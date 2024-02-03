Меньше скромничаем — любовный гороскоп на 4 февраля

Наш гороскоп предлагает читателям уникальные предсказания на предстоящий день, помогая им лучше понять свои возможности, вызовы и потенциальные события.
Овен
Сегодня для Овнов будет вполне естественным стремление к легким, свободным и веселым отношениям, которые обещают им одновременно романтику, интересное общение и расширение возможностей. К сожалению, обстоятельства несколько ограничат их энтузиазм и им придется смириться с заданными рамками.
Телец
Сегодня Тельцам звезды не сулят полной ясности и уверенности в завтрашнем дне. Могут задерживаться известия от любимого человека, возникать сомнения в собственных чувствах и опасения при мысли о будущем. Возможна проверка на терпение, смирение перед обстоятельствами и доверие судьбе.
Близнецы
Сегодня Близнецам обстоятельства мешают общаться с любимым человеком, воздвигая на их пути препятствия. Не исключено, что партнер будет не в духе или занят, временно пропадет из виду или принципиально начнет держать дистанцию. Возможны внешние преграды в виде каких-то формальностей и ограничений.
Рак
Сегодня у Раков в любовные планы вмешиваются досадные внешние обстоятельства. Некоторые Раки столкнутся с нежеланием любимого человека продолжать разговор в прежнем духе. Звезды советуют отложить свидание, поскольку оно может не принести ожидаемого удовольствия и сопровождаться какими-то неувязками.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют отменить свидание, а если планы уже составлены, то не возлагать на него особых надежд. Для Львов, стремящихся к максимуму возможного, это день разочарований. Возможно, к встрече будет не готов партнер. Не исключено, что он пропадет из виду или будет медлить с ответом.
Дева
Сегодня у Дев могут появиться проблемы при попытке сблизиться с любимым человеком. Лучше отложить важное свидание или ответственный разговор. Девам, пребывающим в поисках новых отношений, стоит учитывать, что это не лучший момент для быстрого налаживания контакта и начала романтической переписки.
Весы
Сегодня Весам не стоит возлагать на этот день больших надежд, если они жаждут в своей личной жизни быстрых перемен. Он может создать внешние преграды к свободному изъявлению чувств или активизировать внутренние психологические барьеры. Есть риск «зависнуть» на время между прежним и новым стилем общения.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут обнаружить, что им недоступна часть прежних путей к любимому человеку. Возможно, закроются старые линии связи или придется думать над новым стилем общения в целом. Некоторые Скорпионы будут испытывать в своей личной жизни трудности материального или мировоззренческого плана.
Стрелец
Сегодня Стрельцы способны внезапно впасть в уныние, разочароваться в своих чувствах или разувериться в своей способности внушать любовь. Причиной столь прискорбного упадка духа может стать как собственное настроение, так и внешнее обстоятельство, например, отсутствие связи с любимым человеком.
Козерог
Сегодня Козерогам день покажет, что отдельные элементы их любовной политики устарели, например, им пора изменить свою манеру общения с представителями противоположного пола, сменить средство связи или подкорректировать свой стиль мышления. Если вам не отвечают, это повод не обидеться, а задуматься.
Водолей
Сегодня Водолеям не помешает доля разумной осторожности, когда они начинают задумываться о будущем. Звезды советуют относиться к романтическим желаниям и надеждам с долей юмора и скепсиса: если мечты не сбудутся, это спасет от разочарований, а если исполнятся, будет вдвойне приятно.
Рыбы
Сегодня Рыбам день мешает вести себя раскованно. Он способен подорвать их уверенность в себе, сделать их тяжелыми в общении, холодными или чересчур застенчивыми, вынудить держаться на расстоянии от любимого человека. Получив в свой адрес явный знак симпатии, они могут на него не ответить.