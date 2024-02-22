Непредсказуемые повороты — финансовый гороскоп на 23 февраля

Читатель найдет в нашем гороскопе индивидуальные прогнозы и советы, направленные на помощь в преодолении возможных трудностей и использовании благоприятных возможностей в тот день.
Овен
Сегодня у Овнов общее самочувствие и уровень работоспособности может находиться на невысоком уровне. Поэтому вам может быть труднее справляться с возложенными на вас обязанностями. Кроме того, психологическая атмосфера в трудовом коллективе оставляет желать лучшего. Старайтесь не взваливать на себя большой работы и делайте перерывы на отдых.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют воздерживаться от финансовых операций, особенно если это носит спекулятивный характер. Прежде всего, речь идет об обмене валюты и закупке оптом товара с целью перепродажи. Однако не следует доверять иллюзии о возможности иметь большие доходы, не прикладывая к этому серьезных усилий. Также воздержитесь с экспериментами по усовершенствованию методов в работе. Не нужно трогать то, что пока и так неплохо работает.
Близнецы
Сегодня для Близнецов, работающих удаленно или в семейном бизнесе, неблагоприятно может сложиться этот день. Дело в том, что отношения с близкими родственниками и членами семьи могут осложниться, и это может повлиять на результаты вашей работы. Позаботьтесь о том, чтобы были хорошие условия труда на рабочем месте. Также у вас могут быть проверки со стороны представителей фискальных властей.
Рак
Сегодня Ракам для продуктивной работы может потребоваться ограничить приток информации и сузить круг общения до минимума. Дело в том, что сегодня с вами на контакт могут выходить самые разные люди, общение с которыми не даст вам ничего позитивного. Кроме того, вас могут загружать посторонней информация, не имеющей никакого отношения к работе и этим могут отвлекать вас от работы.
Лев
Сегодня Львы могут почувствовать нехватку оборотных финансовых средств, что может создать затруднения в реализации ваших проектов. Если вы работаете в коллективе, то вам может казаться, что вас недостаточно ценят и недоплачивают вам за труд. Возрастает вероятность безвозвратно лишиться крупной суммы денег. Воздержитесь от принятия финансовых решений относительно крупных покупок.
Дева
Сегодня Девам из-за усиления эмоциональности может быть нелегко контролировать ситуацию и самостоятельно принимать ответственные решения. Опасаясь допустить ошибку, вы можете вести себя крайне нерешительно. Вероятной причиной неудач может стать ухудшение отношений в семье и с близкими родственниками, родителями. Это может помешать вам настроиться на продуктивную работу.
Весы
Сегодня Весам рекомендуется ограничить деловые контакты и отменить запланированные деловые встречи. Именно от информации и контактов у вас и могут быть основные осложнения в делах. Не принимайте на веру даваемые вам обещания и сами никому ничего не обещайте. Некоторые деловые связи могут проходить проверку на прочность. В зону рискованного бизнеса могут попасть торговцы, водители транспорта и консультанты.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов нехватка денег может стать основной головной болью. Доходы имеют тенденцию к падению, и сама работа может проходить с препятствиями и осложнениями. Возрастает вероятность технического сбоя, например поломки компьютера или нарушения в работе Интернета, что может привести к упущенной выгоде и дополнительным расходам.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут попасть под огонь критики начальства за несоблюдение сроков и качества работы. Кроме того, вас могут обвинить в пассивности и неисполнении приказов и распоряжений. Старайтесь не забывать о субординации и дисциплине. На продвижение в карьере рассчитывать не приходится. Самая лучшая тактика на сегодня — сохранять нейтралитет и стараться быть незаметными.
Козерог
Сегодня у Козерогов день может быть связан с преодолением препятствий, причину которых часто невозможно будет определить. Могут активизироваться ваши тайные недоброжелатели, которые могут попытаться нанести ущерб вашей деловой репутации. Воздержитесь от поездок и новых знакомств. Это благоприятное время для выполнения текущей работы, в которой у вас имеется большой опыт.
Водолей
Сегодня у Водолеев день может быть связан с непредвиденным изменением внешних обстоятельств, которые могут иметь негативные последствия для вашего финансового положения. Бизнесменам рекомендуется воздержаться от инвестиций в рискованные коллективные проекты. Поэтому старайтесь не делать ничего такого, что могло бы спровоцировать чрезвычайные происшествия.
Рыбы
Сегодня Рыбам может быть нелегко вести дела с партнерами по бизнесу. Их поведение может оказаться ненадежным и непредсказуемым. Договариваться о чем-то или подписывать договоры — значит ставить под удар свой бизнес. Договорные обязательства могут быть в любой момент нарушены. Поэтому рекомендуется строго следить за исполнением прежних договоров и не подписывать новых.