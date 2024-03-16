Важны душевность и чуткость — любовный гороскоп на 17 марта

Сегодня очень важно проявить всю свою заботу и любовь.

Читатели могут использовать этот гороскоп для лучшего понимания того, что может произойти в их жизни в указанный день и какие шаги им стоит предпринять для достижения успеха и гармонии.

Овен

Сегодня Овнам будет проще поддерживать общение с любимым человеком утром. Вечером в игру вступят эмоции, может возрасти мнительность, склонность к фантазиям или потребность в понимании без слов, к чему не все Овны будут готовы. Вечернее свидание требует более интимной и душевной атмосферы.

Телец

Сегодня Тельцам звезды намекают, что утром им лучше проявить выдержку и сознательно отвлечься от романтических переживаний на текущие дела, а свидание запланировать на вторую половину дня: чем ближе вечер, тем выше потребность в эмоциональной гармонии и больше шансов на приятный поворот событий.

Близнецы

Сегодня у Близнецов в приоритете может оставаться занимательное общение и интересное совместное времяпрепровождение с авантюрным оттенком, но с приближением вечера они начнут понимать романтику любви иначе. Многим представителям знака захочется эмоционального тепла, заботы или доверия.

Рак

Сегодня Ракам звезды подсказывают, что счастливая полоса в любви наступит для них ближе к вечеру. Во второй половине дня они станут спокойнее и увереннее в себе, и, как следствие, привлекательнее. Они решатся приоткрыть сердце или рискнут снова поверить в любовь. Это хорошее время для свидания.

Лев

Сегодня Львы могут успешно прятать свои чувства за фасадом внешней легкости, деловитости или общительности, но вечером им станет труднее придерживаться этой роли. Они начнут сильнее нуждаться в доверительной интимной атмосфере, сочувствии, понимании и психологических «поглаживаниях».

Дева

Сегодня Девам не стоит начинать этот день с мучительных попыток взломать эмоциональный лед или понять причины загадочного поведения своей пассии. Звезды советуют переходить к этой задаче вечером, предварительно уладив все нужные дела: шансов на гармонизацию отношений и потепление чувств в конце дня больше.

Весы

Сегодня Весам день покажет, насколько они освоились в изменившейся ситуации. Душевный комфорт и философское спокойствие подтвердят, что нужный баланс между личной жизнью и прочими жизненными задачами найден. Бунт против ограничений намекнет, что в данный момент вы желаете невозможного.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит возлагать больших надежд на утренние часы: они могут принести продолжение ошибок, помех или сомнений. Гораздо приятнее выглядит вторая половина дня. Она обещает гармоничный эмоциональный фон и долю удачи, создает предпосылки для согласия, примирения, доверия.

Стрелец

Сегодня Стрельцам важно управлять своими эмоциями, а также находить для их выражения подходящее время и место. Не менее важно чувствовать настроение любимого человека. Романтическое свидание уместнее вечером в закрытой защищенной обстановке, располагающей к расслаблению и доверию.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют воздержаться от романтической инициативы утром, она может дать сомнительный эффект или провалиться. Для любви и романтики больше подходит вторая половина дня, но есть нюанс: чем меньше в это время вербальной активности и больше взаимопонимания без слов, тем лучше.

Водолей

Сегодня Водолеям может не удаться попытка действия в своем стиле. Водолеи, привыкшие к простору для инициатив, напору и экспериментам, могут быть разочарованы. Вечернее свидание окажется приятнее, если будет взят курс на душевность и чуткость, на некие традиции и предсказуемые сценарии.

Рыбы