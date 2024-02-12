Работаем в тишине и покое — финансовый гороскоп на 13 февраля

Наш гороскоп поможет понять, как лучше адаптироваться к текущим энергиям и достичь успеха в различных сферах жизни.
Овен
Сегодня Овнам может потребоваться тщательнее соотносить свои желания с внешними обстоятельствами. Звезды советуют не торопиться с проявлением инициативы, если у вас есть идеи и запас энергии. Попытайтесь оценить, можете ли вы рассчитывать на понимание и поддержку со стороны влиятельных людей и начальства. В случае отрицательного ответа, ваши шансы на успех резко падают.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют настроиться на то, что поработать согласно ранее принятому плану вряд ли получится. Внешние обстоятельства будут меняться столь часто, что вам придется реагировать в экстренном порядке. Поэтому вам, возможно, придется вносить коррективы в свои планы. Держитесь подальше от любой тайной деятельности, и не заключайте сделок с малознакомыми людьми.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды не советуют заниматься вопросами долгосрочного планирования. Работа в составе творческого коллектива может стать проблематичной ввиду разногласий даже с теми, кого считаете своими единомышленниками. Кроме того, этот день может быть сопряжен с частыми техническими поломками, на выявление и устранение которых может быть потрачено много рабочего времени.
Рак
Сегодня Раков может ожидать весьма неспокойный день. Неблагоприятные внешние обстоятельства могут превратиться для вас в полосу препятствий. Работа может даваться нелегко, поэтому звезды советуют мобилизовать себя и настроиться на трудности. Бизнесменам не рекомендуется вести переговоры с партнерами и представителями властей, поскольку это может привести к ущербу для деловой репутации.
Лев
Сегодня Львов, которые приехали на заработки в другой город, ожидает непростой день. Во-первых, могут возникнуть проблемы с регистрацией по месту проживания. В случае, если вы работаете без соответствующего оформления документов, вас могут привлечь к административной ответственности. Также может быть непросто найти добросовестного работодателя, который будет без задержек выдавать зарплату.
Дева
Сегодня у Дев могут осложниться финансовые вопросы. Не торопитесь соглашаться, если вас будут агитировать вложить деньги в некие спекулятивные проекты, покупку акций или облигаций. Деньги, вложенные в рискованные финансовые проекты, могут быть потеряны для вас безвозвратно. Отдавайте предпочтение работе в реальном секторе экономики. Старайтесь не пользоваться кредитными ресурсами.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют быть предельно внимательными с теми людьми, которые будут появляться в поле вашего зрения и предлагать экономическое сотрудничество. Не торопитесь соглашаться и принимать предлагаемые условия, даже если они покажутся вам очень привлекательными. Возможно, вас попытаются обмануть или использовать. Не доверяйте чужим обещаниям и сами никому ничего не обещайте.
Скорпион
Сегодня Скорпионам вряд ли приходится рассчитывать на успешное деловое взаимодействие в трудовом коллективе. Ваши инициативы и предложения вряд ли найдут понимание и поддержку у коллег. Люди, в которых вы заинтересованы, могут не выразить ответного желания идти с вами на контакт. Запланированные деловые встречи могут срываться или проходить совсем не так, как вы хотели.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут чувствовать нервное напряжение. Старайтесь сдерживать свои эмоции, особенно если это касается общения с близкими родственниками и членами семьи. В ходе проведения строительных и ремонтных работ, не забывайте о соблюдении правил техники безопасности. Не стоит волноваться, если что-то не успеваете сделать. В другие дни вы все наверстаете.
Козерог
Сегодня у Козерогов может отсутствовать всякое желание что-то делать. Это может быть связано с понижением уровня энергетики организма и необходимостью в дополнительном отдыхе. В целом пассивное отношение к любой работе будет оправдано тем, что если вы начнете работать, то результат будет скорее отрицательный. Иногда пассивность спасает от убытков — возможно, сегодня именно такой день.
Водолей
Сегодня у Водолеев будет большой круг общения, и от этого будет много пользы. Дело в том, что вас могут часто отвлекать от работы посторонними вопросами и просьбами. Звезды советуют осмотрительно относиться к поступающей информации. Прежде чем принять информацию к сведению, обязательно проверьте её на предмет достоверности. Вполне может случиться так, что вас намеренно пытаются ввести в заблуждение.
Рыбы
Сегодня Рыбам рекомендуется отказаться от инвестирования личных финансовых ресурсов в коллективные проекты. Риски потери вложений сейчас у вас велики. Чем меньше вы сделаете покупок, тем сохраннее останутся ваши деньги. Ведь основная задача этого дня сводится к тому, чтобы сохранить от растраты имеющиеся финансовые ресурсы. Сейчас гораздо выгоднее работать индивидуально.