Опираемся на сухие факты — гороскоп на 25 февраля

24 февраля 2024 Гороскопы Марианна Басс

16-17 лунные сутки. Сегодня Луна в Деве советует мыслить практичнее и сохранять фокус внимания на деталях, но следовать ее советам не всегда легко.

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Гороскоп на сегодня говорит, что придерживаясь верной системы ориентиров, в этот день можно сделать мелкие полезные открытия, но риск помех и заблуждений все же будет выше. В течение дня будет сгущаться туман иллюзий. Есть вероятность упустить из виду важные мелочи, опереться на ложный критерий при оценке нюансов и симптомов. Также обстановка этих суток может склонить к лени, забывчивости и небрежности. Под вопросом продолжение продуктивного диалога, объективного исследования, правильного лечения. Овен Сегодня Овнам звезды советуют заниматься рутиной и мелочами, избегая важных начинаний и слишком активного включения в новые проекты. В течение дня желательно соблюдать разумный баланс хаоса и порядка, а также следить за самочувствием. Это не лучший день для начала лечения, диагностики или генеральной уборки, но не будут лишними простые меры поддержки порядка, контроля за питанием и здоровьем. Телец Сегодня Тельцы могут вести свободный образ жизни в том понимании, который им больше близок. Они могут игнорировать навязанные им ценности, вкусы и ритмы, следовать своим собственным идеалам. День поможет им отвлечься от сложностей ситуации, сбросить напряжение и почерпнуть вдохновение из знакомого источника. Он подходит для занятий любимым хобби, для спокойного отдыха и неформального общения. Близнецы Сегодня Близнецам звезды советуют найти время для дома и быта, обустройства жилья или заботы о близких. Обстоятельства дня могут мешать идеальной чистоте, аккуратности и скрупулезности, но все же стоит стремиться хотя бы к относительному порядку и к выполнению базовых правил. Возможно, в дом заглянут друзья. Стоит помнить, что по мере приближения вечера может расти небрежность или забывчивость. Рак Сегодня Ракам непросто: обстановка вокруг не отличается ясностью, но у них все же сохраняются некоторые ориентиры. Многие Раки смогут положиться на полученные накануне сведения, не без успеха будут следовать выбранным маршрутом или продолжать разговор. Но это не тот день, когда стоит ждать многого и надеяться в начатом деле на прогресс. Чем ближе вечер, тем выше риск недоразумений или рассеивания внимания. Лев Сегодня Львам стоит помнить, что у них не так уж много возможностей для продуктивной работы. С каждым часом может расти невнимательность, вероятность пропаж, ошибок и недосмотров. Но и для полного отдыха может не быть подходящих условий: не исключено, что расслабиться помешают навязчивые мыслеобразы и неизжитые подозрения. Важными делами, включая покупки и платежи, лучше заниматься в начале дня. Дева Сегодня у Дев на первом месте собственные нужды, но полностью сконцентрироваться на них им не удастся. Многие Девы будут вплоть до ночи оглядываться на чужое мнение и пытаться угадать произведенное на других людей впечатление. Надежды могут соседствовать с тайными опасениями. Девам, которые надеются на продолжение диалога, стоит помнить, что в этот день дальнейшее развитие дискуссии маловероятно. Весы Сегодня Весам звезды подсказывают, что не в их интересах (а часто и не в их силах) проявлять бурную внешнюю активность. Самым разумным выходом может стать уход в тень. Многим Весам помешает тайная обязанность, которую они должны исполнять, или необходимость позаботиться о своем самочувствии в ущерб всем остальным планам. В течение дня возможны минуты слабости, мечтательности, скрытности и лени. Скорпион Сегодня Скорпионы стараются мыслить дальновидно и иногда поддаются при этом фантазиям. Не исключено, что грезы будут совместными, например, их разделят друзья или поддержит любимый человек. Возможна зацикленность на деталях, которые кажутся важными. Лучше отложить новые старты, сложные работы и точные расчеты. Можно использовать эти сутки для подтверждения старых идеалов или прежней дружбы. Стрелец Сегодня Стрельцам стоит помнить, что им может быть нелегко следовать долгу, дисциплине или заданной теме, оставаться в мире фактов. Велика вероятность отступить от плана, поддаться иллюзии, допустить просчет. Те же тенденции возможны и в окружении, например, у домочадцев. Вряд ли окажется продуктивной попытка продолжить совещание. Лучше отложить важные дела, требующие точности и аккуратности. Козерог Сегодня Козероги сохраняют практичное мышление, но порой балансируют между реализмом и идеализмом. Начав с намерений найти истину, составить ясный план или подробный прогноз, они вполне могут закончить мечтами или сеансом воспоминаний. Совещание к вечеру может превратиться в неформальную беседу, а исследование фактов обрасти домыслами. Однако день может принести отдельные открытия и озарения. Водолей Сегодня Водолеям стоит помнить, что этот день не способствует постоянной концентрации внимания, затрудняет наблюдение, контроль и учет. В течение суток может теряться нить рассуждений. Могут участиться пропажи, ошибки, случаи забывчивости и путаницы. Это не лучший фон для сложных работ и платежных операций. Не стоит оформлять в эти сутки финансовые документы, приобретать системы слежения и регистрации. Рыбы Сегодня Рыбам не стоит всецело доверять интуиции, оценивая ход беседы: для этого может не хватать объективности или точных данных. Также не стоит стремиться сегодня к продолжению диалога, даже удачного: есть риск потерять нить разговора, столкнуться с непониманием, обманом или самообманом, теми или иными проблемами с речью, связью. Брать паузу (или ставить точку) лучше на дружелюбной ноте.