Станем жертвами стеснительности — любовный гороскоп на 3 марта

Гороскоп расскажет, какие аспекты жизни каждого знака будут акцентированы, какие события могут ожидать каждого индивида и какие возможности или вызовы могут появиться.
Овен
Сегодня Овнам кто-то или что-то может мешать идти к своей цели, но ничто и никто не заставит их отказаться от своих чувств. Их азартный и авантюрный настрой встретит понимание у любимого человека, а это главное. Риск помех выше, если нужно поддерживать контакт на большом расстоянии.
Телец
Сегодня Тельцам день подарит передышку, если они на пике волнений или на грани срыва. Не гарантируя устранения проблем, он подскажет путь их смягчения — романтичное и веселое свидание вдали от источника напряженности. Не увлекайтесь серьезными темами, точными планами, твердыми обещаниями.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды подсказывают простую формулу приятного свидания: минимум официоза и серьезных тем, атмосфера легкости, свободы и романтики. К сожалению, не все Близнецы смогут ее реализовать. У них могут быть важные планы, плохое настроение или искушение завести неподходящий разговор.
Рак
Сегодня у Раков атмосфера вокруг не отличается ясностью. Их может подводить собственная интуиция или запутывать стечение обстоятельств. Не тот момент, когда им удается точно выразить свои чувства. Определенные плюсы в сложившейся ситуации получат Раки, ищущие любовных приключений.
Лев
Сегодня для Львов день может стать критичной внутренняя неуверенность в себе или склонность не доверять своему партнеру. Если она присутствует, то непременно проявится в прямом или дистанционном общении, даже при попытке ее скрыть. Чтобы свидание было приятным, отбросьте лишние сомнения.
Дева
Сегодня Девам не стоит рассчитывать на откровенный диалог с объектом симпатий и на легкое сближение с ним. Жанр серьезного разговора в эти сутки - не лучший выбор, но могут не дать эффекта и попытки блеснуть остроумием, эрудицией, общительностью. Не самый удачный момент для знакомств и предложений.
Весы
Сегодня у Весов взаимная романтическая симпатия делает любовные отношения гармоничными и приятными. Даже если случаются заминки, это никоим образом не влияет на развитие романа и на силу обоюдного интереса. Не исключены технические помехи, например, опоздания или осечки при попытке отправить письмо.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов будет меньше проблем в любви, если они найдут баланс между своими идеалами и требованиями момента. Склонность упорно следовать своим принципам и расстраиваться из-за их расхождения с реальностью усложнит общение. Возможно, на что-то стоит закрыть глаза и о чем-то умолчать.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют не упускать возможности для легкого флирта или приятной встречи с любимым человеком в неформальной обстановке. В то же время, не стоит использовать ситуации такого рода как повод для сближения: обмен симпатиями не означает стремительного сокращения дистанции.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют относиться к ситуациям романтического общения с долей здорового юмора и заранее быть готовыми к неясности. Слишком серьезный тон, как и попытка заранее спланировать тему разговора, может обернуться недоразумением. Сообщения могут пропадать или задерживаться.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды дают шанс проявить романтическую инициативу и напомнить о себе любимому человеку не совсем обычным способом, оставаясь при этом гармоничными и привлекательными в его глазах. Не упускайте этот момент, иначе чуть позже можете пожалеть о том, что подавили свои чувства.
Рыбы
Сегодня Рыбы рискуют допустить просчет в общении с любимым человеком или оказаться в обстоятельствах, когда полноценный разговор с ним невозможен. Возрастает вероятность недопонимания, охлаждения, скрытой обиды или вынужденной дистанции. Некоторые Рыбы станут жертвой своей стеснительности.