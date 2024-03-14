Детали могут испортить все — любовный гороскоп на 15 марта

Сегодня стоит обращать внимание на мелочи — они будут подгрызать настроение.

Наш гороскоп обещает читателям информацию о том, какие события и вызовы могут ожидать их в течение дня, а также дает советы о том, как эффективно использовать позитивные воздействия планет и минимизировать негативное влияние.

Овен

Сегодня Овны могут столкнуться с загадочными помехами, пытаясь связаться с партнером дистанционно или узнать от него всю правду. Особенно вероятно такое положение дел у Овнов-мужчин, стремящихся поддерживать контакт со своими любимыми и мечтающих о полной откровенности с их стороны.

Телец

Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что на первом месте не эмоции, а логика. В оценке отношений могут появиться нотки пессимизма или здорового скепсиса. Возможно, пыл остудят мысли о будущем. Самое время поговорить о том, что волнует, включив чувство юмора или рациональное мышление.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут столкнуться в любви с вполне объяснимыми ограничениями или рядом разочарований. Возможно, ситуация потребует от них доли терпения и смирения. Свой нерастраченный пыл они могут направить на поиск скрытой информации о любимом человеке или на попытки предвидеть будущее.

Рак

Сегодня Раки верны своим чувствам, симпатиям или принципам в любви, но им не хватает в этой сфере полной уверенности. Возможно, события дня заставят их в чем-то сомневаться или вынудят основательнее о чем-то задуматься, например, о том, как поддерживать связь с любимым человеком на расстоянии.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют попытаться ненавязчиво прояснить представления своего партнера о будущем, или припомнить его прежние слова на эту тему, пусть даже сказанные в шутку. Возможно, именно это даст им ответ на тайный вопрос, умерит их мнительность или, наоборот, подтвердит подозрения.

Дева

Сегодня Девам может быть трудно сломать лед отчуждения в своих личных отношениях. По тем или иным причинам эмоциональный или вербальный контакт с любимым человеком может оказаться для них затруднен. Зато многие Девы охотно прислушаются к посторонним мнениям о себе, своем романе и своей пассии.

Весы

Сегодня Весам ничто не мешает поддерживать общение с любимым человеком, как таковое, но им нередко придется прибегать в разговоре к лукавству и умалчиваниям. Многие Весы вынужденно займут уклончивую позицию в отношении совместных планов, например, не дадут ясного ответа на заманчивое предложение.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов могут оказаться плохими помощниками чувства, им стоит чаще сверять их с голосом разума и с имеющейся в их распоряжении информацией. В общении с партнером желательно вовремя прояснять детали: это поможет развеять напрасные подозрения или подтвердить догадки.

Стрелец

Сегодня Стрельцам может быть трудно устоять перед искушением завести романтическую интригу или заговорить с объектом симпатий о своих чувствах в доверительном тоне. Им стоит помнить, что в этот день в личных отношениях может возникнуть много неясностей. Не стоит устраивать свидание у себя дома.

Козерог

Сегодня Козерогам способны подпортить настроение те или иные детали. Их чувства не изменятся, но на ход мыслей могут повлиять слухи и намеки, циркулирующие среди соседей по дому или коллег по работе. Возможно уныние из-за нарушения планов или испытанного после новостей разочарования.

Водолей

Сегодня Водолеи продвинутся в делах сердечных за счет предприимчивости и контактности. Они отреагируют мгновенно, если пассия нуждается в их услугах. Их главным ресурсом может оказаться мастерство, осведомленность, транспортное средство. Романтика и психология будут их менее сильными сторонами.

Рыбы