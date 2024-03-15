Выбираемся из мира иллюзий — любовный гороскоп на 16 марта

Сегодня придется посмотреть на жизнь трезвым взглядом.

Наш гороскоп расскажет, как лучше использовать энергию этого дня, чтобы достичь успеха и гармонии в жизни.

Овен

Сегодня у Овнов сильные стороны — коммуникабельность, красноречие и чувство юмора. Одно из этих качеств (или все сразу) они вполне могут пустить в ход, чтобы обратить на себя внимание любимого человека или удержать его рядом. Если они не станут позволять себе слишком вольные речи, им это удастся.

Телец

Сегодня у Тельцов непростой день: между ними и их любимыми могут идти оживленные дискуссии, но вряд ли возможны конфликты. А вот недостаток ясности и честности вполне вероятен, особенно со стороны самих Тельцов: многие из них будут бессознательно или намеренно скрывать часть своих чувств и умалчивать о своих планах.

Близнецы

Сегодня Близнецы ведут себя непринужденно вдали от любимого человека, но могут теряться в его присутствии. В такие минуты они рискуют стать жертвой давних иллюзий, излишней мнительности или навязанных правил. Возможно, их чувства будет сковывать служебная субординация или профессиональный этикет.

Рак

Сегодня Раки вынуждены выбирать между своими любовными идеалами и окружающей реальностью. Если последняя их не слишком устраивает, им придется жить в мире своих романтических виртуальных фантазий и тайных надежд на будущее, упуская подходящие моменты для веселого общения и флирта прямо сейчас.

Лев

Сегодня Львам стоит аккуратнее посвящать в свои личные секреты третьих лиц, даже если это друзья. Идеальное решение — отказаться от подобной открытости вовсе. В разговорах с любимым человеком лучше не ставить акцент на своих тайных переживаниях и страхах, это может быть воспринято как манипуляция.

Дева

Сегодня Девам непросто: их взгляд на личные отношения может быть окрашен в пессимистичные или идеалистичные тона. Общаясь на разные темы, партнер может оставаться загадкой, «вещью в себе» или закрытой книгой, молчать о главном или держать дистанцию. Звезды намекают, что пока не время задавать прямые вопросы.

Весы

Сегодня Весам придется балансировать между желанием развивать романтические отношения и необходимостью соблюдать правила, заданные суровыми обстоятельствами. Это не время для форсирования романа. Звезды советуют останавливаться всякий раз, как только возникает сомнение, усталость или противоречие.

Скорпион

Сегодня Скорпионов день способен склонить к уходу от собственных планов и обещаний, к легкомысленным словам и не менее легкомысленным приключениям в любви. Несмотря на общительность, к которой склоняют эти сутки, многим Скорпионам будет сложно честно поговорить с любимым человеком о самом главном.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит избегать задушевных бесед и лишней откровенности. Удержаться в рамках им поможет дистанция, предписанная этикетом, отговорка в виде ссылки на домашние обстоятельства или искусство дипломатично умалчивать о некоторых тонких нюансах.

Козерог

Сегодня Козерогам события не добавляют уверенности и могут помешать точному выполнению их планов. Все их усилия и старания могут оказаться перечеркнуты неким досадным или загадочным обстоятельством. Не исключено, что это будет собственный промах, который они допустили по рассеянности.

Водолей

Сегодня Водолеи будут в любви удачливее, если сохранят верность своему собственному стилю мышления, манере общения и образу действий. Позволив сбить себя с толку ложными ценностями и внушениями, они ничего не выиграют, зато могут потерять драгоценное время, оставшееся у них для инициативы.

Рыбы