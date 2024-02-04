Включаем контрол-фрика — финансовый гороскоп на 5 февраля

Наш гороскоп подскажет, как наилучшим образом использовать энергию этого дня в соответствии с их индивидуальными характеристиками.
Овен
Сегодня Овнам рекомендуется не проявлять себя активно в делах — так вы сможете избежать серьезных ошибок, которые в дальнейшем не придется исправлять. Однако во второй половине дня создаются благоприятные условия для поддержания более доверительных отношений с начальством, что может улучшить показатели в работе. Можете рассчитывать на содействие со стороны влиятельного покровителя.
Телец
Сегодня у Тельцов день может сложиться напряженно для профессионального обучения и служебных командировок. Если нет крайней необходимости, отложите на более позднее время отправку грузов по экспортно-импортным операциям. В конце дня ситуация улучшится и вы сможете рассчитывать на более действенную поддержку со стороны единомышленников.
Близнецы
Сегодня Близнецам наибольших осложнений в делах следует опасаться в первой половине дня. Нарушение планов является наиболее характерной реализацией негативных влияний звезд. Особенно это касается тех, кто занимается финансовыми инвестициями. Вторая половина дня благоприятствует руководителям в реформировании структуры и кадровых перестановках.
Рак
Сегодня Ракам, возможно, будет нелегко поладить со своим основным деловым партнером. Звезды не советуют вести переговоры и подписывать важные документы. Не исключен конфликт с заказчиком и его жалоба на вас начальству. Несмотря на то, что вас сегодня могут всячески провоцировать, старайтесь сдерживать себя. Берегите свою деловую репутацию.
Лев
Сегодня Львам не следует пренебрегать требованиями начальства к соблюдению дисциплины труда. Утром вы можете опоздать на работу и получить взыскание. В работе с цифрами вам может быть трудно сосредоточиться и не допускать ошибок. Наиболее сложную и трудоемкую работу лучше отложить на вторую половину дня. В это время особенно хорошо проходить производственную практику и стажировку.
Дева
Сегодня у Дев может быть авантюристическое настроение. Многим из вас может казаться, что путем финансовых операций вы сможете без труда заработать крупные суммы денег. Однако, вложив деньги в финансовые пирамиды, вы добьетесь гарантированной потери этих средств. Также следует не торопиться с обменом валюты. В конце дня может повыситься результативность работы в сфере услуг.
Весы
Сегодня у Весов, работающих в одном трудовом коллективе с родственниками или членами семьи, может сложиться не самый лучший день. Это в первую очередь относится к семейному и надомному бизнесу. Вообще, неприятности и неурегулированные семейные конфликты могут негативно отразиться на ваших деловых качествах и на результатах деятельности.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют максимально сократить приток посторонней информации и сосредоточиться на текущей работе. Если вам не удастся изолировать себя от разговоров и контактов, то день может пройти впустую. Тем, кто работает за компьютером, подключенным к Интернету, отстраниться от информационных помех вряд ли удастся. Лишь в конце рабочего дня вы сможете неплохо поработать.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов могут резко вырасти финансовые аппетиты. Ваше желание непременно купить тот или иной товар может оказаться неудержимым. И ради этого вы можете пойти на любые жертвы, в том числе делая покупки в кредит под высокие проценты. Чтобы не давать подпитки своим потребительским инстинктам, временно воздержитесь от шопинга. В конце рабочего дня хорошо заниматься подготовкой отчетов.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют сдерживать свою инициативу в делах в течение первой половины дня. Склонность действовать импульсивно, без достаточно тщательного планирования, может привести вас к опрометчивым поступкам, и нанести ущерб не только вам лично, но и имуществу вашей семьи. В конце дня может успешно пойти работа с информационными ресурсами.
Водолей
Сегодня Водолеям рекомендуется быть более разборчивыми при выборе деловых контактов. Велика вероятность того, что в поле вашего зрения появятся люди с нечестными намерениями, способные к обману, воровству и мошенничеству. Не стоит доверять обещаниям - цена слов сегодня крайне невелика. В конце дня могут вырасти доходы как от основной работы, так и от частной подработки.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют в любой ситуации, какой бы сложной она ни была, не терять самообладания и стараться держать под личным контролем те вопросы, которые находятся в вашей компетенции. Это не лучшее время для работы в составе группы, коллектива. Бизнесменам пока лучше не торопиться с вложением своих финансовых ресурсов в коллективные проекты.