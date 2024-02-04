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Иллюзии будут мешать отношениям — любовный гороскоп на 5 февраля

4 февраля 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня лучше снять наши розовые очки.

Иллюзии будут мешать отношениям — любовный гороскоп на 5 февраля
Фото: Image by Freepik

Наш гороскоп расскажет о возможных событиях, вызовах и благоприятных моментах, которые могут ожидать каждого из знаков зодиака.

Овен

Сегодня Овны удерживают душевное равновесие в любой ситуации, их трудно окончательно вывести из себя или дезориентировать. Возможно, им поможет чувство юмора или умение мыслить категориями будущего, не зацикливаясь на настоящем. Многие из них не обидчивы и не восприимчивы к критике.

Телец

Сегодня от Тельцов события требуют психологической пластичности. Не все их ожидания исполнятся и не все моменты общения с любимым человеком будут соответствовать идеалу. Лучше не доверять в эти сутки случайным влюбленностям, хотя легкий флирт может помочь в достижении каких-то целей.

Близнецы

Сегодня Близнецам жизнь активно намекает на новые возможности поиска любви или общения с объектом симпатий. Дополнительные шансы появляются у Близнецов, влюбленных в человека издалека или мечтающих найти счастье вдали от родных мест. Правильным мыслям в новом направлении могут мешать старые иллюзии.

Рак

Сегодня Ракам не стоит строить планы заранее. Если обстоятельства позволят провести время вдвоем, отлично, но если этого не случится, не стоит сильно расстраиваться: скорее всего, вы потеряли немного. Ситуации дня могут стать проверкой на гибкость, нестандартное мышление и чувство юмора.

Лев

Сегодня Львам романтическое свидание может преподнести сюрприз или неявно намекнуть им на какие-то перемены, которые не стоит игнорировать. Возможно, найдется новая важная тема для разговора с любимым человеком, появится повод подкорректировать свой образ в его глазах или в глазах общих друзей.

Дева

Сегодня Девы могут растеряться. К привычным неудобствам, с которыми была раньше связана их личная жизнь, могут добавиться новые детали, в корне меняющие стиль общения или принцип завязывания знакомств. Девы, не готовые к таким трансформациям, могут бежать от новой реальности в старые фантазии.

Весы

Сегодня для Весов любые помехи и неприятности оборачиваются новыми возможностями в личной жизни. Им стоит помнить об этом, когда они готовы вспылить или начать сетовать на судьбу. Многие Весы получат интригующее известие или увидят свои прежние романтические симпатии с неожиданной стороны.

Скорпион

Сегодня Скорпионам будет непросто: события этого дня не повлияют на чувства, но могут заставить их сменить тон общения или способ связи. Им важно помнить, что это еще не финал и одни перемены неизбежно повлекут за собой другие. Это неплохой момент для свидания, если не поддаваться самообману и навязчивым мыслям.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды не советуют слишком глубоко погружаться в свои романтические грезы или упиваться негативными эмоциями. Бегство от действительности может иметь свои бонусы, но оно помешает увидеть вполне реальные возможности, которые уже подарила или скоро подарит судьба в личной жизни.

Козерог

Сегодня Козерогам важно быть готовыми к новостям. Даже если изменения не коснутся личной жизни напрямую, то повлияют на нее косвенно, в близкой или долгосрочной перспективе. Фоном дня могут оставаться сомнения, порожденные прошлым, но лучше смотреть вперед, а не оглядываться назад.

Водолей

Сегодня перед Водолеями может возникнуть дилемма: сказать о своих чувствах в шутку или всерьез. Молчание может стать для них невыносимым, особенно, если они рождены в январе. Звезды советуют выбрать шутку: это безопасно, поднимает настроение и освобождает от преждевременных обязательств.

Рыбы

Сегодня у Рыб все благие намерения могут оказаться сведены к нулю из-за их склонности к сомнениям. Иногда неуверенность будет для них настоящим спасением, так как помешает им сделать импульсивный неверный шаг. Еще одной проблемой могут стать иллюзии, отрывающие их от действительности.
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