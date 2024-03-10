Выбираем мягкие фразы — гороскоп на 11 марта

Гороскоп на сегодня говорит, что приоритеты дня — короткие тексты, быстрые заметки, экспресс-контакты, новости в забавной или эксцентричной подаче. Возможен интерес к коллективным делам и ходу научно-технического прогресса. Манера речи станет темпераментнее и прямолинейнее. Не исключается своеобразное чувство юмора, резкость, язвительность. Неуклюжими, хотя и искренними, могут быть попытки дипломатии. В этот день не стоит делать покупки.
Овен
Сегодня Овнов день делает общительнее. Он может подарить им свежие идеи, подчеркнуть их красноречие, остроумие или посреднические таланты. Именно они сегодня могут стать инициаторами обсуждения новых тем. Подходящий момент для начала учебы, поиска информации, обмена новостями, публикации коротких заметок. Не помешает получить доступ к нескольким источникам данных, чтобы иметь материал для сравнений.
Телец
Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что для них будут вполне естественными моменты колебаний, неясности и заминки. Нехватка решительности и определенности — не лучший фон для начинаний, поэтому желательно повременить с важным шагом пару дней. Однако это не повод терять темп и выпадать из потока событий. Самое время заняться сбором нужной для дела информации, поиском и налаживанием линий связи.
Близнецы
Сегодня Близнецам день помогает ментально взбодриться, открыть для себя новые горизонты мышления или перспективы общения. Обстоятельства укажут верное направление, если нужно найти новых друзей, в том числе, за рубежом. Многие Близнецы будут не прочь пойти сразу в двух или нескольких направлениях, параллельно разрабатывая две идеи, посещая несколько групп или пробуя участвовать в разных проектах.
Рак
Сегодня Ракам полезно поработать с информацией целевого характера, не пренебрегая ее альтернативными и добавочными вариантами. В частности, стоит отслеживать объявления о работе, откликаться на предложения о собеседовании. Нежелательно игнорировать брифинги. Не стоит отключать телефон: возможен звонок от начальника, партнера, заказчика. Могут вызвать интерес технические и юридические детали.
Лев
Сегодня для Львов день обещает стать мотивирующим и информативным, приоткрыть им новые горизонты личного развития или помочь в выстраивании сотрудничества, дружбы. Также он поможет им сделать выбор, если они в нем нуждаются. Особый интерес сегодня может вызвать новость из далеких краев, юридическая информация, научная или иная публикация в зарубежной прессе, сообщение о маршруте или мероприятии.
Дева
Сегодня у Дев новости переключат внимание на другие темы, вынудят их частично сменить стиль мышления, поведения или общения. В поле их зрения могут попасть технические или юридические нюансы, детали безопасности. Также могут появиться вопросы к финансовой стороне взаимодействия с людьми и организациями, например, к оплате услуг, кредитным продуктам, перечислению средств или партнерским расчетам.
Весы
Сегодня для Весов этот день может стать переходным. Звезды намекают, что пора настраиваться на менее активный стиль жизни, на период рутины, закрытости, слабости или зависимости. Не исключено, что причиной окажется собственное или чужое здоровье, требующее системного внимания. Но это не означает, что нужно рвать все внешние связи. Если придет предложение или приглашение к диалогу, стоит откликнуться.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов могут вызвать интерес новости, связанные с работой и подработками, а также получением помощи или обменом услугами. Возможно, появится повод для контакта с тем или иным сервисом, придется посетить офис, мастерскую или вызвать специалиста на дом. Найденная в этот день информация поможет вести обновления и ремонтные работы, особенно, требующие применения электрооборудования.
Стрелец
Сегодня Стрельцов вдохновит сторона этого дня, связанная с коммуникациями или информацией. Их могут порадовать вести от друзей по хобби, особенно спортивному или интеллектуальному. Также может оживиться их интерес к отложенным смелым творческим идеям, которые в новых условиях получают дополнительную подпитку. Чуть менее приятные изменения могут наметиться в домашней обстановке или в делах сердечных.
Козерог
Сегодня Козерогов может привлечь информация о финансах, а также о тех или иных работах в их доме. Новый повод для разговоров может появиться в семье, в кругу друзей или соседей. Не исключено, что информация будет противоречивой и это начнет нервировать, часто — по привычке и по аналогии с прошлым. Звезды напоминают, что наиболее критичные факторы позади и многие задачи теперь решаются проще.
Водолей
Сегодня для Водолеев важен информационный фон этих суток. Новости и контакты дня созвучны их мыслям. Они найдут ценные для себя сведения или получат шанс высказаться — в том числе, выступить с дружеской критикой или блеснуть своим особым остроумием. Жизнь подскажет им нужные слова, маршруты, средства связи или транспорта. Полезны прогулки и короткие поездки. Возможны новые нюансы в материальной сфере.
Рыбы
Сегодня Рыбам поневоле придется отвлечься от своих личных нужд, привычных фантазий или глобальных планов. Новости и контакты этого дня побудят их обратить внимание на те или иные текущие дела (например, финансовые), в которых требуется новый взгляд на вещи и доля изобретательности. Звезды советуют не спешить с покупками, сделками и платежами, не изучив и не сравнив всю доступную информацию.