Открываемся новому — гороскоп на 3 февраля

23-24 лунные сутки. Гороскоп на сегодня говорит нам, что планеты свяжут нас по рукам и ногам и выбраться из этих оков будет непросто.

Но все же стараемся открываться всему новому, быть гибкими и не закрываться от незнакомцев. Сейчас это будет отличной тактикой. Гороскоп говорит, что проблемы могут быть с общением – окружающие не будут понимать нас от слова совсем, и придется несколько раз повторять, чтобы до них дошли наши слова. Не психуем, а пытаемся быть дипломатичными. Нам захочется вляпаться в интересную историю, получить заряд эмоций от путешествия, но звезды против – сейчас лучше вообще не выходить за порог дома, там нас ждут несчастья. Читайте личный гороскоп и готовьтесь к понедельнику.

Овен

Сегодня Овнам стоит выбраться из дома и насладиться новыми местами. Пусть этот день порадует вас с разных сторон. Если на вас давит работа, придется все же потрудиться, но выбирайте те задачи, которые вам интересны, а еще – подразумевают мобильность. Гороскоп на сегодня для знака Овна советует никуда не торопиться – делайте все в спокойном режиме, продумывая каждое слово и шаг.

Телец

Сегодня Тельцам стоит отложить на другой день важные дела, а сейчас заняться тем, что вам интересно, что может вдохновить. Даже если придется поработать, выбирайте те задачи, где можно фантазировать и креативить – мозг будет работать в эту сторону. Гороскоп на сегодня для знака Тельца советует смотреть себе под ноги – Вселенная расставила на вашем пути десятки ловушек.

Близнецы

Сегодня Близнецам будет ох как непросто находить общий язык с окружающими – такое чувство, что все разучились слушать и понимать. И это будет жутко злить. Если у вас нет серьезных тем, то в этот день можно просто отказаться от разговоров, общаться лишь с самым лучшим собеседником – с самим собой. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует не падать духом, услышав отказ – это шанс подготовиться лучше.

Рак

Сегодня Ракам стоит наводить чистоту и красоту дома. Можно поменять что-то в интерьере, чтобы ваше гнездышко было еще уютнее. Возвращаться в него будет очень приятно. Гороскоп на сегодня для знака Рака советует наблюдать за своим здоровьем – сейчас хронические болячки могут вновь напомнить о себе. Не терпите и не занимайтесь самолечением – наведайтесь к доктору в самое ближайшее время.

Лев

Сегодня Львы – авантюристы. Им так хочется вляпаться в интересную историю, что спасу нет. Можно себе это позволить – будет много ярких и приятных эмоций. Но вот в общении стоит быть осторожнее: не ляпните лишнего. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует не бояться преград на пути, ведь вы можете смести их в два счета. Главное – верить в себя.

Дева

Сегодня Девам везти не будет от слова совсем – с каждой задачей будут проблемы, и придется раскинуть мозгами, чтобы решить их. Это отнимет много времени и сил. Еще одна беда – общение, сейчас будет сложно найти общий язык. Придется повторять по нескольку раз, только чтобы вас поняли. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует не злиться на собеседников – они будут отчаянно пытаться, поддерживать диалог.

Весы

Сегодня Весам не стоит уходить далеко от своего дома – там вас будут ждать неприятности. Так что если запланировали поездку или путешествие, смело отменяйте. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует не навязываться важным людям – они ваши старания не оценят. Лучше общайтесь с близкими и любимыми, ведь они по вам так скучают, но, конечно же, молчат об этом.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит открываться всему новому – ваша гибкость поможет получить и ценный опыт, и новые предложения. А вот общаться налево и направо не стоит – сейчас лучше перекинуться парой важных слов с собеседниками и откланяться. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует тратить меньше или и вовсе отложить деньги на «черный день», он может наступить неожиданно.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не стоит стучаться во все закрытые двери – они явно не откроются, вы лишь потратите время и силы. Так что занимайтесь чем-то привычным, не беритесь за новое. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует общаться меньше – сейчас вас не будут понимать от слова совсем. Если это важно, повторяйте несколько раз, а если нет, то и не напрягайтесь лишний раз.

Козерог

Сегодня Козерогам будет ох как непросто общаться – голова то и дело отказывается работать. Так что важные мысли и ответы придут с опозданием. Поэтому деловые разговоры лучше перенести на другой день, а вот с близкими можно и нужно болтать – они будут понимать вас. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует не унывать, если сутки не пестрят яркими красками – пусть это будет временем дзена.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит думать о будущем, а тем более строить планы – их сломают обстоятельства, что может подпортить настрой. Лучше открываться всему новому и импровизировать на месте – это будет отличной тактикой. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует быть аккуратнее с деньгами – тратить их сейчас нельзя, стоит отложить на «черный день», который может наступить неожиданно.

Рыбы