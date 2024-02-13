Лучший вечер — любовный гороскоп на 14 февраля

Сегодня стоит отметить День всех Влюбленных пышно и красиво.

В нашем гороскопе представлены прогнозы для всех знаков, а также рекомендации, как наилучшим образом использовать энергию этого дня для улучшения отношений, привлечения любви или укрепления существующих уз.

Овен

Сегодня у Овнов день может обмануть надежды и принести им не только удачи. Риск любовных осечек выше для Овнов, рожденных в середине апреля. Многие Овны столкнутся с консерватизмом близкого человека, пока не поспевающего за их идеями, или с помехой в виде незавершенных прежних отношений.

Телец

Сегодня Тельцы могут пережить не лучшие минуты. Нередко это будет вызвано поведением партнера — подавляющим, непредсказуемыми, навязчивым или провоцирующим. Вечером не исключается конфликт или стресс, но одновременно судьба бросит многим Тельцам «спасательный круг» или даст компенсацию.

Близнецы

Сегодня Близнецы рискуют столкнуться с той или иной формой любовной неудачи. Это может охладить их пыл или вновь подтвердить их наихудшие подозрения. Близнецы, имеющие за плечами неприятный опыт прошлого, могут сгоряча решить, что недостойны любви. Звезды советуют не спешить с такими выводами.

Рак

Сегодня Ракам недостаток любовного согласия покажется привычным недоразумением, но вечером они могут обнаружить, что ошибались. Неожиданный поворот сюжета заострит новые грани отношений, например, сексуальные или морально-этические. Даже в гармоничных парах в конце дня возможны сюрпризы.

Лев

Сегодня Львам не стоит недооценивать темперамент партнера: если что-то придется ему не по нраву, вечером он может раздуть скандал даже из пустяка. Если у Льва не менее своенравный и сильный характер, исход столкновения амбиций непредсказуем. В этот день опасно дразнить и провоцировать друг друга.

Дева

Сегодня у Дев день способен подчеркнуть в любовной жизни трудные, спорные или переходные моменты. Неудивительно, если они будут чувствовать себя не слишком комфортно и иногда совершать промахи, которых не сделали бы в другой ситуации. Им придется смириться с неровным и порой драматичным ходом событий.

Весы

Сегодня Весам желательно действовать в личной жизни осторожнее, если им дороги покой и комфорт. Отношения с постоянным партнером могут оставить желать лучшего, а слишком бурно начавшийся новый роман способен принести сильнейшие переживания на грани стресса или втянуть в ненужные приключения.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды не советуют шутить с огнем. Не стоит провоцировать партнера на ревность, осмеивать его взгляды или позволять ему играть на своих слабостях: любой вариант нагнетания негатива к ночи обернется неприятностями. Стоит быть осторожнее, если вы создаете общий дом или дело.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут получить от своих романтических игр неоднозначный или даже огорчительный результат. Если развитие событий не пришлось им по душе, вечером они ощутят новый прилив решимости, попытаются исправить промах или срочно наверстать упущенное. Звезды не советуют этого делать.

Козерог

Сегодня Козерогам могут подпортить настроение любовные неудачи. Звезды намекают, что часть проблем вызвана приверженностью старым вкусам и ценностям. Возможно, пора сломать инерцию прежних щаблонов, рискнуть и хотя бы в чем-то повести себя иначе. Если вы на это готовы, вам добавит решимости вечер.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит недооценивать силу своей личной энергетики, масштаб воздействия своих слов и поступков. Эффект может быть как созидательным, так и разрушительным. Помните, что сейчас в вашей власти не только соблазнить и привлечь, но и оттолкнуть, обидеть, подавить морально.

Рыбы