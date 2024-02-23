Рискуем сделать ошибку — любовный гороскоп на 24 февраля

Сегодня мы можем совершить непростительную ошибку.

Читатели смогут узнать из нашего гороскопа, какие энергии будут активны в этот день, какие события могут ожидать их в различных сферах жизни.

Овен

Сегодня у Овнов события дня немного умерят любовный азарт. Многим Овнам придется вспомнить о рутинной, а не романтической стороне отношений. Возможно, они столкнутся с необходимостью взять перерыв в активных ухаживаниях в связи с работой, домашними заботами или другими житейскими обстоятельствами.

Телец

Сегодня Тельцы могут рассчитывать на везение, или на хорошую моральную поддержку, если ситуация в личной жизни стала слишком бурной и неустойчивой. Обстоятельства напомнят им о прежних ориентирах и принципах, которые их никогда не подводили. Возможно письмо или важный разговор.

Близнецы

Сегодня Близнецы вынуждены быть дисциплинированными, ставить на первое место план, долг и обязательства. В личных контактах такой настрой может обернуться дистанцией в общении или холодностью эмоций. Не лучший момент для романтических авантюр, быстрых знакомств, теплой доверительной переписки.

Рак

Сегодня у Раков чувства становятся более прохладными, а мысли более практичными и реалистичными Они предпочитают оценивать ситуацию «как есть», хотя и не прочь закрыть глаза на некоторые детали. Раки, влюбившиеся в не подходящего им человека, без особых усилий сбросят чары наваждения.

Лев

Сегодня Львы склонны спокойнее относиться к волнующим поворотам своего романа в целом, но способны зациклиться на отдельных деталях. Большое значение при этом будут иметь аналогии с прошлым и тайные навязчивые страхи. Делиться с партнером своими думами или нет, им придется решить самостоятельно.

Дева

Сегодня у Дев общение с любимым человеком вряд ли будет легким и непринужденным. Возможны минуты непонимания и недоверия, тайные страхи. Может требоваться скрытность, дистанция, принесение извинений. В то же время, есть шанс обсудить важную тему, например, прошлое или условия дальнейших встреч.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют сделать в активной личной жизни перерыв. Весам, не готовым внять этому совету, стоит готовиться к отдельным элементам разочарований: высока вероятность столкнуться с неподходящим настроением у себя или у партнера, с предрассудками, помехами или ограничениями.

Скорпион

Сегодня Скорпионы пытаются мыслить чуть более трезво и критично. Скорпионы, потерявшие в личной жизни точку опоры, найдут подсказки, благодаря которым им станут яснее перспективы романа. Многие Скорпионы будут не прочь «серьезно поговорить», но не факт, что партнер разделит их настрой.

Стрелец

Сегодня Стрельцам приходится нести на своих плечах груз забот, сталкиваться с внутренними затруднениями или внешними обязательствами. Не исключено, что в такой ситуации их общение с объектом симпатий станет более официальным и сдержанным, или они откажутся от свидания заранее по веской причине.

Козерог

Сегодня Козероги находят естественным просчитывать в своей личной жизни все до мелочей. Это принесет им пользу, если они уточняют свою стратегию, но может помешать им вести себя в присутствии объекта симпатий легко, спонтанно и непринужденно. Они могут быть скучноватыми и нудноватыми в общении.

Водолей

Сегодня Водолеям день предлагает стать придирчивее к деталям и мелочам. Некоторые Водолеи поймут необходимость быть внимательнее буквально, например, организуют за любимым человеком тайную слежку в Сети или устроят ему допрос из-за пустяка. К счастью, не все Водолеи сделают такую ошибку.

Рыбы