Вечер расставит все по своим местам — любовный гороскоп на 26 февраля

Гороскоп на сегодня говорит, что наш роман раскроется для нас с другой стороны.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют отложить романтические мероприятия на вечер. Не исключено, что в конце дня потребность в общении возникнет у влюбленных одновременно и они сделают шаг навстречу друг другу почти синхронно. Опережать события и планировать встречу на более ранний час вряд ли имеет смысл.
Телец
Сегодня Тельцы могут отдыхать от перипетий своей бурной личной жизни или сохранять иллюзию контроля над ней. В это время можно помечтать, но помня, что реальность уже далека от привычных фантазий и прошлых стандартов. Новый поворот событий ожидается ближе к концу дня.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут встретить в растерянности или сомнениях. Многие из них будут не готовы к активному продолжению романа и сделают правильный выбор, уклонившись от личной встречи. Вечерние обстоятельства помогут им взбодриться и дадут новый стимул к романтическим приключениям.
Рак
Сегодня для Раков день может начаться с сомнений или с попытки разобраться в каких-то деталях. Не исключено, что они увязнут в ненужных мелочах или в воображаемых сюжетах, забыв о реальности. Истинное положение дел в их личной жизни, хорошее или не очень, откроется им с наступлением вечера.
Лев
Сегодня для Львов события могут развиваться не очень динамично и это неплохо: у них будет время поразмышлять над ситуацией, разобраться в себе или покопаться в прошлом. Не лучшие минуты переживут мнительные Львы. С приближением ночи обстоятельства изменятся и уныние как рукой снимет.
Дева
Сегодня для Дев день может начаться с интриги, вызванной недавним разговором. Многие Девы будут зависимы от чужого мнения больше, чем им кажется. Их попытки прояснить положение дел дадут слабый эффект. Не исключено, что оба партнера будут держать дистанцию и морочить друг другу голову.
Весы
Сегодня Весов день может обмануть ожидания или начать испытывать их терпение, лишая в личной жизни инициативы, вынуждая подстраиваться под обстоятельства или бродить в тумане сомнений. К счастью, это не навсегда. С приходом вечера ситуация улучшится, появится энергия и поле для действий.
Скорпион
Сегодня Скорпионы вплоть до вечера могут оставаться во власти своих прежних идеалов и планов. Утром и днем им не стоит пытаться что-либо радикально изменить в своей личной жизни: скорее всего, на этом пути они потерпят разочарование. Приступать к работе над отношениями им лучше в конце дня.
Стрелец
Сегодня Стрельцам важно не унывать, если обстоятельства вынуждают их выдерживать в личных отношениях паузу или что-то скрывать от любимого человека. Борьба с судьбой обойдется дороже, чем доля мудрого терпения. Вечером многие Стрельцы получат поле для действий или приятный намек на будущий роман.
Козерог
Сегодня Козероги могут придерживаться в разговоре с любимым человеком своих личных правил и пользоваться привычным форматом общения. Но в конце дня им лучше перестроиться на другой лад, которого требует дух времени, например, сменить средство связи на более популярное и динамичное.
Водолей
Сегодня у Водолеев события в личной жизни развиваются небыстро, но начатые ими процессы идут и приносят плоды. Утром заметные подвижки в делах сердечных маловероятны, зато вечером многие Водолеи получат прозрачный намек на прогресс в своем романе или открытое приглашение сделать следующий шаг.
Рыбы
Сегодня Рыбы основную часть этого дня рискуют провести в иллюзиях, догадках, сомнениях и недоумении. Их может беспокоить отсутствие обратной связи или туманный ответ на заданный ими вопрос. Звезды советуют смириться с заминкой и ждать вечера: возможно, новый поворот событий многое прояснит.