Смотрим только в будущее — финансовый гороскоп на 11 февраля

Этот гороскоп поможет каждому знаку подготовиться к предстоящим событиям и принять лучшие решения важных вопросов.
Овен
Сегодня Овнам непросто: чем меньше будут афишировать свою деятельность, тем успешнее и результативнее пройдет этот день. Многие важные вопросы могут потребовать тишины и отсутствия широкой огласки — чтобы никто не мог вам помешать. Если вы ищите новую работу, то сегодня вам могут предложить интересный вариант. Особенно велики шансы на успех у тех, кто имеет тайных влиятельных покровителей — они обязательно замолвят за вас словечко.
Телец
Сегодня Тельцам, вероятно, удастся наиболее полно реализовать свой потенциал только при работе в контакте с коллективом, группой единомышленников. У вас может быть много оригинальных идей, которые будут хорошо восприняты теми, кто работает вместе с вами и делает общее дело. В этом смысле, утренние часы наиболее удачны, поэтому не тратьте время на долгую раскачку и сразу приступайте к делу.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут увеличить свои доходы и добиться позитивных перемен в карьере. Благоприятно могут сложиться дела у работающих на государственной службе, особенно в контрольных и властных структурах: полиция, прокуратура, налоговая инспекция и армия. Успеха добьются те, чья работа требует глубокого сосредоточения и исследования.
Рак
Сегодня Ракам день может принести удачу в сфере делового партнерства. Благодаря гибкости и подвижному интеллекту вы сможете вести многосторонний переговорный процесс, заключать договоры на длительный срок, проводить массовые мероприятия, устраивать выставки, презентации. Договоры лучше подписывать ранним утром. Также это хорошее время для публикации статей.
Лев
Сегодня Львы могут добиться успехов в работе, если будут действовать по плану и четко контролировать расходуемое время. За счет возросшего трудолюбия и хороших отношений с коллегами и начальством, сейчас у вас имеется отличный шанс добиться положительных сдвигов в работе. Сосредоточьтесь на наведении порядка в окружающем вас пространстве. Самые важные дела запланируйте на утро.
Дева
Сегодня Девы могут ощутить прилив творческой энергии, что положительно отразится на тех, кто причастен к публичной деятельности и искусству. Художникам и дизайнерам звезды советуют не только активно заниматься творчеством, но и устраивать выставки, презентации. У работников сферы услуг могут появиться новые заказчики — вы сами и ваша работа можете пользоваться популярностью у клиентов.
Весы
Сегодня у Весов день может сложиться благоприятно для любых видов деятельности. Однако имеются и особенно успешные направления. Прежде всего, рекомендуется прибегнуть к услугам страховых фирм и оформить с ними соответствующий договор. Хорошо закупать и монтировать современные технические средства видеонаблюдения и сигнализации. Бизнесменам рекомендуется вкладываться в техническую модернизацию.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут благополучно решить многие вопросы за счет использования связей и установления новых деловых контактов. Особенно это касается торгово-закупочной деятельности, транспорта, консультаций, индустрии развлечений и моды. Делать оптовые закупки товара и обменивать валюту лучше с утра пораньше — так вы сможете получить больше выгоды.
Стрелец
Сегодня Стрельцы, имеющие свой бизнес, могут получить шанс заработать неплохие деньги от использования ресурса недвижимости. Наиболее удачные сейчас сферы деятельности: сделки с недвижимостью, ремонтные работы (особенно в коммунальных службах), строительство, сельское хозяйство, магазинная торговля. Хорошо заключать договоры на аренду.
Козерог
Сегодня Козероги, возможно, смогут успешно проявить себя во многих сферах деятельности, если будут вести себя активно и постараются не выпускать инициативу из своих рук. Ваше возросшее личное обаяние, коммуникабельность и умение находить взаимопонимание с людьми позволят успешно решать многие вопросы. Удачно проходят поездки и розничная торговля.
Водолей
Сегодня у Водолеев может сложиться благоприятный день для тихой уединенной исследовательской работы. Наибольших результатов добьются индивидуальные предприниматели, которые работают в одиночку, на дому и удаленно. Вы сможете самостоятельно решать, когда и что вам следует делать. Исключительно удачный день для тех, кто работает в гостиницах и ресторанах.
Рыбы
Сегодня Рыбы, вероятно, смогут добиться больших успехов при условии, что будут активно сотрудничать с деловыми партнерами. Работа с информацией, использование деловых связей и активный обмен мнениями — вот те обстоятельства, из которых складывается продуктивная работа сегодня. Старайтесь пораньше включаться в работу, не раскачивайтесь долго. Можно заниматься планированием и работать с прицелом на получение результата в перспективе, в будущем — такой труд может быть вполне оправдан.