциальных событий и энергий, с которыми они могут столкнуться в течение дня.
Овен
Сегодня для Овнов на первом месте может быть эротика и реализация сексуальных фантазий, они многое отдадут за полное взаимопонимание с любимым человеком в этой сфере. Обстоятельства этих суток особенно благоприятствуют Овнам, которые встречаются с коллегой по работе или партнером по бизнесу.
Телец
Сегодня Тельцам важно поддерживать с любимым человеком обратную связь. Если он или она вызывает на разговор, не отказывайтесь: это хороший повод лишний раз убедиться во взаимности чувств, сходстве убеждений или наличии совместных планов. На расстоянии лучше не медлить с ответом, с отправкой письма.
Близнецы
Сегодня Близнецов радует развитие событий, если в их мироощущении есть нотка психологического мазохизма, например, они привязаны к своим былым страстям и никак не могут с ними расстаться, несмотря на доставленные ими страдания. Неудивительно: день способствует зацикленности на прошлом.
Рак
Сегодня Ракам день дарит дополнительные шансы. Это может быть продолжение приятной вчерашней встречи или возврат к неоконченному диалогу, времени для которого все меньше. Основой для взаимопонимания будет сексуальная, эмоциональная или духовная гармония, а также возможно, общее прошлое.
Лев
Сегодня у Львов эмоциональность и внутренняя ранимость могут вылиться в навязчивые мысли или действия. Например, они могут настойчиво изучать известные сведения о партнере, ища в них некий новый смысл, или пытаться применить к его персоне отдельные постулаты популярной психологии.
Дева
Сегодня Девам звезды не советуют терять время и откладывать свои планы, если у них остались серьезные вопросы к любимому человеку или они хотят продолжить общение с ним в прежнем стандартном режиме. Уже завтра может стать недоступен нужный формат связи, измениться тон беседы или контекст общения.
Весы
Сегодня Весам день не обещает эмоционального комфорта. Вместо приятного легкого романтичного настроя возможна зависимость от «темных» желаний и сексуальных инстинктов. В мысли о любви могут вплетаться мистические ноты или дурные предчувствия. Не исключен страх перед повторением прошлого.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют проявить в общении с любимым человеком разумную долю настойчивости (которую не стоит путать с навязчивостью и сталкингом). Если вам есть что сказать, не молчите: вскоре придется сменить стиль диалога на новый, который представит для вас определенные трудности.
Стрелец
Сегодня Стрельцы не прочь поделиться с пассией своими тайными эмоциями и мыслями, но им и самим придется быть чуткими собеседниками. Это день, когда обоим партнерам хочется поведать о чем-то сокровенном, но каждый безошибочно видит и чувствует, когда его слова не встречают эмоционального отклика.
Козерог
Сегодня Козерогов нечем удивить в части их личной жизни (или им так кажется), поскольку они успешно и безошибочно действуют по знакомым шаблонам. Многие из них уверены, что испытали все, отпущенное им судьбой, и впереди их ждут только известные сценарии. Звезды намекают им, что они ошибаются.
Водолей
Сегодня для Водолеев звезды не считают хорошей идеей публично выражать свои чувства. Лучше сделать это в приватной переписке или при тайной встрече. Это подходящий момент для свидания, если по той или иной причине вам надо оставить свою личную жизнь в секрете. Не стоит начинать новые отношения.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут оказаться в плену собственных эротических фантазий. Звезды советуют им не замыкаться в себе и поделиться ими с партнером: велика вероятность, что он или она втайне думает о том же, но по разным причинам не решается перейти от игры воображения к реальным действиям.