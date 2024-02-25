Включаем критическое мышление — гороскоп на 26 февраля

25 февраля 2024 Гороскопы Марианна Басс

17-18 лунные сутки. Основная часть этого дня не сулит ни заметного прогресса в делах, ни ясности в мыслях.

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Гороскоп на сегодня говорит, что не всегда будет легко отличить правду от обмана и реальные симптомы от ложных. Луна в Деве, остающаяся в положении «без курса», может упорно удерживать внимание на мелочах, не имеющих логичного объяснения. Попытки наладить контакт или прояснить истину нередко будут оказываться пустой тратой времени. Хорошая сторона ситуации может заключаться в возможности отдохнуть или предаться дополнительным размышлениям. В конце дня настрой изменится, появятся предпосылки к активному развитию личных и деловых отношений. Овен Сегодня для Овнов скучной или непродуктивной может оказаться основная часть этого дня. Может иметь место лень, недомогание, цепочка сомнений, загадок, недоразумений. Вероятна пауза в активном общении. Вечерние события пройдут на принципиально иной волне. Мощный стимул появится у Овнов, стремящихся к партнерской и командной работе, развитию романтических отношений или созданию брачного союза нового типа. Телец Сегодня Тельцам лучше провести день в свободном режиме: он поможет эмоциональной, физической и ментальной перезагрузке. С приближением вечера пора начинать готовиться к более энергичному образу жизни. Может наметиться срочное дело, в ходе которого потребуется партнер, помощник, обращение в сервис или обмен услугами. Также могут сложиться предпосылки к новой встрече с любимым человеком. Близнецы Сегодня Близнецам не стоит строить большие планы на утренние и дневные часы. Пока не настал вечер, можно побыть дома, позволить себе отдых, легкий беспорядок в быту, мелкие слабости или дополнительные размышления. Если требуется работа, лучше заниматься деталями и быть в них повнимательнее. Вечерние события пригласят многих Близнецов окунуться в личную жизнь, в мир бизнеса или активного хобби. Рак Сегодня Ракам звезды советуют не менять недавно взятый курс. Потратив свои силы на разворот в новом направлении (например, на смену маршрута или круга общения), они могут не получить желаемого эффекта. В мышлении и в потоке информации возможны неточности, факты могут соседствовать с домыслами. Вечером многим Ракам придется обратить внимание на свой дом, брак или деловое партнерство. Лев Сегодня Львам звезды советуют повременить с решением насущных деловых и житейских задач, с необязательными покупками и финансовыми операциями. В это время может продолжаться заминка в работе, пауза в общении или путаница в мыслях. Вечером сложатся условия для возврата в рабочие процессы и в активную социальную жизнь. Можно настраиваться на встречи, рассматривать приглашения. Дева Сегодня Дев основная часть дня может огорчить отсутствием внятной обратной связи, невозможностью продолжить диалог или понять логику собеседника. Им придется «повариться» в собственных сомнениях и домыслах. Они могут вплоть до вечера ожидать ответа, рецензии или, на худой конец, отказа. Ответа на свои вопросы многие Девы так и не получат. Вечерний поворот событий немного отвлечет их от навязчивых мыслей. Весы Сегодня Весам не стоит планировать на этот день насыщенную активную жизнь, поскольку для нее вплоть до вечера может не быть условий. Велика вероятность недомоганий, уныния, занятости. Многие Весы будут от чего-то зависимы, например, от помощника или от стадии, в которой находятся нужные им документы. В конце дня обстоятельства изменятся в лучшую сторону, в это время пора начинать наверстывать упущенное. Скорпион Сегодня Скорпионы могут потратить почти весь день на движение к мнимому прогрессу. Им стоит отнестись к своим планам с долей скепсиса и отделять тенденции, сохранившие свою актуальность, от идей, потерявших прежний смысл. Возможны и индивидуальные, и коллективные иллюзии. Новый поворот событий ожидается вечером. Он напомнит, что источник вашей силы и слабости теперь заключается в новых ценностях. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды подсказывают, что основная часть этого дня для них непродуктивна. Вплоть до вечера может сохраняться слабость, рассеянность, потребность в уединении, череда сомнений, отсутствие истинного понимания с нужными людьми. Возможно желание уйти в виртуальный мир от реальности с ее правилами и обязательствами. В конце дня появится положительный стимул на будущее, важно его не пропустить. Козерог Сегодня Козерогам день дает дополнительное время для обдумывания полученных впечатлений или знаний. Не вся информация будет ясной, но опыт, проницательность и природный здравый смысл помогут им сделать верные выводы (или не отойти слишком далеко от истины). Вечером стоит удвоить внимание к социальным новостям и партнерским контактам: возможно, они повлияют на карьеру или на финансовые перспективы. Водолей Сегодня Водолеям звезды советуют быть внимательнее к намекам, догадкам, знакам и ощущениям, но относиться к ним дифференцированно. Утром и днем они чаще будут касаться деталей текущей ситуации, а вот вечером могут оказаться настоящим знаком судьбы. Если в конце дня вас посетит предчувствие, верьте ему. Если вас куда-то позовут, не отвергайтесь предложение, вступайте в игру или готовьтесь к ней. Рыбы Сегодня Рыбам не стоит ждать многого от начатого диалога и не надеяться на полную искренность собеседника. Возможны заминки с получением ответов и пояснений. Налаживать обратную связь с нуля тоже не стоит: есть вероятность осечек и ошибок, обидных для самолюбия. Вечером интересующим отношениям может быть дан новый импульс, но будьте начеку: возможно, условия изменились в невыгодную вам сторону.