Вселенная готовит сюрпризы — гороскоп на 13 февраля

12 февраля 2024 Гороскопы Марианна Басс

4-5 лунные сутки. Сегодня Луна в Овне способствует подвижности и предприимчивости, мешает зациклиться на чем-то надолго.

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Гороскоп на сегодня говорит, что ее аспект к Меркурию поможет поддерживать связи с друзьями и быть в курсе новостей. Общий настрой близок к новаторскому и авантюрному. Возможна непоседливость. Это день быстрых экспериментов, коротких тренингов, маневра и комбинирования. Хорошо решать задачи на скорость, ловкость и гибкость, сочетая физическую и умственную разминку. День подходит для различных стартов. Можно приступить к разработке проекта, подбору команды или обновлению контента, рискнуть вступить в сообщество по интересам. Овен Сегодня Овнам пора шагать в будущее. День хорош для неформальных контактов, обмена новостями и прогрессивными идеями, сравнения вариантов. Хорошо работать над стартом сетевого бизнеса, новым сайтом или блогом. Импульсивность может подтолкнуть к рискованной авантюре или остроумному маневру. Многие Овны ввяжутся в коллективное приключение, вольются в новую группу или начнут сколачивать собственную команду. Телец Сегодня Тельцам не стоит бояться активных экспериментов, включая коллективные, но лучше избегать радикальных необратимых шагов. Не стоит в эти сутки идти вперед слишком прямо, лучше задействовать обходные пути и побочные маневры. День подходит для первых проб и подбора вариантов — особенно перед тем, как сменить должность, начать партнерство или взять на себя долгосрочную новую ответственность. Близнецы Сегодня Близнецам звезды советуют активнее налаживать контакты с вероятными друзьями, в том числе, за рубежом. В зависимости от ситуации, пора искать духовных единомышленников, попутчиков или людей со схожими деловыми интересами. Это подходящий день для начала путешествия, для выбора маршрута, вида связи или транспорта. Дополнительный бонус дня — возможность найти и сравнить несколько вариантов. Рак Сегодня Ракам придется быть расторопнее, если они хотят получить что-то «здесь и сейчас». День не располагает к излишнему консерватизму и инертности. Желательно быть общительнее, смелее, мобильнее и «на лету» изучать новое. При выборе долгосрочной цели не стоит спешить с окончательным решением. Если есть два варианта, имеет смысл согласиться на оба, чтобы позже выбрать один или найти компромисс. Лев Сегодня Львам звезды советуют смелее исследовать новые пути: могут приоткрыться отличные горизонты в зарубежном бизнесе, в учебе или в общении с иностранцами. Если сделанные открытия не пригодятся прямо сейчас, то принесут пользу в будущем. Один из ценных бонусов дня — шанс начать сотрудничество на азартной, но вполне дипломатичной ноте, сводящей к минимуму риск ссор и конкуренции в дальнейшем. Дева Сегодня Дев могут ждать легкие стрессы, но зачастую они будут им полезнее полного покоя и предсказуемости. Многим Девам представится шанс быстро сориентироваться в обстановке, научиться в экспресс-режиме обращению с незнакомыми инструментами или взаимодействию с новыми людьми, повысить техническое мастерство или отточить навыки общения. Возможно, придется прибегнуть к какому-то забавному маневру. Весы Сегодня Весам не стоит бояться включения в новый диалог или сотрудничество, но для них не всегда уместна спешка. Многие Весы будут не готовы к началу романтических отношений, все еще уязвимы из-за своего социального или жилищного статуса. В минуты колебаний им лучше не форсировать события и под остроумным предлогом отступить назад, например, взяв паузу на раздумья или на улаживание семейных дел. Скорпион Сегодня от Скорпионов ситуации могут требовать быстрой реакции, чувства юмора и обучаемости. Пора включиться в новое дело: первые мелкие шаги помогут не впадать в раздражение из-за срывов, «набить руку», найти несколько инструментов или алгоритмов на выбор. Тренинг не пройдет даром, если вы меняете образ жизни, открываете сайт или бизнес, начинаете ремонт в доме, подбираете помощника, завели питомца. Стрелец Сегодня Стрельцов день приглашает к активному и подвижному образу жизни, помогает без напряжения включиться в цикл спортивных тренировок, открыть для себя новый маршрут, линию связи или мобильное приложение. Для части Стрельцов будет важнее не физическая, а интеллектуальная разминка, например, в виде обмена идеями и остроумных диалогов. Удачный момент для публикации юмористических статей, фото и видео. Козерог Сегодня Козерогам стоит помнить, что этот день способен добавить им хлопот и лишить их равновесия. Многие Козероги столкнутся с необходимостью сменить недавний образ действий или освоить принципиально новый оригинальный прием. В отсутствие дополнительной опоры (например, источника полезных подсказок) это может вести к неловким ситуациям или раздражительности. Важны дружелюбное общение и чувство юмора. Водолей Сегодня Водолеев звезды приглашают быть активнее, хотя и не настаивают на этом: все решает личный настрой. Этот день поможет вам включиться в любой процесс без лишнего напряжения и ненавязчиво заявить о себе. Вы можете инициировать разговор, завязать ряд знакомств, приступить к изучению сложной темы, совершить пробный маневр, начать цикл поездок или тренировок, сделать шаг к открытию своего дела. Рыбы Сегодня Рыбам лучше не отказываться от шанса освоить или узнать что-то новое: это поможет им быстрее адаптироваться к неизбежным веяниям времени. День не призывает к масштабным трансформациям и реконструкциям, но может потребовать мелких технических обновлений, например, иного подхода к ведению деловой переписки, покупкам и платежам. Возможно, все ограничится небольшим остроумным компромиссом.