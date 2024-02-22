Слушаем внутренний голос — любовный гороскоп на 23 февраля

Наш гороскоп даст ценные советы и рекомендации, которые помогут справиться с возможными вызовами или воспользоваться благоприятными возможностями этого дня.
Овен
Сегодня Овнам звезды не советуют затягивать романтическое свидание или назначать его на слишком поздний час. Несмотря на взаимный сильный интерес, сегодня может почувствоваться усталость от тесного общения. Если на ум пришла оригинальная идея, осуществите ее утром или приберегите на будущее.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют вовремя выйти из любовной игры во избежание эмоциональной перегрузки. Взять перерыв в тесном общении особенно важно, если отношения накалились и уже не поддаются контролю. Не помешает немного отдохнуть и от счастливого романа, вызывающего бурные положительные эмоции.
Близнецы
Сегодня Близнецов сопровождает эмоциональный шлейф недавних событий, напоминающий им о любви и новых надеждах в личной жизни. В то же время, обстоятельства могут напомнить им о дисциплине, долге, планах, рабочих или домашних обязательствах. Возможно, развитие романа придется на время отложить.
Рак
Сегодня Ракам лучше не принимать ситуации этого дня за окончательную истину и не спешить с выводами. Не исключено, что все происходящее — лишь игра. Предпринятые действия могут не дать результата или вызвать обратный эффект. Если события вызывают вопросы, повремените с поиском ответов до завтра.
Лев
Сегодня Львам может быть трудно разобраться в своих настоящих потребностях. Свои капризы и экзотические сиюминутные желания они рискуют принять за истинные чувства. Многие Львы будут продолжать попытки подстроиться к поведению любимого человека или, наоборот, делать что-то ему назло.
Дева
Сегодня от Дев личная жизнь требует не инициативы, а подстройки. Возможно, им придется принять навязанную роль или смириться с непредсказуемостью. Девам, намеренным обсудить с пассией важный вопрос, лучше не торопиться: скорее всего, не представится случай или тема не будет воспринята всерьез.
Весы
Сегодня Весам судьба дает еще немного времени для наслаждения любовной романтикой. Если не строить на эти сутки конкретных планов, положиться на вдохновение или на обстоятельства, то можно получить лишнюю порцию приятных впечатлений и приоткрыть для себя дополнительные возможности на будущее.
Скорпион
Сегодня Скорпионам стоит помнить, что не они управляют обстоятельствами, а обстоятельства играют ими. Атмосфера дня подходит для флирта, развлечений, сюрпризов, развития свободных отношений. Не стоит начинать роман с серьезным намерением, рассчитывать на постоянство, предсказуемость и деликатность.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют извлечь из сложившейся ситуации максимум возможного, поскольку завтра многое может измениться. Но это не повод ставить в любовном приключении точку или отказываться от зародившейся симпатии: через какое-то время у романа появится шанс на продолжение.
Козерог
Сегодня у Козерогов остается время для обновлений и экспериментов в личной жизни. Этот день им понравится, если они ценят в любви свободу и сюрпризы. Но даже самым свободолюбивым и раскрепощенным Козерогам будет свойственна мнительность, побуждающая их спрашивать себя, не слишком ли они увлеклись.
Водолей
Сегодня Водолеи склонны игнорировать получаемые знаки, и напрасно. Не исключено, что партнер что-то от них скрывает. Многие Водолеи предпочтут отмахнуться от подсказок собственного внутреннего голоса и закрыть глаза на то, на что им стоило бы обратить внимание.
Рыбы
Сегодня Рыб обстоятельства склоняют к свободному поведению, но собственный «внутренний цензор» может настойчиво твердить им иное, например, советовать воздержаться от вольностей, сближения или опрометчивых высказываний. Звезды советуют к нему прислушаться: скорее всего, он прав.