Больше доверяем партнеру — любовный гороскоп на 2 марта

Гороскоп предоставляет рекомендации по действиям, а также советы по тому, как наилучшим образом использовать потенциал дня для достижения своих целей.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют не паниковать и не горячиться сверх меры, если отношения с любимым человеком накалились и будущее романа выглядит непредсказуемым: не исключено, что к вечеру многое начнет видеться в ином свете, а на некоторые аспекты ситуации даже удастся взглянуть с долей юмора.
Телец
Сегодня Тельцы зависимы от настроения партнера. Нередко они вынуждены подстраиваться под его капризы. Отношения вплоть до ночи могут оставаться неровными. В то же время, влюбленные продолжат нуждаться друг в друге: этого факта не изменит ни размолвка, ни нервирующая необычная обстановка.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит помнить, что в обстановке этих суток легко нарушаются планы и нагнетается напряженность. Если в течение дня они будут слишком часто поддаваться эмоциям, то к вечеру рискуют подойти физически или душевно выгоревшими, не готовыми к приятному свиданию или важному разговору.
Рак
Сегодня Раки будут чувствовать себя комфортнее утром и днем. До наступления вечера даже самые неожиданные ситуации с волнующим или роковым оттенком не способны выбить их из седла и окончательно лишить душевного равновесия. Вечером психологических точек опоры у них станет меньше.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют не поддаваться безоглядно страстям и чаще слушать свой скептичный внутренний голос. Не в их интересах проявлять в романтических отношениях откровенную инициативу или чересчур азартно подхватывать инициативу партнера, особенно до наступления вечера.
Дева
Сегодня Девы не слишком далеко продвинутся в своих любовных делах, если будут ждать от обстоятельств полной предсказуемости. Умение импровизировать может быть для них не менее важным, чем умение все просчитывать наперед. Не стоит откладывать на вечер отправку письма или начало важного разговора.
Весы
Сегодня Весам звезды подсказывают, что гармоничный период наступит для них вечером. Активность, начатая слишком рано, может принести разочарование. Без заминок и помех в конце дня не обойдется, но появится нечто важное — положительный резонанс между жеданиями влюбленных и обстановкой.
Скорпион
Сегодня Скорпионы склонны потакать своим эмоциям и идти в своей личной жизни опасным путем, например, упорствовать в потенциально проблемной линии поведения, увлекая за собой в омут нестабильности и лишних стрессов близкого человека. Как именно им следует действовать, подскажет вечер.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют оставаться реалистами и помнить о рамках, в которые они заключены волею обстоятельств. Если вы не можете отказаться от романтического свидания, то запланируйте его на вечернее время и заранее осознайте границы, за которые вам сейчас не следует выходить.
Козерог
Сегодня у Козерогов на пути возникают те или иные отсрочки и помехи — особенно обидные, если они наконец решились расширить свои горизонты и что-то поменять в своей личной жизни. Приветствуя дух обновления и эксперимента, звезды намекают, что не стоит ускорять события без необходимости.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды намекают, что поспешная любовная инициатива может пойти им во вред, оказаться несвоевременной или неуместной. Водолеи, уже допустившие в любви промах, могут начать упорствовать в ошибке и довести тем самым ситуацию до кризиса. Выждав до вечера, можно действовать смелее.
Рыбы
Сегодня Рыбами успешно руководит природное чутье, которое их редко подводит. Также многие Рыбы будут мыслить консервативно, по инерции следовать своим старым привычкам или давним предубеждениям. Им стоит помнить, что в конце дня эта надежная страховка может им изменить.