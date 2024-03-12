Удача будет рядом — финансовый гороскоп на 13 марта

Наш гороскоп даст предсказания для каждого знака, обозначит ключевые тенденции, а также даст советы по использованию энергии дня в своих интересах.
Овен
Сегодня Овнам, имеющим свой бизнес, звезды советуют заниматься благотворительной деятельностью. Деньги, пожертвованные вами на оказание помощи нуждающимся, не пропадут и обязательно вернутся вам новыми прибылями. Наиболее преуспевают те из вас, у кого имеется сразу несколько источников дохода. Также это хорошее время для оформления льготных выплат, пособий, компенсаций.
Телец
Сегодня Тельцам рекомендуется не замыкаться только на индивидуальной трудовой деятельности. Вы способны к успешному деловому сотрудничеству в творческом коллективе. Ищите опору и понимание в друзьях и единомышленниках. Возможно, вам поступит информация, которая укажет вам новые перспективы.
Близнецы
Сегодня Близнецы, имеющие свой бизнес, могут получить важные сведения, благодаря которым сложится правильное представление о текущей ситуации. Это хорошее время для урегулирования серьезных вопросов мягкими и ненавязчивыми методами. Помните, что, несмотря на вашу готовность к решительным действиям, вы будете успешнее, если попробуете убедить оппонентов в своей правоте.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют не зацикливаться на сиюминутных материальных выгодах, а думать о будущем, о перспективе. Возможно, имеет смысл заниматься работой, результаты которой могут появиться нескоро. Это хороший день для деловых поездок и обмена опытом с коллегами. Многие вопросы будут решаться легко и свободно, как бы сами собой, благодаря удачно складывающимся внешним обстоятельствам.
Лев
Сегодня у Львов, которым пришел срок оплаты счетов за покупки по кредитной карте, день может сложиться благоприятно. В вашем распоряжении могут оказаться дополнительные финансовые ресурсы, и будет удачный шанс их выгодно вложить. Хорошо досрочно погашать долги. Обращайте внимание на скидки и акции в магазинах — у вас хороший шанс купить товар значительно дешевле.
Дева
Сегодня у Дев могут сложиться хорошие условия для ведения переговоров и подписания юридически значимых соглашений. Если раньше с каким-то партнером вы сотрудничали на неформальной основе путем устных договоренностей, то сейчас хорошее время оформить эти отношения юридически. Также преуспевают работники рекламных и туристических агентств, издательских домов и дизайнерских студий.
Весы
Сегодня у Весов в трудовом коллективе могут сложиться доброжелательные отношения с коллегами. Это может позволить вам быстрее и качественнее выполнить текущие задачи по работе. В целом ваше отношение к работе сегодня будет очень лояльным. Вы с удовольствием будете исполнять свои профессиональные обязанности. Очень важно правильно расставлять приоритеты и ценить свое рабочее время.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов, работающих в сфере услуг, связанных с торговлей модными товарами, антиквариатом, косметикой, парфюмерией, первая половина дня благоприятна. Работники салонов красоты и финтес-клубов, вероятно, будут обеспечены интересной работой. Хорошо могут проявить себя те, кто работает по свободному графику и самостоятельно решает, когда и что следует делать.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют искать опору в тех коллегах, с которыми у вас установились хорошие личные взаимоотношения. Психологическая атмосфера в трудовом коллективе будет напоминать гармоничную семейную жизнь, где все готовы будут дружно выполнять общее для всех дело. Это благоприятное время для наведения порядка в делах. Отдавайте предпочтение тем делам, которые будете способны завершить сегодня.
Козерог
Сегодня Козерогам при заключении торговых сделок будет сопутствовать удача. Можно делать оптовые закупки товара с целью перепродажи. Это прекрасное время для консультаций, обмена опытом, совещаний, поездок, деловых встреч. Консультанты сетевого маркетинга могут провести успешные рекламные акции и увеличить количество подписчиков и заказчиков. Самые важные дела запланируйте на утро.
Водолей
Сегодня у тех Водолеев, чья деятельность имеет отношение к недвижимости, могут вырасти доходы. Хорошее время для работы на арендуемых площадях и тех, кто зарабатывает деньги своими руками и своим мастерством, ремесленничеством. Строители могут успешно сдать готовый объект заказчику. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.
Рыбы
Сегодня у Рыб успешными могут стать инициативы, направленные на расширение и укрепление деловых связей. Окружающие могут идти вам навстречу и окажут любые доступные информационные услуги. Вы почувствуете усиление своих интеллектуальных способностей, что благоприятно отразится на умении анализировать информацию. Хорошо поработают торговцы и водители транспорта.