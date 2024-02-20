Будет сложно устоять против флирта — любовный гороскоп на 21 февраля

Наш гороскоп поможет узнать, какие события могут произойти, какие возможности откроются и какие вызовы ждут именно его знак зодиака в этот день.
Овен
Сегодня Овнам, жаждущим перемен в своей личной жизни, не стоит расстраиваться из-за спокойного скучного утра. Если начало дня было не очень вдохновляющим, не спешите с категоричными выводами: вечером звезды снова вспомнят о вас и откроют вам новый простор для любовной предприимчивости.
Телец
Сегодня для Тельцов день может оказаться спокойным, зато вечером им обеспечена новая порция ярких волнующих эмоций с драматичным роковым оттенком. Не исключается резкий поворот событий, стресс, вспышка ревности или гнева. Стоит остерегаться рискованных порывов и зашкаливающих страстей.
Близнецы
Сегодня для Близнецов все самое интересное начнется вечером. Их может ждать известие, приглашение, авантюра. Не стоит медлить, если все еще открыт удобный маршрут или канал связи с любимым человеком: не исключено, что вскоре поддерживать контакт станет труднее, особенно на расстоянии.
Рак
Сегодня для Раков основная часть дня может пройти в пассивных романтических мечтах, но вечером им станет сложнее жить в своей виртуальной реальности. Любовь станет для них смелой игрой, полной острых ощущений и неожиданных поворотов. Не стоит вступать в нее, не имея нужного настроения и ресурсов
Лев
Сегодня Львов затянет в водоворот страстей и непреодолимых влечений. Многим Львам будет трудно сопротивляться магнетизму партнера, а также соперничать за его сердце с более ресурсными конкурентами. Любовь может толкнуть на опасный шаг, заманить в сети манипуляций или сексуальной зависимости.
Дева
Сегодня Дев новый поворот событий в личной жизни ждет с наступлением вечера. Многие Девы будут чувствовать себя неуверенно, поскольку подарок судьбы не будет совпадать с их текущими потребностями или возможностями. Любовное приключение, стартовавшее в это время, способно принести им много забот.
Весы
Сегодня у Весов любовные отношения получат новый импульс не сразу. Им придется дождаться вечера, чтобы получить сигнал от объекта симпатий или найти повод самим проявить инициативу. Свидание обещает быть ярким и нестандартным. Не исключен сюрприз, например, неожиданная встреча у общих друзей.
Скорпион
Сегодня Скорпионов спокойствие утренних и дневных часов не должно обманывать. С приходом вечера звезды могут вовлечь их в рискованную, но увлекательную игру, заставить пережить в личной жизни волнение, шок или стресс. Даже не желая этого, многие Скорпионы будут втянуты в новую авантюру.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут рассчитывать на подвижки в своей личной жизни с наступлением вечера. В это время они отбросят опасения и будут готовы на любую авантюру. Их любовные эскапады в конце дня вполне могут увенчаться успехом. Их может ждать неожиданное приключение или спонтанная влюбленность.
Козерог
Сегодня Козероги останутся хозяевами своих мыслей и чувств. По своему желанию, они могут сближаться с партнером или держать в общении с ним дистанцию. В конце дня что-то изменится. Они окажутся способны на всплеск эмоций или на отчаянное приключение, которого сами от себя не ожидали.
Водолей
Сегодня для Водолеев утром и днем затишье в любви будет обусловлено внешними обстоятельствами, но вечером они могут сами стать причиной своих неудач. Им важно осознать свою магнетическую привлекательность и правильно пользоваться ею, не быть в отношениях слишком навязчивыми, ревнивыми или манипулятивными.
Рыбы
Сегодня в Рыбах основная часть дня поддерживает стремление к стабильности, спокойствию и контролю. Они будут верны или своей любви, или принципу «лучше быть одному, чем вместе с кем попало». Вечером их покой может быть нарушен, им станет сложнее устоять против перспективы флирта, свидания или приключения.