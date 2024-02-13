Отстаиваем свои личные границы — гороскоп на 14 февраля

Гороскоп на сегодня говорит, что утром и днем вероятнее мелкие осечки, а вечером крупные. Желательно вовремя гасить очаги напряженности, иначе ближе к ночи роковой поворот событий их подчеркнет и запустит цепную реакцию раздражителей: стрессов, сбоев, авралов, деловых рисков, финансовых сюрпризов, столкновения групповых интересов. Возрастет вероятность приключений в ходе путешествия, особенно перелета. Возможно критичное последствие эксперимента, транспортный коллапс, нарушение техники безопасности. Луна в Тельце может обострить борьбу за ресурсы.
Овен
Сегодня Овны не прочь продолжить вчерашние занятия индивидуально или в команде, но могут столкнуться с их обратной стороной или с некой помехой. Возрастет вероятность финансовых сюрпризов, любовных неудач, просчетов юридического плана и непредвиденных трат. Часть проблем такого рода может возникнуть из-за того, что вы слишком поддались коллективным настроениям, не рассчитав собственные ресурсы.
Телец
Сегодня Тельцам не помешает оценить обстановку и свои позиции. Не стоит пренебрегать такой самоинспекцией, поскольку просчеты сейчас могут иметь стратегический характер. Если тот или иной шаг сделан рано, в первой половине дня еще не поздно отыграть назад. Самые важные события ждут вечером: в это время возможны острые, нервирующие и критичные ситуации, но не волнуйтесь, фортуна на вашей стороне.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют осторожнее вести дела с друзьями и единомышленниками: согласие в идейной части и интересное общение еще не гарантия надежности в других сферах. Не исключены заминки финансового характера. Стоит повременить, если вы намерены доверить кому-то свои ресурсы: сделать дружеское одолжение, разместить где-то свои средства. Не стоит отправляться в путь, особенно вечером.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют избегать даже легких размолвок. Если между вами и нужными людьми возникло недопонимание, особенно на материальной или ценностной почве, то вечером оно может принять новую, более острую и неожиданную форму. Желательно воздержаться от лишних платежей, от выбора покупателя, банка, юриста, финансового посредника. Также день может подчеркнуть сложности в любви и браке.
Лев
Сегодня у Львов на пути вероятны легкие заминки, но вечером дело может принять радикальный оборот. Может разгореться конкуренция, борьба за власть, ресурс или популярность. Есть риск попасть в жернова коллективных процессов. Опасно ссориться с начальством и спонсорами, превращать партнеров в коварных врагов. Львам, не готовым к стрессу, лучше избегать в конце дня людных мест и участия в чужих спорах.
Дева
Сегодня Девам важно удвоить осмотрительность и не ждать идеальных результатов. В течение дня велика вероятность отдельных потерь, помех и неприятностей. Вечером лучше избегать добровольных начинаний (например, отправки в путь), но не стоит бояться вынужденных авралов, ссор, сюрпризов и стрессов: несмотря на множественные сложности, есть шанс справиться с проблемой и заодно расширить кругозор.
Весы
Сегодня Весам не стоит вступать в новые союзы и форсировать рискованные начинания, так как в этом случае развитие событий может быть сопряжено для них с непомерно большими расходами или душевными энергозатратами. Нежелательно заниматься совместным бюджетом, заключать сделку по недвижимости, оформлять договор на финансовое обслуживание. День может принести любовный стресс или дисгармонию в браке.
Скорпион
Сегодня Скорпионам не стоит забывать про обстановку в своем близком кругу. Если в семье, браке, деловом партнерстве или среди друзей наметились противоречия, вечер их многократно обострит. Фундаментальные непримиримые разногласия чреваты не только минутным стрессом, но и долгосрочными последствиями. Не исключено, что вы поведете себя вызывающе, шокируя других, ставя под удар свой дом или проект.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут заниматься интересным для себя делом, но не рассчитывая в нем на отдачу. Возможны убытки, неудачные покупки, огорчения в любви. Наиболее сложным будет вечер. Может наметиться аврал, ссора, приключение, проблема с технической поддержкой или с питомцем. Не стоит без острой необходимости затевать в конце дня горячие дискуссии, приступать к работе и отправляться в дорогу.
Козерог
Сегодня Козерогам день не сулит полного комфорта. Они могут столкнуться с нехваткой гармонии в семье или браке, с бытовым неудобством, финансовым просчетом, неудачной покупкой или огорчением в любви. Вечерний поворот событий может принести и убытки, и выгоду, будет связан с долей риска и авантюризма. Если есть лишние ресурсы, можно решиться на экспромт: никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь.
Водолей
Сегодня Водолеям стоит внимательнее оценивать эффект от своих поступков и вовремя корректировать линию поведения, иначе вечером разразится гроза и случится форс-мажорная ситуация (аврал, травма, ссора). Не исключено, что вам придется отстаивать свои владения или образ действий. Возможна негативная отдача от экспериментов. Нужна аккуратность в любых работах. Важно не рушить основы своего существования.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют отложить необязательные покупки, платежи и финансовые операции. Также не стоит торопиться с важным делом, будь то плановая акция или спонтанный экспромт. Мелкие неприятности в конце дня могут смениться крупными сюрпризами и рисками, любой порыв будет авантюрой. Во избежание осложнений, вечером рекомендуется отказаться от налаживания связей и отправки в путь.