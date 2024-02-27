Открываемся всему новому — финансовый гороскоп на 28 февраля

Наш гороскоп даст советы, как наилучшим образом использовать энергию дня для достижения своих целей и преодоления препятствий.
Овен
Сегодня у Овнов основная проблемная тема может быть связана с тем, что будет сложно удержать стабильный ритм работы. Ваши планы могут нарушаться по независящим от вас причинам. Возрастает вероятность технического сбоя. Финансовая деятельность может осложниться, может вырасти количество ошибок с отправкой денег не на те счета и с задержкой с поступлением платежей. В этих условиях нежелательно строить долгосрочные планы.
Телец
Сегодня у Тельцов, занимающих руководящие должности, может сложиться проблемный день. Вам может быть весьма непросто сохранять эмоциональное равновесие и совершать последовательные действия. Обстоятельства бизнеса в течение дня могут претерпевать частые перемены. Бизнесмены в отношениях с основными партнерами рискуют поссориться по стратегическим вопросам.
Близнецы
Сегодня для Близнецов текущие дела могут не найти успешного и легкого решения. В своих инициативах вы можете сталкиваться с осложнениями и препятствующими факторами. Отношения с коллегами по трудовому коллективу могут складываться излишне эмоционально, что негативно отражается на ведении дел. Наиболее серьезной проблемой могут стать отношения с иностранными партнерами.
Рак
Сегодня Ракам звезды рекомендуют воздерживаться от капиталовложений в бизнес ввиду того, что их эффективность сейчас может оказаться весьма сомнительной. В течение дня вам могут предложить инвестировать деньги в якобы выгодные проекты. Однако разумнее будет воздержаться от участия в финансовых авантюрах, которые по сути своей могут оказаться завуалированными финансовыми пирамидами.
Лев
Сегодня у Львов, занятых в сфере услуг, могут возникнуть осложнения с клиентами. Особенно это касается магазинной и рыночной торговли, строительства и семейного бизнеса. В зоне риска — любые сделки с недвижимостью. Если вы арендуете помещение, то могут вырасти издержки по содержанию имущества. Строителям не рекомендуется передавать готовый объект заказчику, поскольку в ходе приемки могут быть выявлены недочеты, недоработки.
Дева
Сегодня у Дев может быть много суетной и неэффективной работы. Особенно это касается тех, кто работает с документами, делает частые поездки, много общается с людьми по служебным обязанностям. Старайтесь не отклоняться от графика работы и не давайте себя вовлечь в посторонние, не относящиеся к работе разговоры. Чем меньше у вас будет контактов, тем выше могут быть результаты в работе.
Весы
Сегодня для Весов день может быть полон финансовых соблазнов. Из-за излишне эмоционального отношения к деньгам, вы рискуете увлечься покупками и любыми иными тратами денег. Вероятность лишиться крупной суммы денег сегодня велика. Будьте внимательнее при расчетах за покупки на кассах магазинов. Капиталовложения в бизнес вряд ли окажутся эффективными.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов эмоциональное состояние может оказаться столь неустойчивым, что это может помешать спокойно и разумно вести дела. Звезды советуют вам воздержаться от начинаний в бизнесе. Ваши инициативы могут не получить должной поддержки и развития. Потенциальные деловые партнеры могут не проявить желания вступать с вами в переговоры.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут ощутить ограничивающие влияния своей деятельности. Это может быть результатом деятельности ваших недоброжелателей, а также личными сомнениями в целесообразности тех или иных поступков. Тем более, что информационный фон этого дня складывается для вас весьма неопределенно. Также вы можете почувствовать ухудшение самочувствия, что может негативно отразиться на уровне работоспособности.
Козерог
Сегодня Козерогам может быть труднее найти взаимопонимание со своими единомышленниками и друзьями. Коллективная работа может пойти неудачно из-за несогласованности. Вы можете излишне эмоционально реагировать на критические замечания и несогласие со своей точкой зрения, что не способствует успеху в общих делах. С составлением бизнес-плана лучше пока повременить.
Водолей
Сегодня для Водолеев, которые занимают руководящие должности, день может сложиться неблагоприятно. Внешние обстоятельства в течение дня могут часто меняться, и крайне сложно будет удержаться в рамках заранее составленного графика работы. Возможно, вы будете вынуждены менять свои решения, и это не пойдет на пользу делу.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды не советуют заниматься вопросами раскрутки бизнеса. Деньги, вложенные в проведение рекламной кампании, могут не принести желаемого положительного эффекта. В зоне риска — контакты с иностранными партнерами и дальние поездки. Служебную командировку лучше отложить. Будьте готовы к проверкам, контрольным закупкам.