Не отдаем свои деньги никому — финансовый гороскоп на 9 февраля

Сегодня не стоит куда-либо вкладываться — потеряем деньги.

Благодаря нашему гороскопу читатель может узнать о предстоящих событиях, возможных вызовах и благоприятных периодах в своей жизни.

Овен

Сегодня у Овнов может улучшиться финансовое положение. Хорошее время для оплаты счетов и погашения задолженности по налогам. Успехов могут добиться те, чья работа связана с морепродуктами, центрами реабилитации, режимными и охраняемыми объектами. При необходимости вам может оказать поддержку влиятельный покровитель, предпочитающий оставаться в тени.

Телец

Сегодня у Тельцов может удачно пойти партнерский бизнес. Может возрасти количество клиентов, желающих воспользоваться вашими услугами. Активируется деловое партнерское сотрудничество. Старайтесь обязательно согласовывать свои планы с партнерами — это повысит общую эффективность и согласованность в работе. Бизнесменам рекомендуется смотреть в перспективу и работать с прицелом на будущий результат.

Близнецы

Сегодня у Близнецов могут произойти положительные подвижки в карьере. Вам могут предложить сразу несколько вариантов новых должностей на ваш выбор. Хорошенько подумайте, прежде чем принимать важные решения, касающиеся карьеры. Руководители найдут опору в подчиненных. Это прекрасное время для делового взаимодействия между начальством и подчиненными.

Рак

Сегодня Ракам , имеющим свой бизнес, может поступить хорошее известие издалека. Возможно, вам удастся согласовать более выгодные варианты логистики. Успешно проявят себя работники туристических агентств, рекламных и дизайнерских студий, издательств. Творческие работники смогут удачно продемонстрировать свои таланты и достижения на публике.

Лев

Сегодня у Львов , имеющих свой бизнес, может наступить благоприятное время для мер по укреплению безопасности бизнеса. Можно устанавливать системы видеоконтроля, сигнализацию, менять дверные замки, нанимать охранников. Удачным решением станет оформление договора на страхование имущества. Успешно решаются вопросы вступления в права наследования.

Дева

Сегодня у Дев может сложиться удачный день для расширения и укрепления деловых контактов. Обратите особое внимание на наиболее динамичных и активных партнеров — от таких людей вам будет больше пользы. Если вы работаете с клиентскими заказами, то максимум внимания уделите пожеланиям клиентов С— не полагайтесь на память, все пожелания записывайте. Удачно проходят короткие деловые поездки.

Весы

Сегодня Весы могут оказаться удачливыми в деньгах. Успешно может пойти текущая работа, поэтому старайтесь решать вопросы сразу по мере их поступления. Это замечательный день для восстановления добрых отношений с коллегами по трудовому коллективу. В целом вы сегодня можете иметь более выгодную, чем обычно, работу и результативность может быть выше.

Скорпион

Сегодня Скорпионам рекомендуется проявлять открыто свои пробивные качества при отстаивании своих интересов. Деловым женщинам звезды советуют обратить внимание на свой имидж. Это исключительно удачный день для изменения стиля поведения и внешнего облика (смены одежды, прически и аксессуаров). Бизнесменам следует подумать о более ярком и привлекательном имидже своего бизнеса.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут почувствовать усиление интеллектуальной активности. Благодаря этому вы можете успешно совмещать сразу несколько типов работы в параллельном режиме. Это особенно относится к фрилансерам. Рекомендован индивидуальный творческий труд, исследовательская работа. Многие из вас смогут добиться увеличения доходов за счет использования ресурса недвижимости.

Козерог

Сегодня Козероги могут исполнить одно из своих заветных желаний. Возможно, начальство решит выдать вам премию в большем размере, чем вы могли предположить. Это удачное время для обмена мнениями, деловых встреч, контактов, учебы, поездок, заключения торговых сделок. Благодаря своевременно полученной информации вы сможете избежать неприятностей. Старайтесь координировать работу разных людей вокруг общего дела.

Водолей

Сегодня Водолеям круто: настойчивые действия по отстаиванию своих интересов могут сделать их более уважаемыми людьми, с которыми станут считаться. Можете рассчитывать на помощь и доверительное отношение со стороны начальства. Руководящие работники смогут принять единственно верные управленческие решения. Безработные смогут найти вполне подходящий вариант для трудоустройства.

Рыбы