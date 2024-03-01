Полагаемся на свое чутье — финансовый гороскоп на 2 марта

Наш гороскоп расскажет читателям о возможных событиях, настроении и энергетике дня.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют задуматься о перспективах своего профессионального развития. Возможно, вы сможете блеснуть перед коллегами глубиной своих профессиональных познаний. Используйте имеющиеся у вас возможности для расширения и углубления знаний, активнее обменивайтесь опытом и присматривайтесь к работе коллег. Успешно проходят служебные командировки.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют держаться в тени и не высказывать на публике своих истинных намерений. Скрытая, закулисная деятельность для вас сейчас может оказаться наиболее продуктивной. Если вы ищете возможность для подработки, то вполне можете найти дополнительную работу на полставки или по совместительству. Могут вырасти доходы от выполнения частных заказов. Используйте свободные финансовые ресурсы для досрочного погашения кредитов.
Близнецы
Сегодня у Близнецов день может пройти вполне благополучно для развития делового партнерства. Можно вести многосторонний переговорный процесс. Отдавайте предпочтение работе в составе группы, когда существует коллективная ответственность за проделанную работу. Собрание акционеров, запланированное на этот день, оправдает ваши ожидания. Преуспевают те, кто занимается обслуживанием клиентов.
Рак
Сегодня у Раков может сложиться прекрасный день для карьерного продвижения. Вас могут неожиданно повысить в должности или дать ответственное поручение, которое может косвенно свидетельствовать о повышении вашего профессионального статуса. Не торопитесь менять линию своего поведения под воздействием обстоятельств и старайтесь точно контролировать свое рабочее время.
Лев
Сегодня для Львов, связанных с творческими профессиями, благоприятно может сложиться этот день. Перед вами могут открыться новые перспективы с выходом на более широкую аудиторию. Артисты и музыканты успешно проведут гастроли в других регионах. Также это хороший день для дальних поездок и контактов с иностранными коллегами. Можно экспериментировать и делать попытки усовершенствовать методы работы.
Дева
Сегодня для Дев, работающих по найму, на дому или в семейной фирме, вполне благополучно может сложиться этот день. Возрастает положительная роль родственников в вашей профессиональной деятельности. Вы сможете улучшить условия труда на рабочем месте и увеличить финансовые резервы своего бюджета. Отдавайте предпочтение тем делам, которые сможете завершить сегодня.
Весы
Сегодня у Весов наиболее успешным направлением деятельности может стать укрепление и развитие деловых контактов. Если вы работаете в торговле или выполняете клиентские заказы, то можете почувствовать усиление притока новых покупателей и клиентов, что положительно отразится на ускорении товарно-денежного обмена и, соответственно, ваших доходах. Также это хорошее время для работы с документами.
Скорпион
Сегодня Скорпионам рекомендуется уделить больше внимания отношениям с коллегами по трудовому коллективу. Если прежде с кем-то из них у вас были трения, то сегодня вы вполне сможете примириться и возобновить плодотворное сотрудничество. Очень важным условием успеха является методичная работа и строгий контроль времени. Старайтесь по максимуму использовать возможности имеющейся в вашем распоряжении техники и инструментов.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут оказаться необычайно удачливыми в спекулятивном бизнесе. Особенно это почувствуют бизнесмены, ориентированные на оптовые закупки товара, предназначенного для перепродажи. Выручка этого дня может значительно превысить обычную норму. Могут вырасти доходы у тех, кто причастен к индустрии моды, шоу-бизнеса, отдыха и развлечений. Работа по свободному графику может пойти более эффективно.
Козерог
Сегодня Козероги могут быть настроены на поиск спокойных условий для тихого уединенного труда. Наиболее комфортно будут чувствовать себя индивидуальные предприниматели, программисты, фрилансеры, ученые-исследователи и те, кто ведет семейный бизнес вместе с близкими родственниками. Могут вырасти доходы у тех, кто помимо основной работы имеет дополнительные источники дохода.
Водолей
Сегодня у Водолеев этот день располагает к успешной работе с информацией. Вероятно, вы с легкостью сумеете овладеть теми знаниями, которые прежде вам давались с трудом. Хорошо заниматься освоением компьютерных технологий и повышать уровень профессиональных знаний. Успешно идет составление бизнес-плана и проектно-конструкторская работа в составе группы.
Рыбы
Сегодня Рыбам может сопутствовать удача в карьере и в деньгах. Звезды советуют вам методично идти к ранее намеченной цели и не менять направление усилий в зависимости от изменений обстоятельств. Последовательные действия могут привести к высоким результатам в работе. Ваши усилия и таланты могут быть по достоинству оценены вышестоящим руководством. Не исключено, что именно сегодня вам предложат повышение в должности.