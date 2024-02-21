Держим себя в руках — гороскоп на 22 февраля

Гороскоп на сегодня говорит, что также Луна подпитывает спортивный азарт, способна дополнительно разжечь творческие амбиции, любовные страсти или финансовые аппетиты. День подходит для занятий активным экстремальным хобби, развития новых проектов в их первой креативной стадии, для игр, соревнований и рекламных мероприятий. Не время для лишней серьезности, скуки и рутины. Не стоит планировать на этот день совещания, работу с документами и официальные визиты: положение Меркурия намекает на временный ступор в мыслях, на заминки в общении, задержки известий и обрывы связи.
Овен
Сегодня в Овнах звезды поддерживают пламя творческого энтузиазма, спортивного азарта или любовного пыла, а также помогают им оставаться предприимчивыми и креативными в деловых вопросах. Многие Овны проявят ловкость, упорство, находчивость и в течение дня продвинутся в нескольких направлениях одновременно. Подходящее время для проявления инициативы, для проведения эксперимента или рекламной акции.
Телец
Сегодня Тельцов поток событий несет в волнующем и временами опасном направлении. Их могут мотивировать любовные страсти, карьерные амбиции, прогрессивные обновления в быту или рискованные деловые начинания. За свои цели или за внедрение передовых идей им придется побороться, проявив изобретательность. Источником потенциальных проблем для них может стать увлеченность, чреватая утратой чувства меры.
Близнецы
Сегодня Близнецов непросто: обстановка вокруг останется не вполне предсказуемой. Многие Близнецы, несмотря на свой интерес к событиям, начнут испытывать эмоциональные или интеллектуальные перегрузки, могут временно зайти в тупик в своих размышлениях или вплотную подойти к некому рубежу. Может закончиться путешествие, исследование, учебный цикл, наметиться возвращение к старым планам или обязанностям.
Рак
Сегодня Ракам стоит помнить, что любая акция может стать для них энерго- и ресурсо-затратной, связанной с приключениями, обновлениями и сюрпризами. Поддавшись собственному импульсу или чужому примеру, будет трудно остановиться. Окажется нелегко спрогнозировать исход игры, масштаб прибылей и убытков. День хорош для эксперимента. Размеренные стандартные работы лучше отложить, как и рутинные покупки.
Лев
Сегодня Львам не мешают «уйти в себя» или отстраниться от событий. Многие представители знака продолжат остро реагировать на происходящее. В течение дня возможны перепады настроения, под влиянием которых могут приниматься неожиданные и непоследовательные решения. Большие амбиции могут соседствовать с неуверенностью и осторожностью. Имеет смысл выйти из игры, сделать перерыв в активном диалоге.
Дева
Сегодня Девам стоит помнить, что сюжеты этого дня способны принести им дополнительные хлопоты и лишние приключения, втянуть их в чужую игру. По возможности, пока лучше воздерживаться от новых начинаний в делах и личной жизни. Не стоит слишком усердствовать и в рутинных занятиях. В интенсивных работах пора взять паузу, чтобы отдохнуть, осмыслить впечатления или подвести итоги недавнего «мозгового штурма».
Весы
Сегодня Весы могут вести неформальный образ жизни, яркий и активный. Но повестке дня лучше оставить движение в будущее, творчество и внедрение прогрессивных новшеств. Можно продлить свидание, приключение, эксперимент, увлекательную игру с большими ставками, но лишь до того момента, пока не станет скучно. Может появиться ментальная усталость, чувство пресыщения новой информацией или контактами.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов достижение цели имеет привкус игры, увлекательной или опасной. Не обойтись без артистизма, авантюризма, чувства юмора, умения рекламировать свои таланты или услуги. Важно видеть грань между игрой и вызывающим поведением. Результат усилий может быть неустойчивым. Не стоит приступать к проектам, рассчитанным на стабильность, проводить важные совещания и собеседования.
Стрелец
Сегодня Стрельцов день мотивирует на действия с элементом творчества. Также он может напомнить им об их истинных идеалах. Желательно отложить монотонную рутинную работу и базовые планы, позволить себе долю свободы, найти время для игры, спорта, любви или хобби. В течение дня не исключены мелкие заминки информационного характера. Может завершаться цикл поездок или контактов, задерживаться письмо.
Козерог
Сегодня Козерогам полезно отвлечься от шаблона и рутины, поработать с задачей творческого характера. В течение дня возможны перепады эмоций, внеплановые траты, непредсказуемые моменты в бизнесе, любви и денежных делах. Возможно, захочется сыграть, рискнуть, провести эксперимент, поддаться азарту, поднять ставки. Лучше повременить с работой над документом, отправкой официального письма, серьезной беседой.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют не увлекаться своей инициативой, а реагировать на обстановку и подхватывать предложенную игру. День может принести неожиданные повороты в личных и деловых отношениях, способен и усилить взаимный интерес, и создать почву для разногласий. Возможны моменты азарта и нервозности. Не стоит выбирать этот день для начала серьезного спокойного диалога, подписания договора.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут столкнуться с растущим объемом хлопот. Нередко у них для этого будет веская причина, но возможны и случайные импульсы. Звезды советуют избегать неоправданных нагрузок, рассчитывать силы, считаться со своими базовыми долгосрочными планами и текущим самочувствием. Имеет смысл повременить с важными контактами, ответственными личными заявлениями и решениями, оформлением документов.