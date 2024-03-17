Подкрепляем слова действиями — гороскоп на 18 марта

8-9 лунные сутки. Сегодня Луна в Раке приглашает побыть дома или на закрытой территории, плотнее заняться комплексом хозяйственных задач.

Гороскоп на сегодня говорит, что день подходит для пополнения запасов, приготовления пищи, наведения порядка в семейных владениях или в офисе. Спокойную атмосферу могут оживлять разговоры в близком кругу или новости, связанные с домом. Такие беседы могут сопровождаться шутками и не всегда вести к определенному результату. В эмоциональном плане это день стабильности, верности, семейного долга, душевной привязанности, ощущения родственной или духовной поддержки. Он подходит для почитания предков и традиций.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют сместить фокус внимания на домашние дела и поговорить с домочадцами о том, что их волнует. Возможно, близкие соскучились, нуждаются в вашей помощи, ревнуют вас к друзьям или новому делу, хотят обеспечить вам поддержку на случай неудач или намерены вернуть вас в лоно семейных традиций. Если позволяет материальное положение, внесите свой вклад в обустройство жилья.

Телец

Сегодня Тельцам день сулит много позитивных эмоций и цепь удач, а бонусом — нестандартный информационный фон. В почте могут найтись приветы от родни и забавные послания от друзей. Возможны двойственные ситуации в дороге или болтливые попутчики. Не стоит писать и отправлять сегодня серьезные важные сообщения: формулировка мысли в них может оказаться двусмысленной, а письмо может не дойти до адресата.

Близнецы

Сегодня у Близнецов день повышает шансы на удачные приобретения и выгодные сделки, которые они часто будут получать благодаря своей информированности. Также есть предпосылки к стабилизации заработка, материальной помощи от семьи и друзей. Но ход дел не всегда будет гладким. Возможны недоразумения, обмены, возвраты, нестандартные ситуации (например, в моменты согласований бюджета и оплаты покупок).

Рак

Сегодня у Раков удачи чаще носят стратегический характер. Многие Раки убедятся, что нашли свое прочное место в группе единомышленников или нишу в коллективных процессах, обрели друзей или покровителей, сохранили важную для себя систему взглядов и принципов. А вот в мелочах возможны осечки и недоразумения, особенно в ситуациях, связанных с общением. Это не лучший момент для серьезного разговора.

Лев

Сегодня Львам лучше не обнародовать свои мысли и контакты, но не стоит отказываться от приватного общения и размышлений. Возможно, пора поговорить с близкими, узнать вести из-за рубежа, изучить комбинации маршрутов или средств связи. Раздумья и поиски приведут к парадоксальным выводам. Возможна вынужденная поездка с неоднозначным итогом. Иногда полезно отвлечься от всех мыслей и расслабиться.

Дева

Сегодня для Дев приятные многообещающие события могут оказаться чем-то осложнены, к счастью, не очень сильно. Возможны мелкие размолвки на фоне общей гармонии, отдельные недоразумения в дороге. Многих Дев может подвести их манера общения, болтливость, стиль юмора. Если целью является стабилизация отношений и репутации, укрепление любви или доверия, лучше свести подобные моменты к минимуму.

Весы

Сегодня для Весов дополнительным, а иногда и главным условием успеха будет правильный эмоциональный настрой. Он поможет быстрее завоевать доверие нужных людей (помощника, начальника, врача) и установить с ними гармоничный контакт. Условно трудной стороной сегодняшних ситуаций будет общение. Диалоги этого дня важны и нужны, но могут пройти в несерьезной манере и оставить двойственное впечатление.

Скорпион

Сегодня Скорпионам день обещает моральную поддержку или гармоничный эмоциональный фон. Дать силы может стабильность в любви, родительский долг, прежний идеал. Не исключается и спонсорская поддержка. Душевное равновесие поможет спокойнее воспринимать сюрпризы общения и двойственность вестей. В этот день лучше отложить далекую поездку, заняться для нее сравнением маршрутов, форм связи и других деталей.

Стрелец

Сегодня Стрельцов день способен сделать более сентиментальными, скрытными и мнительными. Они могут сильнее ощутить привязанность к семье и близким, вынужденную приписку к месту жительства или работы, а также свои слабости, тайны и связи с прошлым. Им стоит помнить, что сегодня не всегда уместны шутки и прямые разговоры на эти и похожие темы, в их обсуждении желательно проявить больше деликатности.

Козерог

Сегодня Козероги чувствуют себя более уверенными и психологически защищенными в тех обстоятельствах, которые не требуют от них бодрого диалога и быстрой реакции. Оказавшись в ситуации, когда нужно дать быструю обратную связь, сделать выбор или парировать шутку, они рискуют утратить часть своего душевного равновесия. Многим Козерогам способны доставить дискомфорт контакты с домочадцами и соседями.

Водолей

Сегодня Водолеи могут чаще сталкиваться с эмоциональными помехами в общении. Чтобы уловить ключевую мысль собеседника, им порой придется делать поправку на его душевное состояние. День может добавить недоразумений в переписке, при доставке товаров, в ходе попыток обсудить насущные мелочи момента с подчиненными или близкими людьми. Это не отменит нужного результата, но может усложнить путь к нему.

Рыбы

Сегодня Рыбам не грозит потеря душевного равновесия: у них достаточно точек опоры для того, чтобы спокойно принимать отдельные заминки. В течение дня возможны двойственные и нестандартные моменты при финансовых расчетах, в процессе выбора, поиска и сравнения данных, в ходе общения и работы с текстами. В некоторых вопросах может быть затруднено понимание с членами семьи или с любимым человеком.