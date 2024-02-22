Делаем все, что хотелось и запрещалось — гороскоп на 23 февраля

Гороскоп на сегодня советует также углубиться в тайные исследования, сузить круг общения, обратить внимание на деликатные темы или на вопросы секретности. Могут начать поступать известия из официальных учреждений или из закрытых источников, вести из прошлого. Однако общий эмоциональный фон дня не располагает к подобным настроениям. Луна «без курса» в знаке Льва может вплоть до ночи склонять к свободному образу жизни, развлечениям или непредсказуемым капризам. Все новые темы и целевые контакты желательно отложить до завтра.
Овен
Сегодня Овны могут по инерции продолжать свои недавние занятия, но если энергия на исходе, а свежие яркие идеи иссякли, лучше отвести эти сутки для отдыха. В этот день может измениться образ мыслей или способ получения информации. Возможно, появится потребность в приватном личном разговоре, в уединенных размышлениях, в создании архива документов или в собеседнике, которому можно доверить секрет.
Телец
Сегодня Тельцы могут столкнуться с утомлением от новых волнующих впечатлений, риском перенапряжения и психологического выгорания. Несмотря на это, многие Тельцы по инерции будут идти курсом, который их истощает. Не стоит планировать на сегодня энергозатратные старты и утомительные развлечения. Вечером полезно упорядочить мысли и заново оценить перспективы. Может пригодиться совет старшего друга.
Близнецы
Сегодня у Близнецов внимание может переключиться с новых горизонтов на прежние обязательства и планы, например, профессиональные или семейные. Возможны известия от руководства или из официальных инстанций, напоминания о плановых встречах и совещаниях. Однако перестроиться в одночасье многим Близнецам может быть трудно. По возможности, стоит перенести важные контакты и целевые поездки на завтра.
Рак
Сегодня Ракам стоит помнить, что в их текущих делах многое зависит от удачи и случая. Импровизация может принести неожиданный успех, а точный расчет подвести. Важные дела в эти сутки рекомендуется поставить на паузу. Стоит следить за почтой: может прийти полезная новость издалека, важное извещение из какой-то инстанции. Не исключено сообщение от далекого друга, начальника, учителя или коллеги.
Лев
Сегодня Львам не стоит принимать ответственное решение, так как они вплоть до ночи могут быть зависимы от своих капризов или внешних влияний. Также это не лучший момент для углубленного самоанализа: многим Львам будет трудно собраться с мыслями и честно ответить себе на важные личные вопросы. Не тот день, когда стоит работать с документами, проводить совещания, брать на себя обязательства.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют серьезнее отнестись к предложениям, исходящим от руководства и старших партнеров, к сообщениям официальных инстанций и приглашениям на собеседования. В то же время, не стоит торопиться в эти сутки с ответом: скорее всего, ситуация не рядовая и лучше дать себе время до завтра. Имеет смысл заранее упорядочить свои мысли, продумать имидж или подготовить пакет документов.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют радоваться свободе: не исключено, что вскоре ее станет меньше. День позволяет оставаться на творческой волне, жить в режиме развлечений, романтики или эксперимента, но может также принести важные новости, игнорировать которые нежелательно. Не стоит оставлять без внимания сообщения с работы, из медицинских и других учреждений, от домочадцев, подчиненных и помощников.
Скорпион
Сегодня Скорпионам не стоит поддаваться искушению начать новое важное дело или взять на себя долгосрочные обязательства. Решение, принятое в этот день, может оказаться крайне рискованным и добавить к уже имеющимся проблемам новые. Есть риск переоценить собственную удачливость, а также чужую дружбу или щедрость. Лучше ограничиться в эти сутки пробным шагом, игрой, предварительной договоренностью.
Стрелец
Сегодня Стрельцам день помогает сохранять позитивный творческий настрой и оставаться свободными духом, но одновременно может напомнить им о составленных ранее фундаментальных планах, о долге, системных обязательствах или зависимостях. Возможно, появится тема для серьезного разговора в семье, наметится совещание в связи с жильем, проверка, ответственное собеседование или возврат домой из путешествия.
Козерог
Сегодня Козерогам день способен подарить нетипичные эмоции, а также принести им известия или натолкнуть их на глубокие мысли. Может наметиться важная встреча, работа с документом или текстом, официальная переписка, профессиональная консультация или предметное исследование. Целевые встречи и поездки лучше отложить до завтра, сегодня трудно настроиться на серьезный лад и сосредоточиться на важном.
Водолей
Сегодня Водолеи могут вести себя дружелюбно и непринужденно, но им не стоит быть слишком беспечными и доверчивыми. Звезды советуют не игнорировать подозрения и предупреждения — прежде всего, связанные с платежеспособностью и добросовестностью возможных партнеров, работодателей, продавцов и покупателей. Не все сведения могут быть ясными, поэтому не помешает начать собирать информацию для проверки.
Рыбы
Сегодня Рыбам важно не пропустить главное за случайными мелочами и необычными впечатлениями. Возможно, появится ценная идея, поступит серьезное предложение, придет судьбоносное известие или полезное напоминание, наметится работа с документом или текстом. Не исключено, что для кого-то станет ценным ваше профессиональное мнение, или, наоборот, вы сами будете нуждаться в чьей-то экспертной оценке.