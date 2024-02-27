Ухаживаем красиво — любовный гороскоп на 28 февраля

Наш гороскоп расскажет, как наилучшим образом использовать энергию дня для достижения своих целей и преодоления препятствий.
Овен
Сегодня Овнам ситуации дня продолжают помогать в обновлении их личной жизни. В зависимости от приоритетов, они могут активно искать подходящего партнера, развивать новые отношения или трансформировать прежние. Стремление к гармонии и взаимный интерес вплоть до ночи будут сильнее любых разногласий.
Телец
Сегодня Тельцам не стоит отказываться от возможности обменяться с любимым человеком симпатиями, помочь ему или объединить с ним усилия в какой-то сфере. Если отношения в целом остаются напряженными, приятное неожиданное согласие в мелочах окажется очень кстати и немного разрядит обстановку.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что обстоятельства на их стороне и готовы содействовать их планам. Ничто не мешает им продлить приятное общение с любимым человеком, начатое накануне, или наверстать упущенное, если вчера что-то не получилось. Но до ночи встречу лучше не затягивать.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют избегать в общении с любимым человеком длинных монологов, загадочности и замкнутости. Работа над отношениями заключается в поддержке гармонии и в контроле за балансом интересов. Старайтесь вовремя уловить момент, когда нужно сделать красивый жест или пойти на уступку.
Лев
Сегодня Львам обстановка поможет поддерживать и дружеский, и романтический интерес — все зависит от того, на что они сейчас настроены. Некоторые Львы предпочтут общению одиночество. Компанейские Львы получат шанс укрепить уже сложившуюся симпатию или оказаться там, где однажды завяжется их роман.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют стремиться в личных отношениях к умеренности, равновесию и гармонии. Чрезмерное сближение может быть неуместным, но и чрезмерная отстраненность произведет не лучшее впечатление. Не стоит заводить в эти сутки долгий серьезный разговор или хранить упорное молчание.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют предпринять для развития своих личных отношений как можно больше. Взаимность романтических симпатий сделает эту задачу максимально простой, особенно в утренние часы. Важное свидание, от которого вы многого ждете, не стоит планировать на позднее вечернее время.
Скорпион
Сегодня Скорпионам приходится следовать в личных отношениях не столько собственным планам и принципам, сколько этикету и заключенным договоренностям. Если вы что-то пообещали своей пассии, держите слово. На свидании постарайтесь избегать психологических игр и манипуляций, особенно, в виде молчания.
Стрелец
Сегодня Стрельцам не стоит отказывать себе в продолжении романтического свидания или приятного знакомства с заманчивой перспективой на будущее. Вплоть до вечера обстоятельства будут оберегать их от внешних серьезных помех, им останется лишь самим поддержать в себе нужное для общения настроение.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют ориентироваться на собственное настроение и психологические возможности. Если они согласятся на встречу, им придется играть по заданным правилам, не всегда комфортным. Имеет смысл отложить свидание, если вы не в духе или вам что-то не нравится.
Водолей
Сегодня для Водолеев путь остается открытым и многое зависит от их собственной предприимчивости. Настойчивость и страстность, порой граничащие с одержимостью, в этот день сочетаются у них с чувством меры. Они смогут придавать своим любовным порывам изысканную форму, красиво ухаживать.
Рыбы
Сегодня для Рыб на первом месте — согласие с партнером. Особенно важным оно может стать в сексуальной сфере. Замкнутые и отрешенные от реальности Рыбы рискуют оказаться непонятыми или быть вынужденными отбиваться от настойчивых ухаживаний, которые им в данный момент кажутся лишними.