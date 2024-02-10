Прислушиваемся к интуиции — любовный гороскоп на 11 февраля

Наш гороскоп раскрывает потенциал дня, указывает на основные тенденции и дает советы по поведению, чтобы достичь гармонии и успеха.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют выбирать для встречи с любимым человеком спокойное и тихое место, позволяющее дать волю эмоциям и оградить себя от посторонних любопытных глаз. Всплеск энергии сегодня маловероятен, поэтому лучше не планировать в личной жизни утомительные масштабные мероприятия.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют не отказываться от романтического свидания, даже если момент выглядит не очень подходящим. Не исключено, что это одна из последних возможностей встретиться с любимым человеком в знакомом формате, например, на прежнем месте или на привычной эмоциональной волне.
Близнецы
Сегодня Близнецы живут между реальностью и фантазией. Непоследовательные и непостоянные в одних ситуациях, в других они могут демонстрировать зацикленность на каких-то переживаниях или несбывшихся надеждах. Это день, когда легко поставить ложную цель или начать цепляться за прошлое.
Рак
Сегодня Ракам не стоит терять время, если они хотят удержать в своих любовных отношениях былую гармонию — сексуальную, эмоциональную или духовную. Если партнер предлагает встретиться, соглашайтесь: не исключено, что уже в ближайшие дни его намерения внезапно изменятся или общеиие пойдет по другим правилам.
Лев
Сегодня у Львов день способен оживить старые любовные переживания или посеять свежие подозрения — особенно, если они столкнулись с новыми нотками в поведении партнера. Звезды советуют прислушиваться к своим ощущениям, но не спешить с многозначительными выводами: тревога вполне может быть ложной.
Дева
Сегодня Дев, которые ценят в отношениях с любимым человеком душевную близость и духовное родство, день порадует. Он поможет им поддерживать такую связь даже на расстоянии. Однако им потребуется деликатность, уважение к планам партнера и его идеалам, а при «очном» контакте — соблюдение некоторой дистанции.
Весы
Сегодня Весам стоит помнить об ограничениях, которые на них может накладывать самочувствие или окружающая обстановка. Планируя романтическое свидание, лучше заранее позаботиться о необходимых мелочах, а также о психологической атмосфере: сегодня она должна быть спокойной, уютной, приватной.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что это подходящий день для свидания. Если общение с любимым человеком началось с заминки или холодности, не стоит расстраиваться: постепенно в отношения вернутся прежние тепло и понимание. Влюбленным, не поладившим на какой-либо почве, представится шанс помириться.
Стрелец
Сегодня Стрельцам может казаться, что обстоятельства вынуждают их подавлять чувства и скрывать от близкого человека свои тайны, но это не так — скорее, для истинной близости требуются комфортные условия. Придется подобрать место и время, а также возможно, потратиться на создание нужного антуража.
Козерог
Сегодня Козерогам поможет загадочное стечение обстоятельств. Многие Козероги получат плоды своей прежней любовной инициативы и поймут, что старались не зря. Несмотря на ряд ограничений, свидание будет приятным. Может особенно порадовать духовное единство или неожиданная общность вкусов.
Водолей
Сегодня у Водолеев повышенная чувствительность может сочетаться с долей скрытности или застенчивости. Они не обо всем решатся рассказывать близкому человеку (но предпочтут знать его тайны). Некоторые Водолеи под влиянием сегодняшних настроений могут стать непривычно сентиментальными.
Рыбы
Сегодня у Рыб есть надежда на успех в делах сердечных, но им придется быть увереннее в себе, иначе подаренные случаем и собственными прошлыми стараниями возможности могут так и остаться не использованными. Это день, когда можно смело прислушиваться к своему чутью, следовать своим планам и идеалам.