Мечтаем и кайфуем — гороскоп на 6 февраля

25-26 лунные сутки. Гороскоп на сегодня говорит, что утром лучше замедлиться – спокойно заниматься рутиной и получать от этого кайф.

А вот разогнаться придется после обеда – задачи накинутся на нас со всех сторон. Гороскоп на сегодня говорит, что не стоит бояться попросить помощи – близкие и любимые нас поддержат. Рассвет – отличное время помечтать. Думаем о своих желаниях и о том, как они воплощаются в жизнь. Это зарядит позитивом на весь день. Сложные и деловые разговоры лучше отодвинуть на вечернее время – тогда наш мозг будет работать на сто пятьдесят процентов, и мы сможем убедить в своем абсолютно всех. Читайте личный гороскоп и намечайте планы на завтра.

Овен

Сегодня Овнов отвлекают все и всё и придется проложить немало сил, чтобы закончить задачи. Помните, ради чего вы все делаете, и тогда работа пойдет быстрее. Не повезет тем, у кого дедлайн – времени будет катастрофически мало. Обращайтесь за помощью. Гороскоп на сегодня для знака Овна советует браться за самые сложные дела вечером – на удивление, тогда будет куда больше энергии.

Телец

Сегодня Тельцам будет непросто контролировать все вокруг – планы будут рушиться, а окружающие только разочаровывать. Старайтесь все же не перечить судьбе и двигаться вперед, подстраиваясь под обстоятельства. Гороскоп на сегодня для знака Тельца советует вечером браться за сложные дела – тогда у вас будет больше сил, да и желания что-то решать тоже добавится.

Близнецы

Сегодня Близнецам нужно общаться со всеми неформально, но настройтесь отвечать дипломатично, ведь есть риск оскорбить человека. Самое легкое и располагающее к работе время – это вечер. Но гороскоп на сегодня для знака Близнеца не советует откладывать все свои задачи на вторую половинку дня – в первой тоже придется постараться и браться хотя бы за незначительные дела.

Рак

Сегодня Раки не настолько результативны, как хотелось бы. Помните, что все могут ошибиться, и вы в том числе. Желание работать и творить появится только во второй половинке дня, так что в первую можно спокойно раскачиваться, взявшись за незначительные задачи. Гороскоп на сегодня для знака Рака советует просить поддержку, если вы не справляетесь – пусть вам помогут.

Лев

Сегодня Львам не стоит куда-либо стремиться с утра. Браться за сложные задачи тоже лучше после обеда. А до этого времени можно работать над легкими делами, которые вы не раз выполняли на ура. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует заботиться о своем здоровье – одевайтесь теплее, отказывайтесь от фастфуда и скорее покупайте абонемент в фитнес-клуб. Это все поможет почувствовать себя лучше.

Дева

Сегодня у Дев выдастся прекрасное время, чтобы окунуться в мечты с головой – фантазируйте и стройте планы, и некоторые из ваших желаний исполнятся. А вот после полудня придется серьезно напрягаться – будет много нерешенных вопросов, работы и разговоров. Но гороскоп на сегодня для знака Девы советует не паниковать – у вас будет достаточно сил, чтобы со всем справиться.

Весы

Сегодня Весам , как и всегда, будет сложно выбирать – все такое лакомое и интересное. Но в первую очередь думайте о том, что принесет не только деньги, но и яркие эмоции. Как раз их вам сейчас и не хватает. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует вечером расслабиться, но в одиночку, пусть вам никто не мешает погружаться в мечты и планы на будущее – продумайте все.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут непростительно ошибиться, так что оградите себя от сложных и серьезных дел – переложите на завтра. Раскачивайтесь с самого утра – после обеда на вас накинутся задачи со всех сторон. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона говорит, что вы со всем справитесь, если будете бодры и смекалисты. Что-то не получается? Обязательно просите о помощи, не стесняйтесь.

Стрелец

Сегодня Стрельцам можно покапризничать, но только с утра, потому что вечером времени на это не будет от слова совсем. После обеда придется взяться за сложные дела и пытаться довести их до конца. Это будет непросто, но результат точно порадует. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует после работы расслабиться в одиночестве – подумайте, правильные ли решения вы приняли. Возможно, некоторые придется поменять.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит раствориться в своих мыслях и немного помечтать. Но только в первую половину дня – вечер, наоборот, будет очень насыщенный делами. Так что позвольте себе немного отдохнуть утром. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует некоторые задачи отложить на завтра, ведь в этот день у вас будет не так много сил и желания работать до ночи.

Водолей

Сегодня Водолеи могут окунуться с головой в свои мечты, но только делать это стоит утром – самое лучшее время, чтобы немного полениться и уйти в себя. А вот вечером придется отчаянно работать – задач будет воз и маленькая тележка. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует все же не брать дела на дом – хватит сидеть по ночам с проектами, уделите больше внимания близким.

Рыбы