Детали испортят планы — любовный гороскоп на 25 февраля

Сегодня нашим любовным мечтам не сбыться.

Наш гороскоп предоставляет читателям возможность подготовиться к предстоящим событиям и принять правильные решения.

Овен

Сегодня у Овнов ослабится интерес к романтическим мероприятиям, что более вероятно, усложнит им задачу исполнения любовных желаний. Звезды советуют не сопротивляться ходу событий и не тратить силы, пытаясь изменить ситуацию: через день или два многое наладится само собой.

Телец

Сегодня у Тельцов есть надежда на гармоничное свидание или на спокойствие в личной жизни. Они могут провести свидание так, как им хочется, или отказаться от того, чего не хотят. Но им стоит помнить, что это лишь передышка, вскоре они снова будут втянуты в водоворот страстей или приключений.

Близнецы

Сегодня Близнецы рассеянны или непоследовательны. Они вполне способны о чем-то забыть. Им лучше не планировать на сегодня встречу с любимым человеком, так как они могут упустить из виду важную деталь или совершить серьезный промах. По возможности, им стоит отказаться даже от лишних звонков.

Рак

Сегодня Раков день вынуждает жить между реальностью и вымыслом. В одни минуты они будут полагаться на факты, а в другие следовать фантазиям. У многих Раков будут неплохие шансы в любовной переписке, но им стоит помнить, что это не гарантирует им такого же успеха при будущей реальной встрече.

Лев

Сегодня Львам день вряд ли принесет плохие или хорошие новости. Скорее всего, им предстоит вплоть до ночи размышлять над своими недавними впечатлениями и жить в ожидании следующего поворота событий. Пауза в активных личных контактах может их нервировать, зато пойдет во благо отношениям.

Дева

Сегодня Девы могут оказаться зависимы от разговора с любимым человеком или воспоминаний о вчерашней встрече с ним. Нити управления ситуацией часто будут именно у партнера, который вряд ли поспешит дать ясную обратную связь. Не исключено, что он загадочно замолчит и на время пропадет из виду.

Весы

Сегодня Весам обстоятельства не мешают любовным планам открыто, но и не способствуют им. Многим Весам в эти сутки будет сложно проявить свободную инициативу в личной жизни, а также предстать перед объектом симпатий «во всей красе», продемонстрировав ему свои выигрышные природные качества.

Скорпион

Сегодня Скорпионы не прочь заглянуть вместе с любимым человеком в будущее, но вместо этого рискуют окунуться в мир сентиментальных воспоминаний. Старые мечты могут манить их больше, чем новые возможности. Даже если некоторые из их планов безнадежно устарели, им будет трудно от них отказаться.

Стрелец

Сегодня Стрельцы способны обманывать и себя, и любимого человека из благих побуждений. Не исключено, что тот тоже о чем-то умолчит, не имея в виду ничего плохого. Искажение истины может стать следствием искреннего совместного заблуждения. Важно, чтобы совместные фантазии не стали основой отношений.

Козерог

Сегодня Козероги не прочь отступить в любовной беседе от традиций или правил, но вряд ли позволят себе зайти в непринужденной беседе слишком далеко. Своим новым партнерам многие Козероги покажутся консерваторами, застрявшими в прошлом. В союзах с долгой историей общение будет более гармоничным.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды не советуют проявлять инициативу в любви: велика вероятность помех, о причине которых придется лишь догадываться. Даже одна маленькая деталь в эти сутки способна подпортить планы и привести к разочарованию, а также вызвать ненужные сомнения и подозрения, если вы мнительны.

Рыбы