Снимаем маски — любовный гороскоп на 4 марта

Сегодня нам стоит открыться перед второй половинкой.

Читатель гороскопа найдет советы и рекомендации, помогающие грамотно распорядиться энергией дня и использовать ее в своих интересах.

Овен

Сегодня Овнам удается сохранить романтичный и немного авантюрный настрой. Отличный день для продолжения свидания или приключения, начало которому было положено накануне. Симпатии, возникшие с нуля под влиянием настроения или стечения обстоятельств, будут нуждаться в проверке временем.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют наслаждаться моментом и не думать слишком много о возможных сценариях будущего. Внутренняя расслабленность и гибкость, идеальное состояние, которое поможет вам воспользоваться удачным случаем и не зацикливаться на вопросах, пока не имеющих ясного ответа.

Близнецы

Сегодня Близнецы неплохо проведут день в обществе любимого человека, если отбросят мысли о работе и профессиональных темах. Но от ряда промахов и недоразумений они все же не застрахованы. Их может подвести непостоянство собственных настроений, привычный самообман или неумение ясно выражать свои мысли.

Рак

Сегодня Раков события способны заинтриговать или запутать, породить у них много вопросов или догадок. Многие Раки, поддавшись чувствам, будут испытывать смутное недовольство собой — особенно, если они нарушили свои же прежние правила в отношениях и позволили себе какие-то вольности.

Лев

Сегодня Львов может сбивать с толку чрезмерный идеализм в делах сердечных, а также скрытая подозрительность, мнительность или нехватка уверенности. Это хороший день для свидания, если поставить границы внутренним сомнениям и избавиться от навязчивых ассоциаций с негативным прошлым.

Дева

Сегодня Девам звезды не обещают полноценной обратной связи с близким человеком. Не исключено, что он будет о чем-то таинственно умалчивать или временно исчезнет из виду. Но и сами Девы не до конца готовы к общению. Многие из них будут скрывать свои истинные мысли или выражать их крайне туманно.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют сделать в своей активной личной жизни перерыв. Даже счастливому роману не повредит пауза. Не спешите унывать и делать далеко идущие выводы, если вдруг окажетесь в атмосфере неясности и сомнений: скорее всего, это временное явление, не влияющее на взаимность чувств.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит удивляться неопределенному результату романтического общения: в этот день трудно получить ясный честный ответ на заданный вопрос. Постарайтесь не затрагивать важные для вас темы отношений: вместо серьезного разговора вам вполне могут предложить его имитацию, сбивающую с толку.

Стрелец

Сегодня Стрельцам трудно объективно оценить себя и ситуацию. Вплоть до ночи они могут оставаться жертвами иллюзий, фантазий или сомнений. При дополнительных неблагоприятных обстоятельствах они способны впасть в уныние, потерять уверенность, почувствовать себя одинокими и брошенными.

Козерог

Сегодня Козерогов обстоятельства продолжают запутывать, сея в их душе сомнения или задавая им загадки. Звезды намекают, что часть вопросов и проблем в этот день является надуманной, и советуют не придавать минутным настроениям большого значения. Не стоит отправлять любовные послания.

Водолей

Сегодня Водолеев может смущать неясность обстановки или неопределенность будущего. Мнительные Водолеи рискуют стать жертвой своего воображения или каких-то внушений извне. Звезды советуют не заглядывать далеко, а если удержаться от фантазий трудно, то хотя бы не воспринимать их всерьез.

Рыбы

Сегодня у Рыб день подчеркивает слабости, вводит их в искушение или вынуждает их выступить в ложном образе. Они могут неверно истолковать сигнал от любимого человека или сами запутать его. В итоге, может возникнуть загадочное недоразумение или дополнительно углубиться пропасть непонимания.