Миллионы мелких проблем — гороскоп на 21 февраля

Гороскоп на сегодня говорит, что Луна в Раке, растерявшая значимые аспектные связи, предлагает провести это время в режиме отдыха или за несложными занятиями, которые не мешают мечтать или ностальгировать. Вечерняя ингрессия Луны в знак Льва запустит цепную реакцию страстей, авантюр, рискованных игр и энергозатратных экспериментов. Растущий азарт может привести к бурной ночи, полной приключений, волнений и запредельных нагрузок. В это время возможны приятные сюрпризы и находки, но также и вспышки деструктивных эмоций, срочные дела, нештатные и форс-мажорные ситуации.
Овен
Сегодня у Овнов есть время заняться бытом, отдохнуть дома или побыть с семьей. Однако многие Овны будут с нетерпением ждать нового поворота событий, который позволит им вернуться к начатым делам, с новой энергией заняться своим хобби или пуститься в очередное романтическое приключение. Такой шанс они получат вечером. Не исключено, что растущий азарт заставит их провести в авантюрах часть ночи.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют ценить минуты комфорта утром и днем, так как вечером ритм их жизни изменится. Может появиться срочная трудная задача, обостриться конкуренция, сложиться стрессовая обстановка. Вместе со смелостью потребуется самообладание. Опасно терять контроль, поддаваясь страсти, ревности или амбициям: платой за несдержанность может стать кризис в делах, быту или в личной жизни.
Близнецы
Сегодня Близнецам лучше заниматься рутиной. Самые бурные и интересные события ожидаются в конце дня, в это время возрастет вероятность нового витка многих сюжетов. Могут прийти волнующие вести издалека, ускориться темпы работ, с новой силой вспыхнуть эмоции, появиться причины для срочной командировки. Обстановка окажется непростой, любое начинание может сопровождаться приключениями.
Рак
Сегодня у Раков будет возможность отдохнуть или заняться своими нуждами. Это время, когда можно выспаться, дать волю эмоциям или фантазиям. В конце дня важно помнить, что любой порыв может обернуться непредсказуемой авантюрой. Возможно, мероприятие будет связано с дополнительными расходами или другими неожиданными затруднениями, потребует изобретательности или готовности рискнуть.
Лев
Сегодня Львам звезды рекомендуют поберечь свои силы и ресурсы, так как вечером они им непременно понадобятся. Может появиться любовный стимул, обостриться спор или конкуренция. Многие Львы будут вынуждены отреагировать на вызов и с риском для себя начнут играть на чужом поле, тогда как более мудрым решением сейчас был бы отказ от соблазна или уход от явного противостояния.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют выбирать неформальные контакты или свободный образ жизни. В конце дня далеко не всем Девам имеет смысл втягиваться в игры и приключения, как деловые, так и романтические. Заманчивое оригинальное предложение в данный момент может оказаться для многих Дев неуместным, преждевременным или запоздалым, связанным со слишком большими хлопотами или жертвами.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют отложить активность на вечер, при этом готовиться к нотам неформального общения, игры, эксперимента и сюрприза. Возможны неожиданные повороты в любви, приключения или нестандартные деловые ситуации, требующие творческого подхода. Вечер неплох для тренинга, свидания, освоения нового хобби, активных развлечений с долей риска, рекламных акций, взаимодействия с друзьями.
Скорпион
Сегодня Скорпионам не стоит расслабляться, если день начался для них безмятежно. Вечером их ждет новый вираж событий: всплеск чувств, срочное дело, обострение борьбы или появление неких возможностей. Ситуация может напоминать игру в рулетку, давая не гарантию, а шанс. Чтобы его реализовать, придется рискнуть, проявить креатив или ловкость. Важно знать меру в рисках, контролировать свои действия и эмоции.
Стрелец
Сегодня Стрельцы не слишком решительны и нередко подавляют свои импульсы. Безопасность и покой могут быть для них важнее новых ярких впечатлений. В конце дня ситуация изменится ровно наоборот: многие Стрельцы забудут обо всех «но», которые их сдерживали, позволят себе приключение, креатив, игру или романтический экспромт. Важно, чтобы их порыв соответствовал текущим возможностям.
Козерог
Сегодня Козерогам нетрудно сохранять осторожность, спокойствие и благоразумие в утренние и дневные часы. Если нет срочных дел, в это время они могут отдыхать и быть наблюдателями событий. К вечеру возможен «скачок напряжения» в мыслях, делах или эмоциях. Стоит помнить, что любой порыв в это время может оказаться рискованным экспромтом и затратной авантюрой, нарушить покой и добавить хлопот.
Водолей
Сегодня Водолеям лучше отдохнуть или заняться мелочами. Также им не помешает позаботиться о своем здоровье. Эти простые меры помогут им сохранить энергию для вечерних событий, которые чем-то их заденут или дадут им шанс проявить инициативу. Некоторые Водолеи получат вызов и не смогут не отреагировать на него. Им важно следить, чтобы их ответ был корректным и соразмерным ситуации.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут использовать утро для отдыха или для свободных занятий. Ничего страшного не случится, если они продлят паузу в своих делах или немного отступят от расписания. Вечер может стать более хлопотным. Не исключены срочные дела или неожиданные креативные порывы, порой весьма энергозатратные. Не стоит игнорировать важные сигналы, но лучше не поддаваться импульсу из-за пустяка.