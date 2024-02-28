Услышим важные новости — финансовый гороскоп на 29 февраля

От предупреждений о возможных трудностях до указаний на потенциальные успехи, этот гороскоп поможет каждому подготовиться к уникальным вызовам и возможностям.
Овен
Сегодня Овнов, работающих в составе группы единомышленников или в общественных организациях, может ожидать удача. Для вас не составит труда найти спонсоров для финансирования дальних поездок и посещения международных выставок-продаж. Хорошо заниматься составлением бизнес-плана. Хорошо использовать этот день для обмена опытом с целью повышения квалификации.
Телец
Сегодня для Тельцов, работающих в государственных структурах и заинтересованных в карьерном росте, прекрасно может сложиться этот день. Ваша профессиональная судьба может претерпеть положительные изменения, которые на первый взгляд вы не склонны будете оценивать со знаком «плюс». Могут произойти кадровые перестановки, в результате которых у вас может открыться окно возможностей. Не бойтесь перемен.
Близнецы
Сегодня для Близнецов, находящихся в переговорном процессе, прекрасно может сложиться этот день. Вы можете прийти к такому соглашению с деловым партнером, которое будет выгодно на длительный период. Особенно это относится к тем, кто занимается внешнеторговой деятельностью или транспортом. Хорошо делиться своими знаниями с окружающими, преподавать, читать лекции.
Рак
Сегодня для Раков, занимающихся ремесленничеством или работающих в производстве, хорошее время. Успешно может пойти освоение технических приспособлений, станков и специальных инструментов. Изобретатели, рационализаторы и инженеры могут предложить новые технические решения. Бизнесменам хорошо заниматься поиском новых перспективных сотрудников.
Лев
Сегодня для Львов, связанных с творческими профессиями, отлично может сложиться этот день. Рекомендуется в любом деле вести себя предельно открыто и доброжелательно к окружающим. Это может привлечь к вам новых клиентов, заказчиков, покупателей. Хорошее время для преподавателей школ и учебных курсов, устроения и проведения всевозможных творческих конкурсов, кастингов.
Дева
Сегодня для Дев, специализирующихся на ремонтных работах и на строительстве, этот день может сложиться успешно. Владельцы объектов недвижимой собственности, в особенности являющиеся мастерскими и производственными площадками, смогут быстро заменить старые узлы и механизмы на новые. Офисные служащие имеют неплохие шансы для улучшения условий труда на рабочем месте.
Весы
Сегодня у Весов в этот день могут успешно пойти дела, связанные с деловыми контактами, поездками, заключением торговых сделок и обработкой информации. Особенно удачно вы можете сделать оптовые закупки товара на складе с целью его реализации в розничной торговой сети. Консультанты сетевого маркетинга могут найти постоянных клиентов и подписчиков, увеличивая тем самым доходы.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут рассчитывать на устойчивый, хотя и небольшой рост доходов. Ваше финансовое положение отличается стабильностью. Наиболее прибыльными на сегодня видами деятельности могут стать сделки с недвижимостью, подписание договоров аренды, купля-продажа строительных и отделочных материалов. Хорошо проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют в любом деле стараться не упускать контроля над ситуацией и проявлять разумную осторожность при знакомстве с новыми людьми. Это хорошее время для обмена мнениями и достижения серьезных долгосрочных соглашений о сотрудничестве. В контактах отдавайте предпочтение опытным профессионалам старше вас по возрасту. В своих действиях воздерживайтесь от излишней поспешности.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды рекомендуют спокойно и тихо заниматься своими делами, не привлекая к ним без крайней необходимости других людей. Многим из вас могут предложить дополнительную подработку во внеурочное время. Наиболее успешно поработают те, кто имеет отношение к добыче и переработке морепродуктов, гостиницам, ресторанам. Хороших результатов добьются фрилансеры.
Водолей
Сегодня Водолеям стоит составить бизнес-плана на длительную перспективу. У вас в этот день может усилиться дар видения перспективы и стратегическое мышление, что сделает процесс планирования очень качественным. Не отказывайтесь от общественной работы, если её вам будут предлагать — так вы сможете обрасти полезными знакомствами.
Рыбы
Сегодня для Рыб, занимающих руководящие должности, хорошо может сложиться этот день. Звезды советуют на это время запланировать приватные встречи и переговоры — тайная и секретная деятельность пройдет гладко, и вы сможете успешно урегулировать важные вопросы. В течение дня вам может поступить ценная информация, благодаря которой вы сможете принять правильные управленческие решения.