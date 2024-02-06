Исследуем свои чувства — любовный гороскоп на 7 февраля

Гороскоп предоставляет читателям возможность получить предварительное представление о том, что может ожидать их в этот день в различных сферах жизни.
Овен
Сегодня Овнов день вынуждает четче расставить приоритеты. Если отношения важны, следует приложить усилия к их сохранению, а если нет, ими можно пожертвовать ради карьеры (денег, долга). Стоит помнить, что любовная гармония хрупка. Возможен тест на истинное согласие и общность целей.
Телец
Сегодня Тельцы могут рассчитывать в любви на успех благодаря удачному сочетанию везения и собственного обаяния. Им не стоит пропускать эти сутки, если они хотят упрочить гармонию в своих личных отношениях. Не стоит терять время и свободным Тельцам, так как это неплохой момент для начала романа.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут пережить в личной жизни бурный всплеск страсти или небольшой кризис, пройти «по краю пропасти». События этих суток могут оказаться критичными для пар, переживающих трудные времена. Хорошая сторона сегодняшних событий — возможность сделать выбор или расставить приоритеты.
Рак
Сегодня у Раков есть возможность стать с любимым человеком дружной и слаженной парой. Но для этого им требуется готовность к подстройке и уступчивость в некоторых вопросах — в противном случае, обаятельный и сексуальный партнер может так же активно и красиво начать ухаживать за кем-то еще.
Лев
Сегодня у Львов личная жизнь активизируется, если они втянуты в служебный роман, связаны с объектом своих симпатий деловым или житейским интересом. Любовь в эти сутки может выражаться не столько в романтических жестах, сколько в конкретной добровольной помощи, которая требуется дома или на работе.
Дева
Сегодня для Дев ситуации благоприятны. Их личная жизнь может оказаться очень насыщенной, волнующей и гармоничной. Даже нестандартные и потенциально проблемные моменты обернутся для них своей хорошей стороной. Они могут смело назначать свидание или принимать приглашение от своей пассии.
Весы
Сегодня для Весов день может стать очередным (возможно, даже последним) экзаменом на готовность быть вместе, преследовать общие цели и искать компромиссы в случае размолвок. Главную угрозу любви в эти сутки несут не разногласия, как таковые, а привычка максимально их заострять.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов обстоятельства складываются вполне удачно. Они могут без особых усилий управлять событиями в своей личной жизни и заранее предугадывать их ход. Многие Скорпионы смогут назначить свидание в своем излюбленном месте для встреч и придать ему комфортный для себя антураж.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют подкрепить свои романтические чувства к объекту симпатий чем-то материальным и осязаемым. Это может быть красивый практичный подарок, полезная услуга, бытовая помощь, поддержка в бизнесе. Начинать отношения в этот день нежелательно, они могут быть полны парадоксов.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют не сомневаться в своей привлекательности и чаще включать обаяние. Даже неоднозначные ситуации, обычно выводящие из равновесия, в этот день могут обернуться для них чем-то хорошим. Многие Козероги станут в любви хозяевами положения и смогут мягко диктовать условия.
Водолей
Сегодня Водолеям придется отнестись к реалиям своей личной жизни серьезнее. Возможно, потребуется скрытность, ответственность или доля консерватизма. Случайные романтические приключения и ноты легкого флирта в ситуациях этих суток могут оказаться неуместными, как и слишком эпатажные ухаживания.
Рыбы
Сегодня Рыбам картина личной жизни может показаться не идеальной, а будущее не самым светлым, но хорошие стороны ситуации все же перевесят плохие. Несмотря на возможные недоразумения, это подходящий момент для свидания. Многим Рыбам будет на руку сдержанность чувств, к которой склоняет этот день.