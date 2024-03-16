Не беремся за дела с нуля — гороскоп на 17 марта

16 марта 2024 Гороскопы Марианна Басс

7-8 лунные сутки. Начало этого дня пройдет под влиянием Луны в Близнецах, которое нередко будет двояким: с одной стороны, продолжит дарить общительность и подвижность, а с другой, подталкивать к некритичности…

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Гороскоп на сегодня говорит, что стоит избегать новых начинаний. Во второй половине дня Луна в Раке добавит эмоциональной гармонии и поможет снизить лишнюю суету. Возрастет потребность в доме и семье, спокойствии и комфорте, любви и сочувствии, домашней еде, соблюдении границ частного пространства или старых традиций. Будет естественным желание поговорить с близкими, обсудить семейные или бытовые дела в свете идущих новшеств. Овен Сегодня Овнам стоит начать день с завершения вчерашних дел. Не стоит откладывать активные контакты с внешним миром и короткие поездки, если в них есть необходимость. Вторая половина дня может сместить фокус внимания в сторону частной жизни: напомнить о семейных узах или хозяйственных заботах, вовлечь в общение с домочадцами, повысить потребность в домашнем уюте или в теплых родственных чувствах. Телец Сегодня Тельцам звезды советуют действовать по ситуации, при этом остерегаться иллюзий. Утро — не лучшее время для попытки выяснить истину, сделать важную покупку или дать волю эмоциям. Вторая половина дня сулит больше гармонии и комфорта, особенно в психологическом и финансовом плане. В это время начнут чаще согревать душу любовные и дружеские симпатии, традиции и родственные чувства. Близнецы Сегодня Близнецам желательно найти время для небольшой интеллектуальной или физической разминки, например, короткой прогулки. Она поможет им сохранить ясность мысли, правильно расставить приоритеты и выбирать ориентиры, избежать ложных решений и навязанных иллюзий. Вторая половина дня может принести улучшение материального положения и удачные покупки, в том числе, продуктов питания. Рак Сегодня Ракам звезды советуют отложить важные дела на вторую половину суток: в это время улучшится базовый эмоциональный фон, появится моральная поддержка и начнут удачнее решаться многие задачи. Раки, которых мучают сомнения или нервирует суета, в это время вернут себе точку опоры. Оживет любовь или надежда, станут приятнее перспективы, придет духовная, материальная или юридическая помощь. Лев Сегодня Львам звезды советуют не откладывать на вечер текущие дела и закончить их еще до полудня. Важно не забывать о риске самообмана, воздерживаться от лишних слов и действий в случае сомнений, а также не торопить события, стремясь «выйти из тени» раньше времени. Вечер усилит сентиментальность, потребность в доме, семье или комфортном уединении, сочувствии или тайной эмоциональной подпитке. Дева Сегодня для Дев утро пройдет под знаком недопонимания с нужным им человеком (которым вполне может быть начальник или партнер). Им важно не погружаться всецело в догадки насчет чужих мотивов, иначе встанут насущные дела, требующие своей доли внимания. Вечер даст надежду на сокращение дистанции путем укрепления любви, симпатии, дружбы, доверия, налаживания эмоционального иди духовного контакта. Весы Сегодня Весам звезды советуют стать дисциплинированнее. В это время внимание могут привлечь дом и семья, многие задачи начнут чаще решаться при помощи родственников. Залогом успеха может быть доверие, умеренность, система контроля, соблюдение субординации или режима секретности. Держать в порядке текущие дела особенно важно, если рабочее расписание совмещено с планом лечения. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют не ослаблять меры осторожности, остерегаться иллюзий и доводить до конца дела: все это может стать залогом безопасности и отсутствия проблем в будущем. К вечеру напряжение спадет, хотя могут остаться некоторые вопросы. Появится спокойствие или психологическая опора. В это время можно дать волю эмоциям, вспомнить про любовь, идеалы, творчество или отдых. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют не забывать об осторожности, чтобы не нанести урон дому или близким. В первой половине дня стоит аккуратнее вести дела с другими людьми и взаимодействовать с внешним миром. Во второй половине дня хорошо заниматься системными вопросами частной жизни, обеспечением безопасности и приватности. Могут вызвать интерес тонкости оформления наследства или уплаты налогов. Козерог Сегодня Козерогам может не хватать стабильности и ясности. Им стоит минимизировать суету во избежание ошибок и разочарований. Вторая половина дня усилит потребность в общении с близким окружением, заставит дорожить эмоциональной гармонией и доверием в семье, любви, браке или соседском кругу. Не форсируя назревший разговор, полезно подумать, какой оборот он может принять. Водолей Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что их возможности для маневра ограничены. Не рекомендуются новые начинания. Завершать вчерашние дела лучше утром, постоянно контролируя ситуацию на предмет искажений и ошибок. Во второй половине дня станут важны семейные чувства и заботы о доме. Возможно, придется помочь близким, заняться питанием или поработать над укреплением материальной стабильности. Рыбы Сегодня для Рыб благоприятнее вторая половина суток. В это время многое пойдет по их плану, в соответствии с их текущими вкусами, чувствами и материальными возможностями. Если они заблуждались, то вернут себе нужные ориентиры. Это подходящее время для отдыха, любви, покупок, спокойного творчества. Есть надежда на частичное расширение задуманной программы, например, на дополнительные приобретения.