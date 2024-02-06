Мозг будет работать на сто процентов — финансовый гороскоп на 7 февраля

Сегодня мы будем невероятно сообразительны и умны.

Читатели могут узнать из гороскопа, какие аспекты и планеты будут наиболее активными в этот день и как это может повлиять на их эмоциональное состояние, отношения, карьеру и другие аспекты жизни.

Овен

Сегодня у Овнов , ориентированных на продвижение в карьере, может сложиться отличный день. Отношения с вышестоящим начальством могут складываться благоприятно. Ваш труд может быть замечен и оценен по достоинству. Возможна денежная премия или предложение занять более высокую должность. Вместе с тем, не исключено, что вам потребуется вносить коррективы в свои планы.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют настроиться на экономическую экспансию в своем бизнесе. Ставьте перед собой смелые и масштабные задачи и предпринимайте инициативу. Хорошо совершать поездки с целью изучения потенциала рынков. Для вас может стать возможным даже то, что прежде казалось недостижимым. Вместе с тем, следует воздержаться от подписания документов о сотрудничестве.

Близнецы

Сегодня у Близнецов может сложиться благоприятное время для увеличения доходов за счет дополнительной работы. Например, вам могут предложить работу на полставки или по совместительству. Начальство может попросить вас выйти поработать во внеурочное время на подмену коллеги. Либо это будет временная работа. А вот у тех, кто работает вдали от родного дома, возможны осложнения.

Рак

Сегодня у Раков день может сложиться неоднозначно. С одной стороны, у вас могут открыться новые перспективы для укрепления делового партнерства. Можно вести переговоры и успешно их завершить подписанием договора. Однако звезды предостерегают от участия в авантюрах, типа вложений средств в высокодоходные инвестиционные фонды, которые могут оказаться финансовыми пирамидами.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют заниматься наведением порядка в повседневных делах на работе. Этому могут способствовать хорошие отношения с коллегами по трудовому коллективу. Особенно успешно пойдут дела у работников офиса. Вместе с тем, не исключены трения с деловым партнером. Не рекомендуется заключать договор аренды и писать исковые заявления.

Дева

Сегодня Девам звезды советуют открывать для себя новые профессии и новые виды деятельности. Если есть такая возможность, попробуйте себя в какой-то новой работе. Также имеет смысл подумать о совершенствовании прежних методов работы. Не исключены трения в отношениях с коллегами и подчиненными. Будьте внимательнее при использовании дорогостоящей техники и инструментов.

Весы

Сегодня у Весов может сложиться благоприятный день для урегулирования вопросов с недвижимостью и закрепления права собственности на наследуемое имущество. Бизнесменам рекомендуется делать капиталовложения в строительство и ремонт помещений, а также вкладываться в техническую модернизацию. Однако это не лучшее время для проведения рекламной кампании.

Скорпион

Сегодня Скорпионам рекомендуется держать под контролем свои эмоции и уделить внимание развитию деловых связей. От личных инициатив сейчас лучше воздержаться, поскольку они могут стать причиной неприятностей. Если ваш бизнес сильно завязан на недвижимости, то не торопитесь с заключением сделок. Хорошо могут пойти дела у торговцев, водителей транспорта и консультантов.

Стрелец

Сегодня Стрельцам может повезти в деньгах. При сдельной системе оплаты вы можете быть обеспечены в достаточном количестве выгодными заказами. Коллеги по трудовому коллективу и подчиненные могут быть настроены доброжелательно и проявят готовность помочь вам в случае необходимости. Вместе с тем, это не лучший день для работы с информацией. От деловых знакомств пока лучше воздержаться.

Козерог

Сегодня Козероги могут урегулировать проблемные моменты в работе за счет возросшего обаяния и оптимизма. Старайтесь применять мягкие методы воздействия — это будет гораздо эффективнее. Вы всегда сможете убедить людей действовать в выгодном для вас направлении. Преуспеют те, кто причастен к индустрии моды, отдыха, развлечений. От финансового планирования тоже лучше воздержаться.

Водолей

Сегодня Водолеев день располагает к тихой и незаметной деятельности. В этом случае вы сможете сконцентрироваться и добиться успеха в делах. Это прекрасное время для удаленной работы и выполнения частных заказов. Можете рассчитывать на поддержку со стороны влиятельного покровителя. А вот от инициативы в продвижении своих карьерных устремлений пока лучше воздержаться.

Рыбы