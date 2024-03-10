Выбираем мягкие фразы — гороскоп на 11 марта

10 марта 2024 Гороскопы Марианна Басс

1-2 лунные сутки. Сегодня соседство Луны и Меркурия в знаке Овна усиливает потребность высказаться на злободневную тему или найти актуальную информацию, но мешает надолго сосредоточиться на поднятом вопросе.

Фото: rambler