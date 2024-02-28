Рискуем стать жертвой ревности — любовный гороскоп на 29 февраля

Наш гороскоп содержит прогнозы для всех знаков зодиака, описывая потенциальные события, вызовы и возможности, с которыми они могут столкнуться в этот день.
Овен
Сегодня у Овнов личная жизнь имеет налет авантюры. Многие Овны переживут всплеск страстей, капризов или неожиданных желаний, пойдут на рискованный экспромт. В отношениях оба партнера могут дать друг другу повод для недовольства. Возможна ревность к друзьям другого пола или к новому увлечению.
Телец
Сегодня Тельцам звезды не советуют провоцировать любимого человека на ссору, ревность или опасный эксперимент, а также импульсивно отвечать на подобный шаг с его стороны: последствия будут бурными и непредсказуемыми. Закручивая сюжет, важно управлять своими страстями и просчитывать последствия.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут пережить в своей личной жизни необычные, волнующие или трудные моменты. Возможно, причиной станут обстоятельства, например, аврал на работе. Свидание на сегодня лучше не планировать. Если встреча с любимым человеком состоится, в ней не избежать нервозности или сюрприза.
Рак
Сегодня Ракам не стоит надеяться на предсказуемый любовный сценарий: он существует лишь в их уме и воображении. Сделав хотя бы один шаг, они окажутся втянуты в водоворот приключений и авантюр. Даже в стабильных отношениях случится лихой вираж. Новый роман станет источником сюрпризов и стрессов.
Лев
Сегодня для Львов развитие любовных отношений может оказаться связано с волнениями и рисками. Многие представители знака разумно решат, что подобные стрессы им не по силам — по крайней мере, сейчас. Азартным Львам, которые не устоят против вызова, стоит приготовиться к приключениям и сюрпризам.
Дева
Сегодня Девы могут начать нервничать из-за нештатной ситуации и предстать перед объектом симпатий не в лучшем свете. Но у них есть шанс показать себя с хорошей стороны, если в нужный момент они станут для любимого человека источником информации, сохранят его тайну или дадут ему полезный совет.
Весы
Сегодня Весы могут столкнуться в личной жизни с необузданными желаниями, затратными капризами или волнующими моментами на грани стресса. Не всегда приятными будут открытия. Даже тем Весам, которые не прочь испытать острые ощущения, приключения этого дня могут показаться несколько чрезмерными.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют держать в уме свои базовые планы в личной жизни, вовремя вспоминать про свои идеалы, не забывать о данных ранее клятвах, а также доверять своей интуиции, иначе они могут стать инициаторами опасного приключения или эксперимента, от которого сами же и пострадают.
Стрелец
Сегодня Стрельцам не удастся осуществить свои романтические планы без помех. Многим Стрельцам придется пройти через приключение. Им стоит помнить, что препятствие может быть проверкой их чувств, а также тестом на находчивость и изобретательность, которую им следует проявить в борьбе за любовь.
Козерог
Сегодня Козерогам не избежать любовных приключений, волнений и сюрпризов, без которых они бы легко обошлись. Однако некоторые новшества и трансформации необходимы им для продолжения романа или «оптимизации» отношений с представителями другого пола в будущем. В разумных пределах, стресс полезен.
Водолей
Сегодня Водолеям стоит помнить, что они рискуют утратить контроль над своими страстями и поддаться не самым светлым чувствам. Малейший намек на неудачу способен вывести их из себя. Они могут стать жертвой своей или чужой ревности. Любовные приключения могут быть для них небезопасными.
Рыбы
Сегодня Рыбам не чужд трезвый расчет, многим из них будет присуща осторожность или склонность действовать по некому плану. Рыбы, одаренные от природы страстью к новизне и экстравагантным приключениям, будут метаться между потребностью в острых ощущениях и желанием все заранее просчитать.