Романтика отступит на второй план — любовный гороскоп на 13 февраля

В этом гороскопе вы найдете предсказания и советы, основанные на позициях планет и астрологических аспектах, которые влияют на различные аспекты жизни.
Овен
Сегодня Овны ведут себя естественно и непринужденно. Одной из их главных черт будет предприимчивость, если их посетила новая идея, они ни за что не откажутся от попытки тут же воплотить ее в жизнь. Звезды намекают, что в личной жизни такой энтузиазм может быть несколько преждевременным.
Телец
Сегодня от Тельцов события требуют открытости новому, психологической гибкости и быстроты реакций. Пассивность, медлительность и консерватизм могут оказаться губительными для будущего отношений. Даже если вам дорого прошлое, дайте понять, что на определенных условиях вы готовы меняться.
Близнецы
Сегодня Близнецов день подталкивает к повышенной активности в новом направлении, побуждает их задействовать при поиске контакта с любимым человеком новые средства коммуникации или неожиданные поводы. Многие Близнецы будут легко заводить знакомства за счет природной общительности и любознательности.
Рак
Сегодня Раков огорчает необходимость жить моментом, невозможность зафиксироваться надолго на желаемой теме или эмоции. Также их может раздражать отсутствие достаточного времени для адаптации к новому. Раки, пребывающие в поиске, могут испытывать двойственные ощущения от знакомств.
Лев
Сегодня Львам звезды подсказывают, что им открыты многие пути и не стоит выбирать для личной жизни отдельный маршрут: деловые и романтические устремления вполне могут пересечься, причем самым забавным и непредвиденным образом. Постоянный союз укрепится за счет разнообразия совместных интересов.
Дева
Сегодня Девам придется действовать в своих отношениях с представителями другого пола по ситуации, иногда импровизируя прямо на ходу. Привычные сценарии общения могут быть им больше не доступны, а в некоторых ситуациях старые приемы поведения будут оказываться смешными или уже устаревшими.
Весы
Сегодня для Весов диалог с объектом симпатий может стать проверкой на ловкость и дипломатичность. Не исключены ситуации, когда они будут внутренне согласны на флирт или начало романа, но еще не готовы к нему. Свой отказ они вполне могут превратить в «крючок», дополнительно интригующий партнера.
Скорпион
Сегодня Скорпионы рискуют столкнуться с неуправляемой новой ситуацией, к которой им поневоле придется адаптироваться. Некоторым Скорпионам будет не до романтики в связи с работой или какими-то хлопотами. Лучше не планировать на сегодня важное свидание или серьезный долгий разговор.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют быть общительнее и находчивее, если они хотят удержать чужое внимание. Повод для знакомства или встречи могут дать последние новости, но не только они. Возможно, вам пора вспомнить про один из своих талантов (например, дар к розыгрышам) и снова пустить его в ход.
Козерог
Сегодня Козерогам может быть трудно вести себя в отношениях дипломатично и гармонично — особенно, если они пересекаются с любимым человеком в быту или в совместном бизнесе. Возможно, их будут нервировать новые задачи и незнакомые ситуации, приводящие к моментам неловкости или раздражительности.
Водолей
Сегодня у Водолеев главное оружие в общении с лицами другого пола, их специфическое остроумие. Они способны сразить любимого человека наповал нестандартным образом мысли или рассмешить своими смелыми шутками. За это, а также за личный магнетизм им простится некоторая язвительность выражений.
Рыбы
Сегодня Рыбам обстоятельства не позволят как следует насладиться обществом любимого человека или приятными мечтами о нем. В круговороте насущных хлопот или в потоке новостей романтика может отступить на второй план. Самой уместной формой общения может стать легкий и короткий шутливый разговор.