Наращиваем связи — финансовый гороскоп на 14 февраля

Гороскоп позволяет каждому читателю подготовиться к особенностям этого дня с учетом индивидуальных особенностей его знака зодиака.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют настроиться на работу с текущими делами. Успех ждет всех, кто работает в реальном секторе экономики, а также тех, кто работает в офисе, магазине, ремонтной мастерской. Ориентируйте себя на достижение практического результата. В этом вам может помочь поддержка работающих рядом коллег. Также вы преуспеете в деятельности по расширению популярности ваших услуг.
Телец
Сегодня для Тельцов, чья деятельность так или иначе связана с творчеством, успешно может сложиться этот день. Художники, дизайнеры, актеры, визажисты, музыканты и прочие творческие работники смогут хорошо поработать и получат положительные отзывы при демонстрации своих творений на публике. Хорошо пойдут дела у тех, кто имеет свободный график и самостоятельно принимает решения когда и что ему делать.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют основное внимание уделить благоустройству рабочего места. Если же вы сами владеете бизнесом, то настало время поинтересоваться условиями труда ваших работников. Хорошо приобретать офисную технику и мебель, делать перестановку, перепланировку или ремонт помещений. Офисные служащие могут преуспеть в подготовке отчетной документации.
Рак
Сегодня для Раков, чья работа требует проявления гибкости и интеллектуальной активности, удачно может сложиться этот день. Это может касаться занятых торговлей, консультациями, общением с большим количеством людей, короткими поездками, индустрией развлечений и шоу-бизнеса, организацией курсов, лекций, выставок. Операции по обмену валюты могут принести вам выгоду.
Лев
Сегодня Львы наибольший доход смогут получить благодаря сделкам с недвижимостью и торгово-закупочной деятельности. Хорошо пойдут дела у тех, кто работает в магазинах, гаражах, складах, офисах, торговых павильонах, агентствах по сделкам с недвижимостью и строительных площадках. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют проявлять инициативу в любом деле, которым вы заняты. Особенно успешны вы будете при работе с информацией, при организации и проведении деловых встреч, поездок, торгово-закупочной и посреднической деятельности. Это хороший день для повышения квалификации, получения новых знаний. Сосредоточьтесь на укреплении и расширении деловых связей.
Весы
Сегодня Весы могут успешно урегулировать некоторые вопросы благодаря методам тайной дипломатии. Деликатный подход к некоторым вопросам может привести вас к роли миротворца в споре между оппонентами. Можете рассчитывать на помощь от покровителя, который ранее оказывал вам поддержку. Вам может поступить выгодный заказ.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов, которые привыкли решать все вопросы самостоятельно и проявлять инициативу, день может сложиться успешно. Неформальное общение, равно как и дружеские связи, будут способствовать успеху. Старайтесь действовать смелее и настойчивее, принимайте оригинальные решения. В этом случае положительный результат от ваших усилий не заставит себя долго ждать.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды могут создать благоприятные условия для плодотворной работы и продвижения вверх по карьерной лестнице. Отношения с начальством могут стать более доверительными. Вам могут поручить провести неофициальное расследование или получить доступ к важным сведениям. Руководящие работники в течение дня могут получить хорошие новости.
Козерог
Сегодня Козероги могут прилагать усилия для укрепления своих позиций в карьере, будучи уверенными, что у них все получится так, как планировалось. Это прекрасный день для контактов с заграницей, дальних поездок. Возможно получение спонсорской помощи. Используйте это время для активного обмена опытом и приобретения профессиональных знаний.
Водолей
Сегодня Водолеи могут рассчитывать на получение работы в совместном предприятии или заключение контракта на работу за границей. Огромную помощь в этом вам окажет кто-то из друзей, уже работающих там. Бизнесменам удастся заручиться поддержкой государственных учреждений. Вы сможете успешно оптимизировать бюджет и внести необходимые коррективы в методы работы.
Рыбы
Сегодня у Рыб может сложиться благоприятное время для юридического оформления деловых партнерских отношений с подписанием соответствующих документов. Это касается таких партнерских отношений, которые ранее строились на устных договоренностях. Также этот день подходит для урегулирования юридических проблем. Можно подавать исковое заявление или организовать встречу с оппонентом для мирового соглашения.