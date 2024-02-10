Настраиваемся побеждать — гороскоп на 11 февраля

10 февраля 2024 Гороскопы Марианна Басс

2-3 лунные сутки. Гороскоп на сегодня делает нас чувствительными и эмоциональными, и это только поможет в делах.

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Гороскоп на сегодня говорит, что не стоит стесняться импульсивности и внутренней чуйки – сейчас они нам только помогут. А вот что лучше не делать, так это много и упорно думать – не забиваем голову миллионом задач. Лучше разгрузить мозг, дать ему немножечко свободы. В этот день будет крупно везти, особенно если у нас будет четкий план – все будет двигаться в правильную сторону, а результаты будут только радовать. Поэтому настраиваемся побеждать. Вечером можно поностальгировать – включить черно-белое кино или потанцевать под старую музыку. Время проведем отлично даже наедине с самим собой. Читайте личный гороскоп и сбрасывайте балласт. Овен Сегодня Овны могут почувствовать потолок, который будет сложно пробить. Но не сдавайтесь – пробуйте вновь и вновь, и тогда прошибёте его. В этот день вы превратитесь в меланхолика. Постарайтесь все же смотреть на мир и его краски незамутнённым взглядом – увидите много нового. Гороскоп на сегодня для знака Овна советует заниматься насущным и не браться за самые сложные задачи. Телец Сегодня Тельцам стоит держаться подальше от новых задач – они будут неподъемными. Переложите их на завтра-послезавтра – тогда у вас будет больше сил с ними справиться. Гороскоп на сегодня для знака Тельца советует сходить на йогу или просто на растяжку – это поможет вам забыть о проблемах и наконец снять накопившийся стресс. Попробуйте – вам понравится. Близнецы Сегодня Близнецам нужен четкий план и его мелкие детали – если играть по сценарию, то успех не заставит себя долго ждать. Это сентиментальный день, когда хочется встретиться с самыми близкими, говорить о наболевшем и обязательно обнять друг друга. Не бойтесь – заведите разговор. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует меньше доверять незнакомцам – кто знает, что у них на уме? Рак Сегодня Раки – консерваторы. Они хотят пользоваться только старыми методами, опираться лишь на проверенных товарищей. Но звезды все же советуют быть открытым новому, решать старые проблемы иначе, искать альтернативные пути. Поверьте, так будет куда интереснее. Гороскоп на сегодня для знака Рака рекомендует просить помощи у друзей – они подскажут, где живет успех. Лев Сегодня Львам стоит проверить все документы и работу в целом на ошибки – возможно, где-то вы промахнулись. Но в этом нет ничего криминального – вы можете все исправить. Главное – постараться. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует держаться подальше от негативно настроенных личностей, общайтесь только с теми, кто заряжает позитивом и вдохновляет на нечто большее. Дева Сегодня у Дев миссия: не только не испортить отношения, но и сделать их крепче. И поверьте нам, у вас все получится. Главное – быть дипломатичнее и поднимать всем настроение. Вы даже можете познакомиться с интересными личностями, которые многое дадут. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует обратить внимание на вторую половинку – ей не хватает вашего тепла. Весы Сегодня Весам очень важно позаботиться о своем здоровье – иммунитет ползет вниз, как и ваше настроение. Так что придется укреплять их всеми способами – закупиться витаминами и записаться в фитнес-клуб. Вы не поверите, но это круто перезагрузит ваш организм, даст вам второе дыхание. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует просить о помощи, если что-то не выходит. Не бойтесь – вам не откажут. Скорпион Сегодня у Скорпионов просто крутой день – все будет идти по плану, вы будете добиваться желаемого. Так что настройтесь побеждать и собирать восторженные взгляды. Кто-то может даже в вас влюбиться. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует вечер провести со второй половинкой – закажите еду, купите вино и просто наслаждайтесь жизнью и любовью. Стрелец Сегодня Стрельцы будут нелюдимы, но это даже на пользу – сейчас вам не стоит много говорить, можете ляпнуть что-то не то и подпортить жизнь и себе, и близким. Так что больше молчите. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует купить что-то для дома – преобразив свое гнездышко, вы сможете лечиться от рабочего стресса каждый лень, а это то, чего вам не хватало. Козерог Сегодня у Козерогов просто обалденный день – все будет идти по плану, а окружающие будут только радовать. Так что настройтесь побеждать во всем. Звезды прописывают вам шопинг – прогуляйтесь по магазинам и выберите себе что-то очень красивое. Эта покупка будет радовать вас еще долго. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует показать на работе все свои таланты – это запустит карьеру в космос. Водолей Сегодня Водолеям стоит переоценить свои ценности, поставить новые цели – это откроет перед вами ряд возможностей. Так что нужно подумать, чего вы хотите от будущего и как это реализовать. Это время быть на коне и везде побеждать. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует отказаться от всего прошлого – раздать свои вещи, разорвать былые связи, что тянули вниз. Вы сразу почувствуете себя обновленным. Рыбы Сегодня Рыбам крупно везет. Наслаждайтесь этим временем и старайтесь все везде успеть – удача будет не бесконечной. Прислушайтесь к своему чутью – именно оно подскажет правильные слова и действия, поможет не совершить лишнюю ошибку. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует присмотреться к тем, кто рядом – около вас бродит любовь всей вашей жизни.